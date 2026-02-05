ETV Bharat / Videos

LIVE: సాగునీటి సంఘాల అధ్యక్షుల సమావేశంలో సీఎం చంద్రబాబు - ప్రత్యక్ష ప్రసారం - CM IN IRRIGATION CONFERENCE LIVE

CM Chandrababu in Irrigation Associations Meeting LIVE (ETV Bharat)

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : February 5, 2026 at 4:08 PM IST

1 Min Read
CM Chandrababu in Irrigation Associations Meeting LIVE: రాష్ట్రంలోని అన్ని సాగునీటి సంఘాల అధ్యక్షులతో రాష్ట్ర జలవనరులశాఖ గురువారం భారీ సమావేశం ఏర్పాటు చేశారు. ఈ మేరకు జలవనరుల శాఖ మంత్రి నిమ్మల రామానాయుడు బుధవారం ఒక ప్రకటనలో వెల్లడించారు. ఈ మేరకు నేడు అమరావతి రాజధానిలోని పరేడ్‌ మైదానంలో ఈ సమావేశం నిర్వహించారు. ఈ కార్యక్రమానికి సీఎం చంద్రబాబు, ఉప ముఖ్యమంత్రి పవన్‌కల్యాణ్‌ హాజరయ్యారు. వైఎస్సార్సీపీ పాలనలో నీటిపారుదల వ్యవస్థ గాడి తప్పిందని. రూ.18 వేల కోట్ల బకాయిలను ఉంచి వెళ్లిపోయారని నిమ్మల అన్నారు. కూటమి ప్రభుత్వం ఈ అంశాలన్నింటినీ దారిలో పెట్టిందని, ప్రాజెక్టులకు ప్రాధాన్యం ఇస్తూ ఒక్కొక్కటీ పూర్తి చేస్తూ వెళ్తోందన్నారు. నీటి భద్రత, భూగర్భజలాల పెంపుపై సాగునీటి సంఘాలకు ముఖ్యమంత్రి ఈ సమావేశంలో  దిశా నిర్దేశం చేస్తారని మంత్రి వివరించారు. నేడు అమరావతి పరేడ్‌ గ్రౌండ్స్‌లో సాగునీటి సంఘాల అధ్యక్షుల సమావేశం ప్రత్యక్ష ప్రసారం ద్వారా చూద్దాం.

