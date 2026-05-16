LIVE: నరసన్నపేటలో "స్వర్ణాంధ్ర-స్వచ్ఛాంధ్ర" కార్యక్రమం - పాల్గొన్న సీఎం చంద్రబాబు - ప్రత్యక్ష ప్రసారం - CM IN SWARNANDRA SWACHANDRA
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : May 16, 2026 at 11:50 AM IST|
Updated : May 16, 2026 at 1:55 PM IST
CM Chandrababu in Swarnandra Swachandra Programme Live: ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నేడు శ్రీకాకుళం జిల్లాలో పర్యటన కొనసాగుకుంది. ఈ క్రమంలో ఆయన నరసన్నపేటలో నిర్వహించిన " స్వర్ణాంధ్ర - స్వచ్ఛాంధ్ర " కార్యక్రమంలో పాల్గొని భహిరంగ సభలో ప్రసంగించారు. తామరాపల్లి నుంచి ఆయన నేరుగా ప్రజావేదిక వద్దకు చేరుకున్నారు. మధ్యాహ్నం 12 గంటల 45 నిమిషాల వరకు పారిశుద్ధ్యం, పర్యావరణ పరిరక్షణపై నిర్వహించే సభలో ప్రజలను ఉద్దేశించి ప్రసంగించారు. తర్వాత నరసన్నపేటలోని ఘన వ్యర్థాల నిర్వహణ కేంద్రాన్ని సందర్శించి పలు సూచనలు చేశారు. స్థానిక సమస్యలు, అభివృద్ధి పనులపై సీఎం చంద్రబాబు నేరుగా ప్రజలతో మాట్లాడారు. అనంతరం తామరాపల్లిలో పార్టీ కార్యకర్తలతో సమావేశమై నాయకులకు దిశానిర్దేశం చేశారు. సీఎం చంద్రబాబు పర్యటన దృష్ట్యా కేంద్రమంత్రి రామ్మోహన్ నాయుడు, మంత్రి అచ్చెన్నాయుడు భద్రతా ఏర్పాట్లను పరిశీలించిన సంగతి తెలిసిందే. ప్రస్తుతం " స్వర్ణాంధ్ర-స్వచ్ఛాంధ్ర" కార్యక్రమంలో చంద్రబాబు ప్రసంగం ప్రత్యక్ష ప్రసారం ద్వారా వీక్షిద్దాం.
