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LIVE : అమరావతిలో సీడ్‌ యాక్సెస్‌ రోడ్డు​ను ప్రారంభించిన సీఎం చంద్రబాబు - ప్రత్యక్షప్రసారం - SEED ACCESS ROAD IN AMARAVATI

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CM Chandrababu Inaugurated Seed Access Road in Amaravati (ETV Bharat)

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : August 13, 2026 at 11:06 AM IST

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Updated : August 13, 2026 at 12:56 PM IST

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CM Chandrababu Inaugurated Seed Access Road in Amaravati : రాజధాని అమరావతి నిర్మాణంలో మరో కీలక ఘట్టానికి రంగం సిద్ధమైంది. అమరావతి రవాణా వ్యవస్థకు వెన్నెముకగా నిలవనున్న E-3 సీడ్‌ యాక్సెస్‌ రోడ్‌ రెండో దశను సీఎం నేడు ప్రారంభించారు. అలాగే ప్రజాప్రతినిధుల కోసం అన్ని అత్యాధునిక వసతులతో నిర్మించిన ఎమ్మెల్యే, ఎమ్మెల్సీ క్వార్టర్ల తాళాలను CRDA నేడు సీఎం చేతికి అందజేసింది. సీడ్‌ యాక్సెస్‌ రోడ్‌ రెండో దశ రహదారి ద్వారా రాజధానిలోకి రాకపోకలు మరింత వేగవంతం కానున్నాయి. భవిష్యత్‌ అవసరాలను దృష్టిలో పెట్టుకుని ప్రపంచస్థాయి ప్రమాణాలతో గ్రిడ్‌ తరహాలో అభివృద్ధి చేస్తున్న అమరావతి రాజధాని రహదారుల నిర్మాణానికి ఈ ప్రాజెక్టు కీలక ముందడుగుగా నిలవనుంది. అమరావతిలోని ఎన్-1 నుంచి ఎన్-17 వరకు ఉన్న అన్ని ఎన్-సిరీస్‌ రహదారులను E-3 అనుసంధానించనుంది. ఉత్తరం నుంచి దక్షిణం, తూర్పు నుంచి పడమర దిశల్లో గ్రిడ్‌ తరహాలో రహదారులను ప్రభుత్వం అభివృద్ధి చేస్తోంది. అనవసర మలుపులు లేకుండా రాజధాని ప్రాంతంలోకి నేరుగా చేరుకునేలా ఈ రహదారి వ్యవస్థను ప్రభుత్వం తీసుకొచ్చింది.

CM Chandrababu Inaugurated Seed Access Road in Amaravati : రాజధాని అమరావతి నిర్మాణంలో మరో కీలక ఘట్టానికి రంగం సిద్ధమైంది. అమరావతి రవాణా వ్యవస్థకు వెన్నెముకగా నిలవనున్న E-3 సీడ్‌ యాక్సెస్‌ రోడ్‌ రెండో దశను సీఎం నేడు ప్రారంభించారు. అలాగే ప్రజాప్రతినిధుల కోసం అన్ని అత్యాధునిక వసతులతో నిర్మించిన ఎమ్మెల్యే, ఎమ్మెల్సీ క్వార్టర్ల తాళాలను CRDA నేడు సీఎం చేతికి అందజేసింది. సీడ్‌ యాక్సెస్‌ రోడ్‌ రెండో దశ రహదారి ద్వారా రాజధానిలోకి రాకపోకలు మరింత వేగవంతం కానున్నాయి. భవిష్యత్‌ అవసరాలను దృష్టిలో పెట్టుకుని ప్రపంచస్థాయి ప్రమాణాలతో గ్రిడ్‌ తరహాలో అభివృద్ధి చేస్తున్న అమరావతి రాజధాని రహదారుల నిర్మాణానికి ఈ ప్రాజెక్టు కీలక ముందడుగుగా నిలవనుంది. అమరావతిలోని ఎన్-1 నుంచి ఎన్-17 వరకు ఉన్న అన్ని ఎన్-సిరీస్‌ రహదారులను E-3 అనుసంధానించనుంది. ఉత్తరం నుంచి దక్షిణం, తూర్పు నుంచి పడమర దిశల్లో గ్రిడ్‌ తరహాలో రహదారులను ప్రభుత్వం అభివృద్ధి చేస్తోంది. అనవసర మలుపులు లేకుండా రాజధాని ప్రాంతంలోకి నేరుగా చేరుకునేలా ఈ రహదారి వ్యవస్థను ప్రభుత్వం తీసుకొచ్చింది.

Last Updated : August 13, 2026 at 12:56 PM IST

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TAGGED:

CM CHANDRABABU LIVE
SEED ACCESS INAUGURATION PROGRAME
PHASE OF E 3 SEED ACCESS ROAD
SEED ACCESS ROAD IN AMARAVATI
SEED ACCESS INAUGURATION LIVE

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