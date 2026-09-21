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LIVE: సీఎం చంద్రబాబు కుప్పం పర్యటన - ప్రత్యక్షప్రసారం

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చంద్రబాబు కుప్పం పర్యటన (ETV Bharat)

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : September 21, 2026 at 11:51 AM IST

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Chandrababu Kuppam Tour Live : నేడు సీఎం చంద్రబాబు కుప్పం నియోజకవర్గంలో పర్యటించారు. బెంగళూరు నుంచి నేరుగా చిత్తూరు జిల్లా శాంతిపురం మండలం గుండిశెట్టిపల్లి చేరుకున్నారు. ఈ సందర్భంగా వివిధ అభివృద్ధి కార్యక్రమాల ప్రారంభోత్సవాలు, శంకుస్థాపనలు చేశారు. స్వర్ణ కుప్పం విజయాలను ప్రదర్శించే వీడియోను వీక్షించారు. లబ్ధిదారులతో ముఖ్యమంత్రి ముఖాముఖి మాట్లాడారు. కుప్పం కొత్తపేటలో నిర్వహించే భారీ బహిరంగ సభలో ముఖ్యమంత్రి ప్రసంగించారు. “స్వర్ణ కుప్పం" అచీవ్‌మెంట్స్ గ్యాలరీని సందర్శించారు. హిందాల్కో ప్రతినిధులతో సమావేశమయ్యారు. జాతీయ రహదారి ప్రాజెక్టులపై సమీక్షించారు. రాత్రి దాదర్‌-పుదుచ్చేరి ఎక్స్‌ప్రెస్‌కు కుప్పం రైల్వే స్టేషన్‌లో అదనపు హాల్ట్‌ను ప్రారంభించనున్నారు. ఇవాళ రాత్రి శాంతిపురం మండలంలోని కడపల్లి వద్ద స్వగృహంలో చంద్రబాబు బసచేయనున్నారు. రేపు  రాష్ట్రంలోని అన్ని మున్సిపాలిటీల్లో చేపట్టిన రూ.9,000 కోట్ల విలువైన హెచ్​ఎంఎమ్​ పనులని సీఎం ప్రారంభిస్తారు. మధ్యాహ్నం పారిశ్రామికవేత్తలతో ముఖాముఖి మాట్లాడతారు. అనంతరం కేడర్‌ మీటింగ్‌లో పాల్గొంటారు.  రేపు (మంగళవారం) సాయంత్రానికి తిరిగి అమరావతి చేరుకుంటారు. ముఖ్యమంత్రి పర్యటన దృష్ట్యా అధికారులు కట్టుదిట్టమైన భద్రతా ఏర్పాటు చేశారు.

Chandrababu Kuppam Tour Live : నేడు సీఎం చంద్రబాబు కుప్పం నియోజకవర్గంలో పర్యటించారు. బెంగళూరు నుంచి నేరుగా చిత్తూరు జిల్లా శాంతిపురం మండలం గుండిశెట్టిపల్లి చేరుకున్నారు. ఈ సందర్భంగా వివిధ అభివృద్ధి కార్యక్రమాల ప్రారంభోత్సవాలు, శంకుస్థాపనలు చేశారు. స్వర్ణ కుప్పం విజయాలను ప్రదర్శించే వీడియోను వీక్షించారు. లబ్ధిదారులతో ముఖ్యమంత్రి ముఖాముఖి మాట్లాడారు. కుప్పం కొత్తపేటలో నిర్వహించే భారీ బహిరంగ సభలో ముఖ్యమంత్రి ప్రసంగించారు. “స్వర్ణ కుప్పం" అచీవ్‌మెంట్స్ గ్యాలరీని సందర్శించారు. హిందాల్కో ప్రతినిధులతో సమావేశమయ్యారు. జాతీయ రహదారి ప్రాజెక్టులపై సమీక్షించారు. రాత్రి దాదర్‌-పుదుచ్చేరి ఎక్స్‌ప్రెస్‌కు కుప్పం రైల్వే స్టేషన్‌లో అదనపు హాల్ట్‌ను ప్రారంభించనున్నారు. ఇవాళ రాత్రి శాంతిపురం మండలంలోని కడపల్లి వద్ద స్వగృహంలో చంద్రబాబు బసచేయనున్నారు. రేపు  రాష్ట్రంలోని అన్ని మున్సిపాలిటీల్లో చేపట్టిన రూ.9,000 కోట్ల విలువైన హెచ్​ఎంఎమ్​ పనులని సీఎం ప్రారంభిస్తారు. మధ్యాహ్నం పారిశ్రామికవేత్తలతో ముఖాముఖి మాట్లాడతారు. అనంతరం కేడర్‌ మీటింగ్‌లో పాల్గొంటారు.  రేపు (మంగళవారం) సాయంత్రానికి తిరిగి అమరావతి చేరుకుంటారు. ముఖ్యమంత్రి పర్యటన దృష్ట్యా అధికారులు కట్టుదిట్టమైన భద్రతా ఏర్పాటు చేశారు.

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CHANDRABABU KUPPAM TOUR LIVE
చంద్రబాబు కుప్పం టూర్ లైవ్
CHANDRABABU KUPPAM TOUR LIVE

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