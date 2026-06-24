LIVE: జొన్నగిరిలో సీఎం చంద్రబాబు పర్యటన - ప్రత్యక్షప్రసారం - CM CHANDRABABU JONNAGIRI TOUR LIVE
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : June 24, 2026 at 12:59 PM IST
Chandrababu Jonnagiri Tour Live : కర్నూలు జిల్లా తుగ్గలి మండలం జొన్నగిరిలో సీఎం చంద్రబాబు పర్యటించారు. ఈ సందర్భంగా జియో మైసూరు పరిశ్రమ ఏర్పాటు చేసిన గోల్డ్ మైనింగ్ ప్లాంట్ను ప్రారంభించారు. అదే ప్రాంతంలో బంగారం ఖనిజాన్ని శుద్ధి చేసే రెండో యూనిట్కు ముఖ్యమంత్రి భూమిపూజ చేశారు. జొన్నగిరి గోల్డ్ ఫీల్డ్కు ప్రభుత్వం 1500 ఎకరాలు కేటాయించింది. ప్రస్తుతం 600 ఎకరాల్లో తవ్వకాలు జరగనున్నాయి. ఈ ప్లాంట్ ద్వారా తొలి ఏడాదికి 400 కిలోల పసిడిని ఉత్పత్తి చేయనున్నారు. వచ్చే ఏడాది నుంచి 900 కిలోల బంగారం ఉత్పత్తి చేస్తారు. ఏటా ఉత్పత్తి పెంచుతూ ఏడాదికి 2 టన్నుల వరకు బంగారం ఉత్పత్తి చేయనున్నారు. ఈ మేరకు ప్లాంట్ సామర్థ్యాన్ని, ప్రాసెసింగ్ కెపాసిటీని విస్తరించనున్నారు. ఈ ప్లాంట్ ద్వారా 700 మందికి ఉపాధి లభిస్తుంది. ఇక ఉత్పత్తి చేసిన బంగారం ధరలో 4 శాతం రాష్ట్రానికి రాయల్టీగా వస్తుంది. అనంతరం ప్లాంట్లో బంగారు ముడి ఖనిజాన్ని ఏ విధంగా శుద్ధి చేస్తారనే అంశాలతో పాటు ప్లాంట్ సమీపంలో జరుగుతున్న మైనింగ్ను సీఎం పరిశీలించారు. అనంతరం బహిరంగ సభలో చంద్రబాబు మాట్లాడారు.
Chandrababu Jonnagiri Tour Live : కర్నూలు జిల్లా తుగ్గలి మండలం జొన్నగిరిలో సీఎం చంద్రబాబు పర్యటించారు. ఈ సందర్భంగా జియో మైసూరు పరిశ్రమ ఏర్పాటు చేసిన గోల్డ్ మైనింగ్ ప్లాంట్ను ప్రారంభించారు. అదే ప్రాంతంలో బంగారం ఖనిజాన్ని శుద్ధి చేసే రెండో యూనిట్కు ముఖ్యమంత్రి భూమిపూజ చేశారు. జొన్నగిరి గోల్డ్ ఫీల్డ్కు ప్రభుత్వం 1500 ఎకరాలు కేటాయించింది. ప్రస్తుతం 600 ఎకరాల్లో తవ్వకాలు జరగనున్నాయి. ఈ ప్లాంట్ ద్వారా తొలి ఏడాదికి 400 కిలోల పసిడిని ఉత్పత్తి చేయనున్నారు. వచ్చే ఏడాది నుంచి 900 కిలోల బంగారం ఉత్పత్తి చేస్తారు. ఏటా ఉత్పత్తి పెంచుతూ ఏడాదికి 2 టన్నుల వరకు బంగారం ఉత్పత్తి చేయనున్నారు. ఈ మేరకు ప్లాంట్ సామర్థ్యాన్ని, ప్రాసెసింగ్ కెపాసిటీని విస్తరించనున్నారు. ఈ ప్లాంట్ ద్వారా 700 మందికి ఉపాధి లభిస్తుంది. ఇక ఉత్పత్తి చేసిన బంగారం ధరలో 4 శాతం రాష్ట్రానికి రాయల్టీగా వస్తుంది. అనంతరం ప్లాంట్లో బంగారు ముడి ఖనిజాన్ని ఏ విధంగా శుద్ధి చేస్తారనే అంశాలతో పాటు ప్లాంట్ సమీపంలో జరుగుతున్న మైనింగ్ను సీఎం పరిశీలించారు. అనంతరం బహిరంగ సభలో చంద్రబాబు మాట్లాడారు.