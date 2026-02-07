LIVE: ‘క్వాంటమ్ వ్యాలీ' భవనానికి సీఎం చంద్రబాబు శంకుస్థాపన - ప్రత్యక్ష ప్రసారం - CM QUANTUM VALLEY BUILDING LIVE
🎬 Watch Now: Feature Video
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : February 7, 2026 at 3:15 PM IST
CM Chandrababu Laid Foundation Stone for 'Quantum Valley' Building LIVE: భారత్ను 1990లలో ఐటీ మ్యాప్పై నిలిపిన ప్రయాణం, ఇప్పుడు క్వాంటమ్ మ్యాప్పై అగ్రస్థానంలో నిలిపే దశకు చేరిందని సీఎం చంద్రబాబు తెలిపారు. ఈ నూతన ప్రయాణానికి అమరావతి కేంద్రబిందువుగా మారనుందని నేడు చరిత్ర మారే రోజు కానుందని సీఎం చంద్రబాబు అన్నారు. రాష్ట్రంలో సరికొత్త సాంకేతిక విప్లవానికి శ్రీకారం చుడుతున్నారు. కేంద్రమంత్రి జితేంద్రసింగ్తో కలిసి ఉద్దండరాయునిపాలెంలో ‘క్వాంటమ్ వ్యాలీ' భవనానికి సీఎం శంకుస్థాపన చేశారు. క్వాంటమ్ టెక్నాలజీలో ఏపీని అగ్రగామిగా నిలిపే లక్ష్యంతో రూపకల్పన జరిగిందని, దేశం క్వాంటమ్ విప్లవానికి నాయకత్వం వహించే దిశగా రాష్ట్రం అడుగులు వేస్తుందని సీఎం అన్నారు. తుళ్లూరు మండలంలో క్వాంటమ్ వ్యాలీకి 50 ఎకరాలు కేటాయించిన ప్రభుత్వం అమరావతికి దేశ మొదటి 133 క్యూబిట్ క్వాంటమ్ కంప్యూటర్ రానుంది. క్వాంటమ్ వ్యాలీలో ఐబీఎం, టీసీఎస్, ఎల్అండ్టీ కీలకంగా వ్యవహరించనున్నాయి. క్వాంటమ్ కంప్యూటింగ్, క్వాంటమ్ కమ్యూనికేషన్స్, క్వాంటమ్ సెన్సార్స్, ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్, సైబర్ సెక్యూరిటీ, డిఫెన్స్, హెల్త్కేర్, ఫైనాన్స్ వంటి రంగాల్లో పరిశోధనలకు అమరావతి వేదికగా నిలవనుంది. ఆగస్టు నాటికి క్వాంటమ్ వ్యాలీ భవనం సిద్ధం చేసేలా ప్రణాళికలు చేయగా, డిసెంబరు నాటికి అమరావతిలో క్వాంటమ్ కంప్యూటర్ ఏర్పాటు చేయనున్నట్లు సంబంధిత అధికారులు తెలుపుతున్నారు. ప్రస్తుతం ‘క్వాంటమ్ వ్యాలీ' భవన శంకుస్థాపన ప్రత్యక్ష ప్రసారం ద్వారా చూద్దాం.
CM Chandrababu Laid Foundation Stone for 'Quantum Valley' Building LIVE: భారత్ను 1990లలో ఐటీ మ్యాప్పై నిలిపిన ప్రయాణం, ఇప్పుడు క్వాంటమ్ మ్యాప్పై అగ్రస్థానంలో నిలిపే దశకు చేరిందని సీఎం చంద్రబాబు తెలిపారు. ఈ నూతన ప్రయాణానికి అమరావతి కేంద్రబిందువుగా మారనుందని నేడు చరిత్ర మారే రోజు కానుందని సీఎం చంద్రబాబు అన్నారు. రాష్ట్రంలో సరికొత్త సాంకేతిక విప్లవానికి శ్రీకారం చుడుతున్నారు. కేంద్రమంత్రి జితేంద్రసింగ్తో కలిసి ఉద్దండరాయునిపాలెంలో ‘క్వాంటమ్ వ్యాలీ' భవనానికి సీఎం శంకుస్థాపన చేశారు. క్వాంటమ్ టెక్నాలజీలో ఏపీని అగ్రగామిగా నిలిపే లక్ష్యంతో రూపకల్పన జరిగిందని, దేశం క్వాంటమ్ విప్లవానికి నాయకత్వం వహించే దిశగా రాష్ట్రం అడుగులు వేస్తుందని సీఎం అన్నారు. తుళ్లూరు మండలంలో క్వాంటమ్ వ్యాలీకి 50 ఎకరాలు కేటాయించిన ప్రభుత్వం అమరావతికి దేశ మొదటి 133 క్యూబిట్ క్వాంటమ్ కంప్యూటర్ రానుంది. క్వాంటమ్ వ్యాలీలో ఐబీఎం, టీసీఎస్, ఎల్అండ్టీ కీలకంగా వ్యవహరించనున్నాయి. క్వాంటమ్ కంప్యూటింగ్, క్వాంటమ్ కమ్యూనికేషన్స్, క్వాంటమ్ సెన్సార్స్, ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్, సైబర్ సెక్యూరిటీ, డిఫెన్స్, హెల్త్కేర్, ఫైనాన్స్ వంటి రంగాల్లో పరిశోధనలకు అమరావతి వేదికగా నిలవనుంది. ఆగస్టు నాటికి క్వాంటమ్ వ్యాలీ భవనం సిద్ధం చేసేలా ప్రణాళికలు చేయగా, డిసెంబరు నాటికి అమరావతిలో క్వాంటమ్ కంప్యూటర్ ఏర్పాటు చేయనున్నట్లు సంబంధిత అధికారులు తెలుపుతున్నారు. ప్రస్తుతం ‘క్వాంటమ్ వ్యాలీ' భవన శంకుస్థాపన ప్రత్యక్ష ప్రసారం ద్వారా చూద్దాం.