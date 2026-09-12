ETV Bharat / Videos

LIVE : విజయవాడలో క్రిటికల్‌ కేర్ యూనిట్లను ప్రారంభించిన చంద్రబాబు, జేపీ నడ్డా - ప్రత్యక్షప్రసారం

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
Critical Care Units Inauguration Live (ETV Bharat)

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : September 12, 2026 at 11:33 AM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

Critical Care Units Inauguration Live : రాష్ట్రంలో అత్యవసర వైద్యానికి మరింత బలం చేకూర్చేలా నేటి నుంచి క్రిటికల్‌ కేర్ యూనిట్లు అందుబాటులోకి రానున్నాయి. విజయవాడలో 249 కోట్ల రూపాయల వ్యయంతో నిర్మించిన 10 క్రిటికల్ కేర్‌ యూనిట్లు 12 సమగ్ర ప్రజారోగ్య ప్రయోగశాలలను కేంద్ర ఆరోగ్య శాఖ మంత్రి జేపీ నడ్డాతో కలిసి ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు ప్రారంభిచారు. కొత్తగా అందుబాటులోకి వచ్చే క్రిటికల్ కేర్ బ్లాకుల్లో అత్యాధునిక ఆపరేషన్ థియేటర్లు, అల్ట్రాసౌండ్ సదుపాయాలతో పాటు కార్డియాలజీ, నెఫ్రాలజీ, న్యూరాలజీ, న్యూరోసర్జరీ వంటి కీలక విభాగాల సేవలు అందనున్నాయి. అత్యవసర పరిస్థితుల్లో మెరుగైన చికిత్స అందించేందుకు ఇవి కీలకంగా మారనున్నాయి. కేంద్రం మంజూరు చేసిన 26 ఇంటిగ్రేటెడ్ పబ్లిక్ హెల్త్ ల్యాబరేటరీల్లో ఇప్పటికే 14 పనిచేస్తున్నాయి. తాజాగా మిగిలిన 12 ల్యాబరేటరీలు కూడా అందుబాటులోకి వస్తున్నాయి. దీంతో మైక్రోబయాలజీ, హీమటాలజీ వంటి కీలక పరీక్షలు జిల్లా స్థాయిలోనే నిర్వహించే అవకాశం ఏర్పడుతుంది. జిల్లా స్థాయిలోనే వ్యాధులను ముందుగానే గుర్తించేందుకు ఐపీహెచ్ ల్యాబరేటరీలు దోహదపడనున్నాయి. ముఖ్యంగా వివిధ రకాల వ్యాధుల నిర్ధారణలో అవసరమైన పరీక్షలు అందుబాటులోకి రావడంతో ప్రజలకు వేగంగా వైద్య సేవలు అందే అవకాశం ఉంటుంది.

Critical Care Units Inauguration Live : రాష్ట్రంలో అత్యవసర వైద్యానికి మరింత బలం చేకూర్చేలా నేటి నుంచి క్రిటికల్‌ కేర్ యూనిట్లు అందుబాటులోకి రానున్నాయి. విజయవాడలో 249 కోట్ల రూపాయల వ్యయంతో నిర్మించిన 10 క్రిటికల్ కేర్‌ యూనిట్లు 12 సమగ్ర ప్రజారోగ్య ప్రయోగశాలలను కేంద్ర ఆరోగ్య శాఖ మంత్రి జేపీ నడ్డాతో కలిసి ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు ప్రారంభిచారు. కొత్తగా అందుబాటులోకి వచ్చే క్రిటికల్ కేర్ బ్లాకుల్లో అత్యాధునిక ఆపరేషన్ థియేటర్లు, అల్ట్రాసౌండ్ సదుపాయాలతో పాటు కార్డియాలజీ, నెఫ్రాలజీ, న్యూరాలజీ, న్యూరోసర్జరీ వంటి కీలక విభాగాల సేవలు అందనున్నాయి. అత్యవసర పరిస్థితుల్లో మెరుగైన చికిత్స అందించేందుకు ఇవి కీలకంగా మారనున్నాయి. కేంద్రం మంజూరు చేసిన 26 ఇంటిగ్రేటెడ్ పబ్లిక్ హెల్త్ ల్యాబరేటరీల్లో ఇప్పటికే 14 పనిచేస్తున్నాయి. తాజాగా మిగిలిన 12 ల్యాబరేటరీలు కూడా అందుబాటులోకి వస్తున్నాయి. దీంతో మైక్రోబయాలజీ, హీమటాలజీ వంటి కీలక పరీక్షలు జిల్లా స్థాయిలోనే నిర్వహించే అవకాశం ఏర్పడుతుంది. జిల్లా స్థాయిలోనే వ్యాధులను ముందుగానే గుర్తించేందుకు ఐపీహెచ్ ల్యాబరేటరీలు దోహదపడనున్నాయి. ముఖ్యంగా వివిధ రకాల వ్యాధుల నిర్ధారణలో అవసరమైన పరీక్షలు అందుబాటులోకి రావడంతో ప్రజలకు వేగంగా వైద్య సేవలు అందే అవకాశం ఉంటుంది.

For All Latest Updates

TAGGED:

CM CHANDRABABU LIVE
UNION HEALTH MINISTER JP NADDA
CRITICAL CARE UNITS LIVE
HEALTH MINISTER JP NADDA AP TOUR
CRITICAL CARE UNITS INAUGURATION

ఇలాంటి కథనాలు

District Collectors Conference Live

LIVE : సీఎం చంద్రబాబు అధ్యక్షతన కలెక్టర్ల సదస్సు - ప్రత్యక్షప్రసారం

September 11, 2026 at 10:08 AM IST
8th District Collectors Conference Live

LIVE: సీఎం చంద్రబాబు అధ్యక్షతన 2nd సెషన్ కలెక్టర్ల సదస్సు - ప్రత్యక్షప్రసారం

September 10, 2026 at 2:52 PM IST
District Collectors Conference Live

LIVE : సీఎం చంద్రబాబు అధ్యక్షతన కలెక్టర్ల సదస్సు - ప్రత్యక్షప్రసారం

September 10, 2026 at 10:37 AM IST
CM Chandrababu in Jayaho BC Massive Public Meeting LIVE

LIVE: నర్సీపట్నంలో 'జయహో బీసీ' సభలో సీఎం చంద్రబాబు - ప్రత్యక్ష ప్రసారం

September 9, 2026 at 5:35 PM IST

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.