Live: తిరుపతిలో 7వ భారతీయ విజ్ఞాన సమ్మేళనం - ప్రత్యక్ష ప్రసారం - 7TH BHARATIYA VIJNANA SAMMELAN

thumbnail
bharatiya-vijnana-sammelan (ETV Bharat)

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : December 26, 2025 at 10:46 AM IST

1 Min Read
Live: తిరుపతిలోని జాతీయ సంస్కృత విశ్వవిద్యాలయంలో భారతీయ విజ్ఞాన సమ్మేళనం (బీవీఎస్) కార్యక్రమ జరుగుతోంది. ప్రారంభోత్సవ సమావేశానికి సీఎం చంద్రబాబు హాజరయ్యారు. నేటి నుంచి ఈనెల 29 వరకు అంటే దాదాపు నాలుగు రోజుల పాటు జరగనుంది. ఈ నేపథ్యంలో భారతీయ విజ్ఞాన సమ్మేళనాన్ని సీఎం చంద్రబాబు ప్రారంభించారు. తిరుపతి జాతీయ సంస్కృత వర్సిటీలో ఈ కార్యక్రమం నిర్వహిస్తున్నారు.  భారతీయ విజ్ఞాన సమ్మేళనానికి ముఖ్య అతిథులుగా కేంద్రమంత్రి జితేంద్రసింగ్, ఎస్‌ఎస్ చీఫ్‌ మోహన్ భాగవత్​లు సైతం హాజరయ్యారు. ఆధునిక సమాజంలో వేదాలు, శాస్త్రాలు, సంస్కృతం ప్రాముఖ్యత తెలిపేలా కార్యక్రమం నిర్వహిస్తున్నారు. భారతీయ విజ్ఞానం, వైభవం, ఖగోళశాస్త్రం, శాస్త్ర సాంకేతిక అధ్యయనాలపై ప్రధానంగా ప్రసంగాలు సాగనున్నాయి. దీనితో పాటు తిరుపతిలోని జిల్లా పోలీసు కార్యాలయాన్ని కూడా చంద్రబాబు ప్రారంభించనున్నారు. మన పూర్వీకులు అందించిన శాస్త్ర విజ్ఞానాన్ని నేటి ఆధునిక అవసరాలకు తగినట్లుగా మలచుకోవడమే ఈ సమ్మేళనం ప్రధాన ఉద్దేశం. ఈ కార్యక్రమాన్ని లైవ్​లో చూద్దాం.. 

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

