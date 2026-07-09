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Live: రైతులకు పట్టాదారు పాస్‌ పుస్తకాలు పంపిణీ చేస్తున్న సీఎం - ప్రత్యక్ష ప్రసారం - CM NANDYAL DISTRICT TOUR

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CM Chandrababu in Mee Bhoomi Mee Hakku Public Meeting LIVE (ETV Bharat)

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : July 9, 2026 at 12:35 PM IST

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CM Chandrababu in Mee Bhoomi Mee Hakku Public Meeting LIVE: "మీ భూమి-మీ హక్కు" కార్యక్రమం కింద రీసర్వే చేసిన భూములకు సంబంధించి 8 వేల పట్టాదారు పాసు పుస్తకాలను సీఎం చంద్రబాబు నేడు రైతులకు అందిస్తున్నారు. ఇందుకోసం నంద్యాల జిల్లా బనగానపల్లె నియోజకవర్గంలో పర్యటిస్తున్నారు. బనగానపల్లెకు చేరుకోనున్న సీఎం 12న్నర గంటలకు తహశీల్దార్ కార్యాలయం వద్ద ప్రజావేదిక బహిరంగసభలో పాల్గొన్నారు. అనంతరం రైతులతో ముఖాముఖిలో మాట్లాడారు. ఆ తర్వాత టీడీపీ శ్రేణులతోనూ సీఎం సమీక్ష నిర్వహించారు. ఇప్పటి వరకు 6 వేల 887 గ్రామాల్లో రీ సర్వే ప్రక్రియ పూర్తి చేసి 29.04 లక్షల పట్టాదారు పాస్ పుస్తకాలను ప్రభుత్వం ముద్రించింది. వీటిలో 27లక్షల పైచిలుకు పుస్తకాలను భూ యజమానులకు అందజేసింది. తాజాగా రాష్ట్రవ్యాప్తంగా 428 గ్రామాల్లో 2 లక్షల 48 వేల పట్టాదార్ పాస్ పుస్తకాల పరిశీలనను రెవెన్యూ శాఖ పూర్తి చేసింది. వీటి పంపిణీలో భాగంగా ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నంద్యాల జిల్లా బనగానపల్లెలో పర్యటన ప్రత్యక్ష ప్రసారం ద్వారా చూద్దాం. 

CM Chandrababu in Mee Bhoomi Mee Hakku Public Meeting LIVE: "మీ భూమి-మీ హక్కు" కార్యక్రమం కింద రీసర్వే చేసిన భూములకు సంబంధించి 8 వేల పట్టాదారు పాసు పుస్తకాలను సీఎం చంద్రబాబు నేడు రైతులకు అందిస్తున్నారు. ఇందుకోసం నంద్యాల జిల్లా బనగానపల్లె నియోజకవర్గంలో పర్యటిస్తున్నారు. బనగానపల్లెకు చేరుకోనున్న సీఎం 12న్నర గంటలకు తహశీల్దార్ కార్యాలయం వద్ద ప్రజావేదిక బహిరంగసభలో పాల్గొన్నారు. అనంతరం రైతులతో ముఖాముఖిలో మాట్లాడారు. ఆ తర్వాత టీడీపీ శ్రేణులతోనూ సీఎం సమీక్ష నిర్వహించారు. ఇప్పటి వరకు 6 వేల 887 గ్రామాల్లో రీ సర్వే ప్రక్రియ పూర్తి చేసి 29.04 లక్షల పట్టాదారు పాస్ పుస్తకాలను ప్రభుత్వం ముద్రించింది. వీటిలో 27లక్షల పైచిలుకు పుస్తకాలను భూ యజమానులకు అందజేసింది. తాజాగా రాష్ట్రవ్యాప్తంగా 428 గ్రామాల్లో 2 లక్షల 48 వేల పట్టాదార్ పాస్ పుస్తకాల పరిశీలనను రెవెన్యూ శాఖ పూర్తి చేసింది. వీటి పంపిణీలో భాగంగా ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నంద్యాల జిల్లా బనగానపల్లెలో పర్యటన ప్రత్యక్ష ప్రసారం ద్వారా చూద్దాం. 

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MEE BHOOMI MEE HAKKU LIVE
CM CHANDRABABU PUBLIC MEETING LIVE
CM CHANDRABABU LIVE
CM NANDYAL DISTRICT TOUR
CM MEE BHOOMI MEE HAKKU MEETING

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ETV Bharat Andhra Pradesh Team

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