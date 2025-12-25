ETV Bharat / Videos

LIVE : వాజ్‌పేయీ శత జయంతి ఉత్సవాల్లో సీఎం చంద్రబాబు - ప్రత్యక్ష ప్రసారం - CM CHANDRABABU AMARAVATI TOUR LIVE

CM Chandrababu Amaravati Tour LIVE (ETV Bharat)

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : December 25, 2025 at 11:32 AM IST

Updated : December 25, 2025 at 1:55 PM IST

CM Chandrababu Amaravati Tour LIVE : మాజీ ప్రధాని వాజ్‌పేయీ శత జయంతి ఉత్సవాల సందర్భంగా చేపట్టిన అటల్‌-మోదీ సుపరిపాలన యాత్ర ముగింపు కార్యక్రమం అమరావతిలో నిర్వహించారు. ఈ నేపథ్యంలో ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నేడు అమరావతిలో పర్యటిస్తున్నారు. ఈ క్రమంలో వెంకటపాలెం వద్ద సీఎం వాజ్‌పేయీ విగ్రహాన్ని ఆవిష్కరించారు. విగ్రహావిష్కరణ అనంతరం ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు బహిరంగసభలో పాల్గొన్నారు. ఈ కార్యక్రమంలో కేంద్రమంత్రి శివరాజ్‌సింగ్‌ చౌహాన్ పాల్గొన్నారు. వాజ్‌పేయీ జయంతి సందర్భంగా అమరావతిలో కార్యక్రమం నిర్వహించారు. అమరావతిలో అటల్‌జీ స్మృతివనంలో వాజ్‌పేయీ జీవిత విశేషాలతో కూడిన మ్యూజియం నిర్మించనున్నారు. విగ్రహావిష్కరణ కార్యక్రమానికి ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు, ఉప ముఖ్యమంత్రి పవన్‌కల్యాణ్‌ దిల్లీ నుంచి కేంద్ర నాయకులు హాజరయ్యారు. కార్యక్రమంలో యాత్ర కన్వీనర్‌ నాగోతు రమేష్‌నాయుడు, ప్రోగ్రాం కోఆర్డినేటర్‌ పాతూరి నాగభూషణం, రాష్ట్ర ఉపాధ్యక్షుడు బిట్రా శివన్నారాయణ, ఎస్సీ మోర్చా రాష్ట్ర అధ్యక్షుడు పనతల సురేష్, మైనారిటీ మోర్చా రాష్ట్ర అధ్యక్షుడు సయ్యద్‌ బాషా, ఎన్టీఆర్‌ జిల్లా పార్టీ అధ్యక్షుడు అడ్డూరి శ్రీరామ్‌ తదితరులు పాల్గొన్నారు.

CM AMARAVATI TOUR LIVE
VAJPAYEE BIRTHDAY CENTENARY
CM CHANDRABABU AMARAVATI VISIT
CENTRAL MINISTER AT AMARAVATI
CM CHANDRABABU AMARAVATI TOUR LIVE

ETV Bharat Andhra Pradesh Team

