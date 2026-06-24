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LIVE: జొన్నగిరిలో సీఎం చంద్రబాబు పర్యటన - ప్రత్యక్షప్రసారం - CM CHANDRABABU JONNAGIRI TOUR LIVE

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Chandrababu Jonnagiri Tour Live (ETV Bharat)

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : June 24, 2026 at 12:59 PM IST

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Chandrababu Jonnagiri Tour Live : కర్నూలు జిల్లా తుగ్గలి మండలం జొన్నగిరిలో సీఎం చంద్రబాబు పర్యటించారు. ఈ సందర్భంగా జియో మైసూరు పరిశ్రమ ఏర్పాటు చేసిన గోల్డ్​ మైనింగ్ ప్లాంట్​ను ప్రారంభించారు. అదే ప్రాంతంలో బంగారం ఖనిజాన్ని శుద్ధి చేసే రెండో యూనిట్‌కు ముఖ్యమంత్రి భూమిపూజ చేశారు. జొన్నగిరి గోల్డ్‌ ఫీల్డ్‌కు ప్రభుత్వం 1500 ఎకరాలు కేటాయించింది. ప్రస్తుతం 600 ఎకరాల్లో తవ్వకాలు జరగనున్నాయి. ఈ ప్లాంట్ ద్వారా తొలి ఏడాదికి 400 కిలోల పసిడిని ఉత్పత్తి చేయనున్నారు. వచ్చే ఏడాది నుంచి 900 కిలోల బంగారం ఉత్పత్తి చేస్తారు. ఏటా ఉత్పత్తి పెంచుతూ ఏడాదికి 2 టన్నుల వరకు బంగారం ఉత్పత్తి చేయనున్నారు. ఈ మేరకు ప్లాంట్ సామర్థ్యాన్ని, ప్రాసెసింగ్ కెపాసిటీని విస్తరించనున్నారు. ఈ ప్లాంట్ ద్వారా 700 మందికి ఉపాధి లభిస్తుంది. ఇక ఉత్పత్తి చేసిన బంగారం ధరలో 4 శాతం రాష్ట్రానికి రాయల్టీగా వస్తుంది. అనంతరం ప్లాంట్‌లో బంగారు ముడి ఖనిజాన్ని ఏ విధంగా శుద్ధి చేస్తారనే అంశాలతో పాటు ప్లాంట్ సమీపంలో జరుగుతున్న మైనింగ్‌ను సీఎం పరిశీలించారు. అనంతరం బహిరంగ సభలో చంద్రబాబు మాట్లాడారు.  

Chandrababu Jonnagiri Tour Live : కర్నూలు జిల్లా తుగ్గలి మండలం జొన్నగిరిలో సీఎం చంద్రబాబు పర్యటించారు. ఈ సందర్భంగా జియో మైసూరు పరిశ్రమ ఏర్పాటు చేసిన గోల్డ్​ మైనింగ్ ప్లాంట్​ను ప్రారంభించారు. అదే ప్రాంతంలో బంగారం ఖనిజాన్ని శుద్ధి చేసే రెండో యూనిట్‌కు ముఖ్యమంత్రి భూమిపూజ చేశారు. జొన్నగిరి గోల్డ్‌ ఫీల్డ్‌కు ప్రభుత్వం 1500 ఎకరాలు కేటాయించింది. ప్రస్తుతం 600 ఎకరాల్లో తవ్వకాలు జరగనున్నాయి. ఈ ప్లాంట్ ద్వారా తొలి ఏడాదికి 400 కిలోల పసిడిని ఉత్పత్తి చేయనున్నారు. వచ్చే ఏడాది నుంచి 900 కిలోల బంగారం ఉత్పత్తి చేస్తారు. ఏటా ఉత్పత్తి పెంచుతూ ఏడాదికి 2 టన్నుల వరకు బంగారం ఉత్పత్తి చేయనున్నారు. ఈ మేరకు ప్లాంట్ సామర్థ్యాన్ని, ప్రాసెసింగ్ కెపాసిటీని విస్తరించనున్నారు. ఈ ప్లాంట్ ద్వారా 700 మందికి ఉపాధి లభిస్తుంది. ఇక ఉత్పత్తి చేసిన బంగారం ధరలో 4 శాతం రాష్ట్రానికి రాయల్టీగా వస్తుంది. అనంతరం ప్లాంట్‌లో బంగారు ముడి ఖనిజాన్ని ఏ విధంగా శుద్ధి చేస్తారనే అంశాలతో పాటు ప్లాంట్ సమీపంలో జరుగుతున్న మైనింగ్‌ను సీఎం పరిశీలించారు. అనంతరం బహిరంగ సభలో చంద్రబాబు మాట్లాడారు.  

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TAGGED:

CM CHANDRABABU IN KURNOOL DIST LIVE
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CM CHANDRABABU JONNAGIRI TOUR LIVE

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ETV Bharat Andhra Pradesh Team

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