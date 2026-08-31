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LIVE: వెలిగొండ ప్రాజెక్టు తొలి దశను జాతికి అంకితం చేసిన సీఎం చంద్రబాబు - ప్రత్యక్ష ప్రసారం

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వెలిగొండ ప్రాజెక్టును ప్రారంభించిన ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు (ETV Bharat)

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : August 31, 2026 at 11:23 AM IST

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CM Chandrababu Inaugurates Veligonda Project Phase -1 LIVE: ఉమ్మడి పశ్చిమ ప్రకాశం చిరకాల స్వప్నం సాకారమయ్యింది. 3 దశాబ్దాల నిరీక్షణకు తెరపడింది. దుర్భిక్ష ప్రాంత దశ, దిశను మార్చే వెలిగొండ ప్రాజెక్టును ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు ప్రారంభించారు. 1996లో శంకుస్థాపన చేసిన చేతులతోనే వెలిగొండ ప్రాజెక్టు తొలి దశను జాతికి అంకితం చేశారు. వెలిగొండ జలాలతో ఉద్యాన పంటల సాగు విస్తరించడంతో పాటు అగ్రో ప్రాసెసింగ్, ఫుడ్ ప్రాసెసింగ్ రంగాలకు ఊతం లభించనుంది.

మార్కాపురం జిల్లాకు కరవు నుంచి విముక్తి కల్పించే పూల సుబ్బయ్య వెలిగొండ ప్రాజెక్టు తొలి దశను ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు ప్రారంభించారు. ప్రాంతాన్ని హార్టికల్చర్ హబ్‌గా అభివృద్ధి చేసే అవకాశాలకూ వెలిగొండ జలాలు బాటలు వేయనున్నాయి. ప్రాజెక్టు ప్రారంభోత్సవ పైలాన్‌ను ఆవిష్కరించారు. అనంతరం ప్రాజెక్టు గేట్లు ఎత్తి వెలిగొండకు కృష్ణా జలాలు విడుదల చేశారు. వెలిగొండ ప్రాజెక్టుకు 1996లో శంకుస్థాపన చేసింది, ఇవాళ ప్రారంభిస్తోందీ చంద్రబాబే కావడం విశేషం. ఆ తర్వాత బహిరంగ సభలో పాల్గొన్న సీఎం ప్రసంగం ప్రత్యక్ష ప్రసారం ద్వారా చూద్దాం.

CM Chandrababu Inaugurates Veligonda Project Phase -1 LIVE: ఉమ్మడి పశ్చిమ ప్రకాశం చిరకాల స్వప్నం సాకారమయ్యింది. 3 దశాబ్దాల నిరీక్షణకు తెరపడింది. దుర్భిక్ష ప్రాంత దశ, దిశను మార్చే వెలిగొండ ప్రాజెక్టును ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు ప్రారంభించారు. 1996లో శంకుస్థాపన చేసిన చేతులతోనే వెలిగొండ ప్రాజెక్టు తొలి దశను జాతికి అంకితం చేశారు. వెలిగొండ జలాలతో ఉద్యాన పంటల సాగు విస్తరించడంతో పాటు అగ్రో ప్రాసెసింగ్, ఫుడ్ ప్రాసెసింగ్ రంగాలకు ఊతం లభించనుంది.

మార్కాపురం జిల్లాకు కరవు నుంచి విముక్తి కల్పించే పూల సుబ్బయ్య వెలిగొండ ప్రాజెక్టు తొలి దశను ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు ప్రారంభించారు. ప్రాంతాన్ని హార్టికల్చర్ హబ్‌గా అభివృద్ధి చేసే అవకాశాలకూ వెలిగొండ జలాలు బాటలు వేయనున్నాయి. ప్రాజెక్టు ప్రారంభోత్సవ పైలాన్‌ను ఆవిష్కరించారు. అనంతరం ప్రాజెక్టు గేట్లు ఎత్తి వెలిగొండకు కృష్ణా జలాలు విడుదల చేశారు. వెలిగొండ ప్రాజెక్టుకు 1996లో శంకుస్థాపన చేసింది, ఇవాళ ప్రారంభిస్తోందీ చంద్రబాబే కావడం విశేషం. ఆ తర్వాత బహిరంగ సభలో పాల్గొన్న సీఎం ప్రసంగం ప్రత్యక్ష ప్రసారం ద్వారా చూద్దాం.

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CBN VELIGONDA LIVE
CM INAUGURATES VELIGONDA PROJECT
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