LIVE: విశాఖలో ఇండియా-యూరప్‌ బిజినెస్‌ భేటీలో సీఎం చంద్రబాబు- ప్రత్యక్ష ప్రసారం - CM IN INDIA EUROPE MEETING LIVE

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : November 13, 2025 at 10:10 AM IST

Updated : November 13, 2025 at 11:28 AM IST

CM Chandrababu in India - Europe Business Round Table Meeting LIVE : ఇండియా - యూరోప్​ బిజినెస్​ రౌండ్​ టేబుల్​ సమావేశంలో ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు పాల్గొన్నారు. గ్రీన్ షిఫ్ట్, సస్టైనబుల్ ఇన్నోవేషన్, యూరోపియన్ పెట్టుబడులపై చర్చలు చేయనున్నారు. మధ్యాహ్నం తైవాన్, ఇటలీ, స్వీడన్, నెదర్లాండ్స్ ప్రతినిధులతో సీఎం భేటీ కానున్నారు. సీఐఐ భాగస్వామ్య సదస్సుకు ముందే విశాఖపట్నంలో పెట్టుబడుల జాతర మొదలుకానుంది.

గ్రీన్ షిఫ్ట్, సస్టైనబుల్ ఇన్నోవేషన్, యూరోపియన్ పెట్టుబడులపై చర్చలు జరపనున్నారు. మధ్యాహ్నం తైవాన్, ఇటలీ, స్వీడన్, నెదర్లాండ్స్ ప్రతినిధులతో సీఎం చంద్రబాబు భేటీ కానున్నారు. ఎస్పీపీ పంప్స్ లిమిటెడ్, రెన్యూ పవర్, బాలాజీ యాక్షన్ బిల్డ్‌వెల్‌ ప్రతినిధులతో సమావేశమవ్వనున్నారు. మురుగప్ప గ్రూప్, జూల్ గ్రూప్, హీరో ఫ్యూచర్ ఇంజినీర్స్ మాట్లాడనున్నారు.  'వైజాగ్ ఎకనమిక్ రీజియన్‌' కార్యక్రమంలో పాల్గొననున్నారు. రాత్రికి 'స్పెషల్‌ మీటింగ్‌ ఆఫ్‌ సీఐఐ నేషనల్‌'కు హాజరుకానున్న కానున్నట్లు సమాచారం. ప్రస్తుతం ఇండియా-యూరప్‌ బిజినెస్‌ భేటీల ప్రత్యక్ష ప్రసారం.

INDIA EUROPE BUSINESS MEETING
CM CHANDRABABU IN VISAKHA
ROUND TABLE MEETING LIVE
CII PARTNERSHIP SUMMIT 2025
CM IN INDIA EUROPE MEETING LIVE

ETV Bharat Andhra Pradesh Team

