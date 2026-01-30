LIVE: కుప్పం పర్యటనలో సీఎం చంద్రబాబు - ప్రత్యక్ష ప్రసారం - CM CHANDRABABU KUPPAM TOUR LIVE
🎬 Watch Now: Feature Video
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : January 30, 2026 at 5:27 PM IST|
Updated : January 30, 2026 at 5:42 PM IST
CM Chandrababu Kuppam Tour LIVE: ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నేటి నుంచి మూడు రోజుల పాటు సొంత నియోజకవర్గం కుప్పంలో పర్యటించనున్నారు. గుంటూరు పర్యటన ముగిశాక కుప్పం బయలుదేరారు. దాదాపు 690 కోట్ల రూపాయల విలువైన అభివృద్ధి, సంక్షేమ కార్యక్రమాల్లో పాల్గొంటారు. తొలిరోజు 3 కోట్లతో నిర్మించిన అగస్త్య విద్యాచల్ అకాడమీ, 10 కోట్లతో నిర్మించనున్న 'లెర్నర్స్ అకామిడేషన్' ఫెసిలిటీ సెంటర్, 2 కోట్లతో చేపట్టే ఒబెరాయ్ విజిటర్స్ సెంటర్కు శంకుస్థాపన చేశారు. స్వర్ణ నవదిశ సెంటర్లో ఏటా 350 మందికి ఉపాధి శిక్షణ ఇచ్చేలా నిర్మించిన లైబ్రరీ, కో-వర్కింగ్ స్పేస్, ఆదిత్య బిర్లా మల్టీ-స్కిల్ సెంటర్ను ప్రారంభించారు.
శనివారం ఉదయం 10 నుంచి వరస సమావేశాలు, కార్యక్రమాల్లో పాల్గొంటారు. బెగ్గిలిపల్లె పంచాయతీలో సామాజిక భద్రత పింఛన్లు, అనంతరం 5,555 ఈ-సైకిళ్ల పంపిణీ కార్యక్రమంలో పాల్గొంటారు. సాయంత్రం 4:00 గంటలకు ఏడు కొత్త పరిశ్రమలతో మౌఖిక ఒప్పందాలు కుదుర్చుకునే కార్యక్రమంలో ముఖ్యమంత్రి పాల్గొంటారు. ప్రస్తుతం సీఎం చంద్రబాబు కుప్పం పర్యటన ప్రత్యక్ష ప్రసారం ద్వారా వీక్షిద్దాం.
