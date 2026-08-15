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LIVE:‘స్త్రీ శక్తికి ఏడాది – రెట్టింపైన ఆత్మ గౌరవం' కార్యక్రమంలో సీఎం చంద్రబాబు - ప్రత్యక్ష ప్రసారం - CM IN STREE SHAKTI PROGRAMME LIVE

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CM Chandrababu in 'Stree Shakti' 1 Year Completion Programme LIVE (ETV Bharat)

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : August 15, 2026 at 11:20 AM IST

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Updated : August 15, 2026 at 12:36 PM IST

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CM Chandrababu in 'Stree Shakti' 1 Year Completion Programme LIVE: ‘స్త్రీ శక్తి' ప్రథకం ప్రారంభించి నేటికి ఏడాది పూర్తైంది. ఈ సందర్బంగా నిర్వహించిన ‘స్త్రీ శక్తికి ఏడాది – రెట్టింపైన ఆత్మ గౌరవం' కార్యక్రమంలో ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు పాల్గొన్నారు ఆర్టీసీ బస్సుల్లో మహిళలకు ఉచిత ప్రయాణం కల్పించే స్త్రీశక్తి పథకానికి విశేష స్పందన లభిస్తోంది. రాష్ట్ర ప్రభుత్వం మహిళలకు ఉచిత బస్సు ప్రయాణ సౌకర్యం కల్పిస్తూ గత ఏడాది ఆగస్టు 15న ఈ పథకాన్ని ప్రారంభించింది. అప్పటి నుంచి మహిళలకు ఆర్థిక దన్నుగా నిలుస్తోంది. 

విద్య, ఉద్యోగ, వ్యాపార ఇతరత్రా అవసరాల నిమిత్తం నిత్యం వందల సంఖ్యలో బస్సుల్లో ప్రయాణినంచే మహిళలకు పథకం ఎంతో ఉపయుక్తంగా ఉంటోంది. మొత్తం అయిదు రకాల బస్సుల్లో ప్రభుత్వం ఉచిత ప్రయాణానికి అవకాశం కల్పించడంతో వీటిలో రాకపోకలు సాగించేవారి సంఖ్య గణనీయంగా పెరిగింది. పల్లెవెలుగు, అల్ట్రా పల్లెవెలుగు, ఎక్స్‌ప్రెస్, సిటీ ఆర్డినరీ, మెట్రో ఎక్స్‌ప్రెస్‌లలో ఈ పథకం అమల్లో ఉంది. ప్రస్తుతం ‘స్త్రీ శక్తికి ఏడాది – రెట్టింపైన ఆత్మ గౌరవం' కార్యక్రమం ప్రత్యక్ష ప్రసారం ద్వారా చూద్దాం. 

CM Chandrababu in 'Stree Shakti' 1 Year Completion Programme LIVE: ‘స్త్రీ శక్తి' ప్రథకం ప్రారంభించి నేటికి ఏడాది పూర్తైంది. ఈ సందర్బంగా నిర్వహించిన ‘స్త్రీ శక్తికి ఏడాది – రెట్టింపైన ఆత్మ గౌరవం' కార్యక్రమంలో ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు పాల్గొన్నారు ఆర్టీసీ బస్సుల్లో మహిళలకు ఉచిత ప్రయాణం కల్పించే స్త్రీశక్తి పథకానికి విశేష స్పందన లభిస్తోంది. రాష్ట్ర ప్రభుత్వం మహిళలకు ఉచిత బస్సు ప్రయాణ సౌకర్యం కల్పిస్తూ గత ఏడాది ఆగస్టు 15న ఈ పథకాన్ని ప్రారంభించింది. అప్పటి నుంచి మహిళలకు ఆర్థిక దన్నుగా నిలుస్తోంది. 

విద్య, ఉద్యోగ, వ్యాపార ఇతరత్రా అవసరాల నిమిత్తం నిత్యం వందల సంఖ్యలో బస్సుల్లో ప్రయాణినంచే మహిళలకు పథకం ఎంతో ఉపయుక్తంగా ఉంటోంది. మొత్తం అయిదు రకాల బస్సుల్లో ప్రభుత్వం ఉచిత ప్రయాణానికి అవకాశం కల్పించడంతో వీటిలో రాకపోకలు సాగించేవారి సంఖ్య గణనీయంగా పెరిగింది. పల్లెవెలుగు, అల్ట్రా పల్లెవెలుగు, ఎక్స్‌ప్రెస్, సిటీ ఆర్డినరీ, మెట్రో ఎక్స్‌ప్రెస్‌లలో ఈ పథకం అమల్లో ఉంది. ప్రస్తుతం ‘స్త్రీ శక్తికి ఏడాది – రెట్టింపైన ఆత్మ గౌరవం' కార్యక్రమం ప్రత్యక్ష ప్రసారం ద్వారా చూద్దాం. 

Last Updated : August 15, 2026 at 12:36 PM IST

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CM CHANDRABABU LIVE
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