ETV Bharat / Videos

LIVE: గుడివాడలో ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు పర్యటన - ప్రత్యక్ష ప్రసారం - CM KRISHNA DISTRICT TOUR

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
CM Chandrababu In Swachandra Swarnandra Program at Gudivada LIVE (ETV Bharat)

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : July 18, 2026 at 12:10 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

CM Chandrababu in Gudivada Live : స్వచ్ఛాంధ్ర - స్వర్ణాంధ్ర కార్యక్రమంలో భాగంగా కృష్ణా జిల్లా గుడివాడలో ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు పర్యటించారు. ఉదయం సీఎం క్యాంపు కార్యాలయం నుంచి బయల్దేరిన ఆయన గుడివాడలోని ఏఎన్​ఆర్ కళాశాల గ్రౌండ్‌కు చేరుకున్నారు. ఆ తర్వాత గుడివాడలోని ఎన్టీఆర్ గ్రౌండ్‌లో ఏర్పాటు చేసిన ప్రజావేదిక సభలో పాల్గొని చంద్రబాబు ప్రసంగించారు. అనంతరం సీఎం చంద్రబాబు కేేకేఆర్​ గౌతమ్ స్కూల్‌కు వెళ్లి అక్కడ విద్యార్థులతో సమావేశమయ్యారు. వారితో మాట్లాడారు. అనంతరం యలవర్తి గ్రౌండ్స్‌కు చేరుకుని గుడివాడ నియోజకవర్గ టీడీపీ నేతలు, కార్యకర్తలతో సమావేశం నిర్వహించారు. కాసేపు పార్టీ నేతలతో మాట్లాడి వారికి దిశానిర్దేశం చేశారు. పలు అంశాలపై చర్చించారు. సాయంత్రం తిరిగి సీఎం క్యాంపు కార్యాలయానికి చేరుకున్నారు. సీఎం పర్యటన సందర్భంగా పోలీసులు పటిష్ట బందోబస్తు ఏర్పాటు చేశారు. ముఖ్యమంత్రి వెంట మంత్రి కొల్లు రవీంద్ర, ఎమ్మెల్యే వెనిగండ్ల రాముతోపాటు అధికారులతో పాటు తదితరులు పాల్గొన్నారు.

CM Chandrababu in Gudivada Live : స్వచ్ఛాంధ్ర - స్వర్ణాంధ్ర కార్యక్రమంలో భాగంగా కృష్ణా జిల్లా గుడివాడలో ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు పర్యటించారు. ఉదయం సీఎం క్యాంపు కార్యాలయం నుంచి బయల్దేరిన ఆయన గుడివాడలోని ఏఎన్​ఆర్ కళాశాల గ్రౌండ్‌కు చేరుకున్నారు. ఆ తర్వాత గుడివాడలోని ఎన్టీఆర్ గ్రౌండ్‌లో ఏర్పాటు చేసిన ప్రజావేదిక సభలో పాల్గొని చంద్రబాబు ప్రసంగించారు. అనంతరం సీఎం చంద్రబాబు కేేకేఆర్​ గౌతమ్ స్కూల్‌కు వెళ్లి అక్కడ విద్యార్థులతో సమావేశమయ్యారు. వారితో మాట్లాడారు. అనంతరం యలవర్తి గ్రౌండ్స్‌కు చేరుకుని గుడివాడ నియోజకవర్గ టీడీపీ నేతలు, కార్యకర్తలతో సమావేశం నిర్వహించారు. కాసేపు పార్టీ నేతలతో మాట్లాడి వారికి దిశానిర్దేశం చేశారు. పలు అంశాలపై చర్చించారు. సాయంత్రం తిరిగి సీఎం క్యాంపు కార్యాలయానికి చేరుకున్నారు. సీఎం పర్యటన సందర్భంగా పోలీసులు పటిష్ట బందోబస్తు ఏర్పాటు చేశారు. ముఖ్యమంత్రి వెంట మంత్రి కొల్లు రవీంద్ర, ఎమ్మెల్యే వెనిగండ్ల రాముతోపాటు అధికారులతో పాటు తదితరులు పాల్గొన్నారు.

For All Latest Updates

TAGGED:

CBN LIVE
CM CHANDRABABU AT GUDIVADA LIVE
C IN SWACHANDRA SWARNANDRA PROGRAM
CM KRISHNA DISTRICT TOUR
CM CHANDRABABU IN GUDIVADA LIVE

ABOUT THE AUTHOR

author-img

ETV Bharat Andhra Pradesh Team

ETV Bharat is headquartered in Hyderabad. It holds a very strong position in both the Telugu states. The reach of ETV Bharat Andhra Pradesh has been maximum because of its unique stories. It also has a strong presence in the state and is capable of reaching out to the maximum number of people....view details

ఇలాంటి కథనాలు

Vikram-1 First Private Orbital Rocket Launch Live From Sriharikota

LIVE: శ్రీహరికోట నుంచి నింగిలోకి విక్రమ్‌-1 - ప్రత్యక్ష ప్రసారం

July 18, 2026 at 11:28 AM IST
Virtual Inauguration OF Mangalagiri Railway station :

Live: ఆధునీకరించిన మంగళగిరి రైల్వేస్టేషన్ ప్రారంభోత్సవం - పాల్గొన్న మంత్రి నారా లోకేశ్​ - ప్రత్యక్షప్రసారం

July 17, 2026 at 3:31 PM IST
Credit Outreach Program at Palnadu

Live: పల్నాడు జిల్లాలో రుణమేళా - రుణాలు పంపిణీ చేసిన కేంద్రమంత్రి నిర్మలాసీతారామన్​, సీఎం చంద్రబాబు - ప్రత్యక్షప్రసారం

July 17, 2026 at 12:36 PM IST
HYDERABAD E-CHAMPIONS MEET CM REVANTH REDDY

LIVE : సీఎం రేవంత్ రెడ్డిని కలిసిన హైదరాబాద్ ఈ ఛాంపియన్స్ - ప్రత్యక్ష ప్రసారం

July 16, 2026 at 7:19 PM IST

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.