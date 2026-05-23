LIVE: ‘సంజీవని’కార్యక్రమంలో పాల్గొన్న సీఎం చంద్రబాబు - ప్రత్యక్ష ప్రసారం - CHANDRABABU TO VISIT CHITTOOR

CM Chandrababu Inaugurates Digital Sanjeevani Project LIVE (ETV Bharat)

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : May 23, 2026 at 12:09 PM IST

CM Chandrababu Inaugurates Digital Sanjeevani Project: ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నేడు చిత్తూరు జిల్లాలో పర్యటిస్తున్నారు. ఉదయం అమరావతి నుంచి బయలుదేరిన సీఎం చిత్తూరు జిల్లా యాదమర్రి మండలం కండ్రిగ గ్రామం చేరుకున్నారు. మధ్యాహ్నం ప్రజావేదికలో పాల్గొన్నారు. అనంతరం సంతగేటు ప్రభుత్వ ఆసుపత్రిని సందర్శించి రోగులకు అందుతున్న వైద్య సేవలను తెలుసుకున్నారు. సంతగేటు వద్ద నిర్వహించే తెలుగుదేశం పార్టీ కార్యకర్తల సమావేశానికి హాజరయ్యారు. సాయంత్రం తిరిగి అమరావతికి చేరుకోనున్నాను.

ఏపీలో వైద్యసేవలను సమర్థంగా అందించే లక్ష్యంతో కూటమి ప్రభుత్వం ఏర్పాటు చేసిన ఏఐ ఆధారిత డిజిటల్‌ ఆరోగ్య వ్యవస్థ సంజీవని. అయితే ప్రతి ఒక్కరికీ ఆరోగ్య సేవలను సులభంగా అందుబాటులోకి తేవడం, రోగనిర్ధారణ నుంచి కోలుకునే వరకూ నిరంతర పర్యవేక్షణ, ముందస్తు పరీక్షలతో వ్యాధి తీవ్రత, వ్యాప్తి కట్టడి మెరుగైన ఆరోగ్యసేవలు అందించడమే దీని ప్రధాన ఉద్దేశం. సంజీవని ప్రాజెక్టు ద్వారా రాష్ట్రవ్యాప్తంగా 5.20 కోట్ల జనాభాకు డిజిటల్‌ ఆరోగ్య సేవలు చేరువ చేయాలనే ఉద్దేశంతో ప్రభుత్వం నిర్ణయం తీసుకుంది.

ETV Bharat Andhra Pradesh Team

ETV Bharat is headquartered in Hyderabad. It holds a very strong position in both the Telugu states. The reach of ETV Bharat Andhra Pradesh has been maximum because of its unique stories. It also has a strong presence in the state and is capable of reaching out to the maximum number of people....view details

