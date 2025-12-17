LIVE: సచివాలయంలో సీఎం అధ్యక్షతన కలెక్టర్ల సదస్సు- ప్రత్యక్ష ప్రసారం - COLLECTORS CONFERENCE LIVE
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : December 17, 2025 at 10:39 AM IST
CM Chandrababu in Collectors Conference at Amravati LIVE : సీఎం చంద్రబాబు అధ్యక్షతన సచివాలయంలో కలెక్టర్ల సదస్సు ప్రారంభమైంది. సుపరిపాలన, సుస్థిరాభివృద్ధి, సంక్షేమం అజెండాగా సదస్సు ప్రారంభమైంది. ఈ కార్యక్రమంలో డిప్యూటీ సీఎం పవన్, మంత్రి లోకేశ్ సహా వివిధ శాఖల మంత్రులు హాజరయ్యారు. ప్రారంభమైన కలెక్టర్ల సదస్సు ఇవాళ జీఎస్డీపీ, కేపీఐ, పబ్లిక్ పర్సెప్షన్, ఈ-ఆఫీస్ అంశాలు, ఫైళ్ల పరిష్కారం, కేంద్ర పథకాలు, పెట్టుబడుల ప్రతిపాదనలు, రేపు రెవెన్యూ, ఆదాయార్జన శాఖ, శాంతిభద్రతలపై చర్చ జరుగుతుంది.
ఏలూరు జిల్లాలో 22ఎ జాబితాలో చేర్చిన ప్రైవేటు పట్టా భూముల సమస్యల పరిష్కారానికి మంగళవారం తొలి అడుగు పడింది. అన్ని మండలాల నుంచి రెవెన్యూ యంత్రాంగాన్ని, బాధితులను కలెక్టరేట్కు పిలిపించి అక్కడికక్కడే సమస్యలు పరిష్కరించారు. ఇకపై భూ సమస్యలపై ప్రతినెలా గ్రీవెన్స్ నిర్వహిస్తామని మంత్రి మనోహర్ వెల్లడించారు. నిషేధిత జాబితా నుంచి సర్వే నంబర్లు తొలగించారా లేదా అనేది బుధవారం నుంచి వెబ్సైట్లోకి వెళ్లి పరిశీలించుకోవచ్చని మంత్రి వెల్లడించారు. కలెక్టర్ వెట్రిసెల్వి, జేసీ అభిషేక్ గౌడ, డీఆర్వో విశ్వేశ్వరరావు తదితర అధికారులు 809 వినతులు స్వీకరించారు. ప్రస్తుతం సచివాలయంలోని కలెక్టర్ల సదస్సు ప్రత్యక్ష ప్రసారం ద్వారా వీక్షిద్దాం
