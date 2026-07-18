LIVE: గుడివాడలో ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు పర్యటన - ప్రత్యక్ష ప్రసారం - CM KRISHNA DISTRICT TOUR
🎬 Watch Now: Feature Video
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : July 18, 2026 at 12:10 PM IST
CM Chandrababu in Gudivada Live : స్వచ్ఛాంధ్ర - స్వర్ణాంధ్ర కార్యక్రమంలో భాగంగా కృష్ణా జిల్లా గుడివాడలో ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు పర్యటించారు. ఉదయం సీఎం క్యాంపు కార్యాలయం నుంచి బయల్దేరిన ఆయన గుడివాడలోని ఏఎన్ఆర్ కళాశాల గ్రౌండ్కు చేరుకున్నారు. ఆ తర్వాత గుడివాడలోని ఎన్టీఆర్ గ్రౌండ్లో ఏర్పాటు చేసిన ప్రజావేదిక సభలో పాల్గొని చంద్రబాబు ప్రసంగించారు. అనంతరం సీఎం చంద్రబాబు కేేకేఆర్ గౌతమ్ స్కూల్కు వెళ్లి అక్కడ విద్యార్థులతో సమావేశమయ్యారు. వారితో మాట్లాడారు. అనంతరం యలవర్తి గ్రౌండ్స్కు చేరుకుని గుడివాడ నియోజకవర్గ టీడీపీ నేతలు, కార్యకర్తలతో సమావేశం నిర్వహించారు. కాసేపు పార్టీ నేతలతో మాట్లాడి వారికి దిశానిర్దేశం చేశారు. పలు అంశాలపై చర్చించారు. సాయంత్రం తిరిగి సీఎం క్యాంపు కార్యాలయానికి చేరుకున్నారు. సీఎం పర్యటన సందర్భంగా పోలీసులు పటిష్ట బందోబస్తు ఏర్పాటు చేశారు. ముఖ్యమంత్రి వెంట మంత్రి కొల్లు రవీంద్ర, ఎమ్మెల్యే వెనిగండ్ల రాముతోపాటు అధికారులతో పాటు తదితరులు పాల్గొన్నారు.
CM Chandrababu in Gudivada Live : స్వచ్ఛాంధ్ర - స్వర్ణాంధ్ర కార్యక్రమంలో భాగంగా కృష్ణా జిల్లా గుడివాడలో ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు పర్యటించారు. ఉదయం సీఎం క్యాంపు కార్యాలయం నుంచి బయల్దేరిన ఆయన గుడివాడలోని ఏఎన్ఆర్ కళాశాల గ్రౌండ్కు చేరుకున్నారు. ఆ తర్వాత గుడివాడలోని ఎన్టీఆర్ గ్రౌండ్లో ఏర్పాటు చేసిన ప్రజావేదిక సభలో పాల్గొని చంద్రబాబు ప్రసంగించారు. అనంతరం సీఎం చంద్రబాబు కేేకేఆర్ గౌతమ్ స్కూల్కు వెళ్లి అక్కడ విద్యార్థులతో సమావేశమయ్యారు. వారితో మాట్లాడారు. అనంతరం యలవర్తి గ్రౌండ్స్కు చేరుకుని గుడివాడ నియోజకవర్గ టీడీపీ నేతలు, కార్యకర్తలతో సమావేశం నిర్వహించారు. కాసేపు పార్టీ నేతలతో మాట్లాడి వారికి దిశానిర్దేశం చేశారు. పలు అంశాలపై చర్చించారు. సాయంత్రం తిరిగి సీఎం క్యాంపు కార్యాలయానికి చేరుకున్నారు. సీఎం పర్యటన సందర్భంగా పోలీసులు పటిష్ట బందోబస్తు ఏర్పాటు చేశారు. ముఖ్యమంత్రి వెంట మంత్రి కొల్లు రవీంద్ర, ఎమ్మెల్యే వెనిగండ్ల రాముతోపాటు అధికారులతో పాటు తదితరులు పాల్గొన్నారు.