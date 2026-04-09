ETV Bharat / Videos

LIVE: 'మీ భూమి-మీ హక్కు' కార్యక్రమంలో సీఎం చంద్రబాబు- ప్రత్యక్ష ప్రసారం - CM IN MEE BHOOMI MEE HAKKU

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
CM Chandrababu In 'Mee Bhoomi- Mee Hakku' Programme At Bapatla District of Vemuru LIVE (ETV Bharat)

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : April 9, 2026 at 11:52 AM IST

|

Updated : April 9, 2026 at 2:08 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

CM Chandrababu In 'Mee Bhoomi- Mee Hakku' Programme LIVE: రైతుల భూములకు భరోసా కల్పించేందుకు సీఎం చంద్రబాబు బాపట్ల జిల్లా భట్టిప్రోలు మండలం సూరేపల్లి పరిధిలో వేమూరు నియోజకవర్గంలో జరిగే మీ భూమి-మీ హక్కు కార్యక్రమానికి హాజరయ్యారు. జిల్లాలోని 8 మండలాల్లో 3 వేల 658 పాస్ పుస్తకాలు, వేమూరు అసెంబ్లీ నియోజకవర్గంలో 17 వందల 95 పాస్ పుస్తకాలను సీఎం చంద్రబాబు పంపిణీ చేశారు. సూరేపల్లి ప్రజావేదిక సభలో సీఎం ప్రసంగించారు. అనంతరం వ్యవసాయ క్షేత్రాన్ని పరిశీలించి రైతులతో మాట్లాడారు. అనంతరం టీడీపీ శ్రేణులతో సమీక్షా సమావేశం నిర్వహించారు. రైతులకు రాజముద్రతో కూడిన పట్టాదారు పాసు పుస్తకాల పంపిణీని ప్రభుత్వం వేగవంతం చేసింది. రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా మొత్తం 16 వేల 816 గ్రామాల్లో రీ సర్వే చేయాల్సి ఉంది. ఇప్పటికే 6 వేల 976 గ్రామాల్లో సర్వే పూర్తైంది. ప్రస్తుతం వేమూరు నియోజకవర్గంలో జరిగే మీ భూమి-మీ హక్కు కార్యక్రమాన్ని ప్రత్యక్ష ప్రసారం ద్వారా చూద్దాం.

For All Latest Updates

TAGGED:

CM CHANDRABABU LIVE
MEE BHOOMI MEE HAKKU AT BAPATLA
CM BAPATLA TOUR
మీ భూమి మీ హక్కు కార్యక్రమంలో సీఎం
CM IN MEE BHOOMI MEE HAKKU

ABOUT THE AUTHOR

author-img

...view details

ఇలాంటి కథనాలు

Deputy CM Pawan Attend Andhra University Cntenary Fete Live

LIVE: ఏయూ శతాబ్ధి ఉత్సవాలు - మెగా కల్చరల్​ ఫెస్ట్​ - హాజరైన పవన్​కల్యాణ్​ - ప్రత్యక్షప్రసారం

April 8, 2026 at 7:42 PM IST
CM CHANDRABABU LIVE

LIVE: 'సాగునీటి భద్రత-సాగునీటి సంఘాల బాధ్యత' కార్యక్రమంలో సీఎం చంద్రబాబు - ప్రత్యక్షప్రసారం

April 6, 2026 at 11:45 AM IST
Celebrations in Amaravati Live

LIVE : అమరావతి రైతులతో కలిసి సంబరాల్లో పాల్గొన్న సీఎం చంద్రబాబు - ప్రత్యక్షప్రసారం

April 2, 2026 at 4:08 PM IST
RAJYA SABHA LIVE

LIVE: అమరావతికి చట్టబద్ధత బిల్లుపై రాజ్యసభలో చర్చ - ప్రత్యక్షప్రసారం

April 2, 2026 at 11:03 AM IST

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.