LIVE: జీజీహెచ్లో మాతా శిశు ఆరోగ్య కేంద్రాన్ని ప్రారంభించిన సీఎం చంద్రబాబు - ప్రత్యక్షప్రసారం - LIVE FROM GUNTUR GGH
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : January 30, 2026 at 12:17 PM IST
CM Chandrababu Inaugurated the MCH Center Building at GGH LIVE : గుంటూరు మెడికల్ కళాశాల పూర్వ విద్యార్థులు వంద కోట్ల రూపాయల విరరాళంతో నిర్మించిన మాతాశిశు ఆరోగ్య కేంద్రాన్ని సీఎం చంద్రబాబు ప్రారంభించారు. నార్త్ అమెరికాలో స్థిరపడిన గుంటూరు మెడికల్ కాలేజ్ పూర్వ విద్యార్థులు జింకానా పేరుతో విరాళాలు సేకరించి ప్రభుత్వాస్పత్రిలో అత్యాధునిక సౌకర్యాలతో మాతా శిశు ఆరోగ్య సంరక్షణ కేంద్ర భవనాన్ని నిర్మించారు. అధునాతన హంగులతో రూపుదిద్దుకున్న భవనంలోని వివిధ సముదాయాల్ని మౌలిక సదుపాయలో ఏర్పాటు చేశారు. 2018లో ఈ భవనానికి సీఎం చంద్రబాబే శంకుస్థాపన చేశారు. ఇప్పుడు ప్రారంభోత్సవం కూడా ఆయన చేతులమీదుగానే జరిగింది. మాతాశిశు కేంద్ర భవననిర్మాణానికి జింకానా సభ్యులే వందకోట్లు ఖర్చుచేయగా, వైద్య పరికరాలు, ఫర్నీచర్ సహా ఇతర సౌకర్యాల కోసం ప్రభుత్వం 27 కోట్లు కేటాయించింది. ప్రస్తుతం గుంటూరు జీజీహెచ్లో మాతా శిశు ఆరోగ్య కేంద్రాన్ని ప్రారంభోత్సవం ప్రత్యక్షప్రసారం ద్వారా వీక్షిద్దాం.
