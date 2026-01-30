ETV Bharat / Videos

LIVE: కుప్పం పర్యటనలో సీఎం చంద్రబాబు - ప్రత్యక్ష ప్రసారం - CM CHANDRABABU KUPPAM TOUR LIVE

CM Chandrababu Kuppam Tour LIVE (ETV Bharat)

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : January 30, 2026 at 5:27 PM IST

Updated : January 30, 2026 at 5:42 PM IST

Choose ETV Bharat

CM Chandrababu Kuppam Tour LIVE: ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నేటి నుంచి మూడు రోజుల పాటు సొంత నియోజకవర్గం కుప్పంలో పర్యటించనున్నారు. గుంటూరు పర్యటన ముగిశాక కుప్పం బయలుదేరారు. దాదాపు 690 కోట్ల రూపాయల విలువైన అభివృద్ధి, సంక్షేమ కార్యక్రమాల్లో పాల్గొంటారు. తొలిరోజు 3 కోట్లతో నిర్మించిన అగస్త్య విద్యాచల్ అకాడమీ, 10 కోట్లతో నిర్మించనున్న 'లెర్నర్స్ అకామిడేషన్' ఫెసిలిటీ సెంటర్, 2 కోట్లతో చేపట్టే ఒబెరాయ్ విజిటర్స్ సెంటర్‌కు శంకుస్థాపన చేశారు. స్వర్ణ నవదిశ సెంటర్‌లో ఏటా 350 మందికి ఉపాధి శిక్షణ ఇచ్చేలా నిర్మించిన లైబ్రరీ, కో-వర్కింగ్ స్పేస్, ఆదిత్య బిర్లా మల్టీ-స్కిల్ సెంటర్‌ను ప్రారంభించారు.

శనివారం ఉదయం 10 నుంచి వరస సమావేశాలు, కార్యక్రమాల్లో పాల్గొంటారు. బెగ్గిలిపల్లె పంచాయతీలో సామాజిక భద్రత పింఛన్లు, అనంతరం  5,555 ఈ-సైకిళ్ల పంపిణీ కార్యక్రమంలో పాల్గొంటారు. సాయంత్రం 4:00 గంటలకు ఏడు కొత్త పరిశ్రమలతో మౌఖిక ఒప్పందాలు కుదుర్చుకునే కార్యక్రమంలో ముఖ్యమంత్రి పాల్గొంటారు. ప్రస్తుతం సీఎం చంద్రబాబు కుప్పం పర్యటన ప్రత్యక్ష ప్రసారం ద్వారా వీక్షిద్దాం.

CM LAY FOUNDATION FOR PROJECTS
CM KUPPAM TOUR LIVE
KUPPAM DEVELOPMENT
PROJECTS IN KUPPAM
CM CHANDRABABU KUPPAM TOUR LIVE

