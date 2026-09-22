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LIVE: సీఎం చంద్రబాబు కుప్పం పర్యటన - ప్రత్యక్షప్రసారం

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చంద్రబాబు కుప్పం టూర్ (ETV Bharat)

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : September 22, 2026 at 11:29 AM IST

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Updated : September 22, 2026 at 12:27 PM IST

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Chandrababu Kuppam Tour Live : సీఎం చంద్రబాబు  సొంత నియోజకవర్గం కుప్పంలో రెండో రోజు పర్యటించారు. ఈ క్రంలోనే ఇవాళ నగరాలు, పట్టణాల్లో ప్రజలకు మెరుగైన మౌలిక సదుపాయాలు కల్పించేందుకు రూ.5500 కోట్లతో హ్యామ్‌లో చేపట్టే అభివృద్ధి పనులకు కుప్పం నుంచి వర్చువల్‌గా శ్రీకారం చుట్టారు. రాష్ట్రవ్యాప్తంగా 123 మున్సిపాలిటీల్లో రూ.11, 360 కోట్లతో చేపట్టనున్న అభివృద్ధి పనులను సైతం వర్చువల్‌గా ప్రారంభించారు. మరోవైపు సోమవారం నాడు కుప్పం కొత్తపేటలో సాయంత్రం నుంచి రాత్రి వరకు పలు సమావేశాల్లో ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు పాల్గొన్నారు. సూపర్‌సిక్స్‌ లబ్ధిదారులు, యువ ఔత్సాహిక పారిశ్రామిక, వ్యాపారవేత్తలు, సంజీవని పథకం ద్వారా ప్రయోజనం పొందినవారితో మాట్లాడారు. రూ.70 కోట్లతో కింబర్లైట్‌ కెమికల్స్, రూ.350 కోట్ల పెట్టుబడితో నూట్రాజెనిక్‌ ప్రైవేట్‌ లిమిటెడ్, రూ.67 కోట్లతో పయనీర్‌ ఎక్స్‌ట్రాక్ట్స్‌ ప్రైవేట్‌ లిమిటెడ్, రూ.150 కోట్లతో ఎంగామ్‌ డెయిరీ ఫుడ్స్, రూ.25 కోట్లతో ప్లాంటేస్‌ హెల్త్‌కేర్‌ ప్రైవేట్‌ లిమిటెడ్‌ పెట్టుబడులకు ముందుకు రాగా ఒప్పందాలు చేసుకున్నారు. తద్వారా 10,515 మందికి ప్రత్యక్షంగా, పరోక్షంగా ఉద్యోగ, ఉపాధి అవకాశాలు కలగనున్నాయి. కుప్పం అభివృద్ధి కార్యక్రమాల్లో భాగంగా రూపొందించిన ‘మన రోవర్‌’ యాప్‌ను ప్రారంభించారు.  ముఖ్యమంత్రి పర్యటన దృష్ట్యా అధికారులు కట్టుదిట్టమైన భద్రతా ఏర్పాటు చేశారు.

Chandrababu Kuppam Tour Live : సీఎం చంద్రబాబు  సొంత నియోజకవర్గం కుప్పంలో రెండో రోజు పర్యటించారు. ఈ క్రంలోనే ఇవాళ నగరాలు, పట్టణాల్లో ప్రజలకు మెరుగైన మౌలిక సదుపాయాలు కల్పించేందుకు రూ.5500 కోట్లతో హ్యామ్‌లో చేపట్టే అభివృద్ధి పనులకు కుప్పం నుంచి వర్చువల్‌గా శ్రీకారం చుట్టారు. రాష్ట్రవ్యాప్తంగా 123 మున్సిపాలిటీల్లో రూ.11, 360 కోట్లతో చేపట్టనున్న అభివృద్ధి పనులను సైతం వర్చువల్‌గా ప్రారంభించారు. మరోవైపు సోమవారం నాడు కుప్పం కొత్తపేటలో సాయంత్రం నుంచి రాత్రి వరకు పలు సమావేశాల్లో ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు పాల్గొన్నారు. సూపర్‌సిక్స్‌ లబ్ధిదారులు, యువ ఔత్సాహిక పారిశ్రామిక, వ్యాపారవేత్తలు, సంజీవని పథకం ద్వారా ప్రయోజనం పొందినవారితో మాట్లాడారు. రూ.70 కోట్లతో కింబర్లైట్‌ కెమికల్స్, రూ.350 కోట్ల పెట్టుబడితో నూట్రాజెనిక్‌ ప్రైవేట్‌ లిమిటెడ్, రూ.67 కోట్లతో పయనీర్‌ ఎక్స్‌ట్రాక్ట్స్‌ ప్రైవేట్‌ లిమిటెడ్, రూ.150 కోట్లతో ఎంగామ్‌ డెయిరీ ఫుడ్స్, రూ.25 కోట్లతో ప్లాంటేస్‌ హెల్త్‌కేర్‌ ప్రైవేట్‌ లిమిటెడ్‌ పెట్టుబడులకు ముందుకు రాగా ఒప్పందాలు చేసుకున్నారు. తద్వారా 10,515 మందికి ప్రత్యక్షంగా, పరోక్షంగా ఉద్యోగ, ఉపాధి అవకాశాలు కలగనున్నాయి. కుప్పం అభివృద్ధి కార్యక్రమాల్లో భాగంగా రూపొందించిన ‘మన రోవర్‌’ యాప్‌ను ప్రారంభించారు.  ముఖ్యమంత్రి పర్యటన దృష్ట్యా అధికారులు కట్టుదిట్టమైన భద్రతా ఏర్పాటు చేశారు.

Last Updated : September 22, 2026 at 12:27 PM IST

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TAGGED:

CHANDRABABU KUPPAM TOUR LIVE
చంద్రబాబు కుప్పం టూర్ లైవ్
CHANDRABABU KUPPAM TOUR LIVE

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