LIVE : సీఎం చంద్రబాబు అధ్యక్షతన రెండో రోజు కలెక్టర్ల సదస్సు- ప్రత్యక్ష ప్రసారం - 5TH DISTRICT COLLECTORS CONFERENCE
🎬 Watch Now: Feature Video
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : December 18, 2025 at 10:21 AM IST
CM Chandrababu in 5th District Collectors Conference LIVE : సీఎం చంద్రబాబు అధ్యక్షతన రెండో రోజు కలెక్టర్ల సదస్సు కొనసాగుతుంది. ఆరు జిల్లాల్లో బెస్ట్ ప్రాక్టీసెస్, సక్సెస్ స్టోరీలపై కలెక్టర్ల ప్రజెంటేషన్ నిర్వహిస్తున్నారు. ఈ కార్యక్రమంలో భాగంగా అల్లూరి, మన్యం, ఏలూరు, నెల్లూరు, కడప, అనంతపురం జిల్లాల్లో బెస్ట్ ప్రాక్టీసెస్పై చర్చ జరపనున్నారు. వీటితో పాటు స్వర్ణాంధ్ర 2047, 10 సూత్రాల అమలుపై చర్చిస్తున్నారు. జాబ్ మేళాల నిర్వహణ, ఉద్యోగ ఉపాధి కల్పనపై సమీక్ష చేపట్టారు. రెవెన్యూ, ఆదాయార్జన శాఖల గురించి కీలక అంశాలపై చర్చించనున్నారు. భోజన విరామం తర్వాత శాంతిభద్రతలపై ఎస్పీలు, కలెక్టర్లతో సీఎం, డీజీపీ సమీక్షించనున్నారు.
బుధవారం జరిగిన కలెక్టర్ల సదస్సులో భాగంగా రాష్ట్రంలో రూ.20 లక్షల కోట్ల పెట్టుబడులకు ఒప్పందాలు కుదుర్చుకున్నామని, క్యాబినెట్ అనుమతులు ఇచ్చిన తర్వాత ప్రాజెక్టులు గ్రౌండింగ్ చేయించాలని సీఎం చంద్రబాబు కలెక్టర్లకు సూచించారు.ప్రస్తుతం తాజాగా జరుగుతున్న కలెక్టర్ల సదస్సు ప్రత్యక్ష ప్రసారం ద్వారా వీక్షిద్దాం.
CM Chandrababu in 5th District Collectors Conference LIVE : సీఎం చంద్రబాబు అధ్యక్షతన రెండో రోజు కలెక్టర్ల సదస్సు కొనసాగుతుంది. ఆరు జిల్లాల్లో బెస్ట్ ప్రాక్టీసెస్, సక్సెస్ స్టోరీలపై కలెక్టర్ల ప్రజెంటేషన్ నిర్వహిస్తున్నారు. ఈ కార్యక్రమంలో భాగంగా అల్లూరి, మన్యం, ఏలూరు, నెల్లూరు, కడప, అనంతపురం జిల్లాల్లో బెస్ట్ ప్రాక్టీసెస్పై చర్చ జరపనున్నారు. వీటితో పాటు స్వర్ణాంధ్ర 2047, 10 సూత్రాల అమలుపై చర్చిస్తున్నారు. జాబ్ మేళాల నిర్వహణ, ఉద్యోగ ఉపాధి కల్పనపై సమీక్ష చేపట్టారు. రెవెన్యూ, ఆదాయార్జన శాఖల గురించి కీలక అంశాలపై చర్చించనున్నారు. భోజన విరామం తర్వాత శాంతిభద్రతలపై ఎస్పీలు, కలెక్టర్లతో సీఎం, డీజీపీ సమీక్షించనున్నారు.
బుధవారం జరిగిన కలెక్టర్ల సదస్సులో భాగంగా రాష్ట్రంలో రూ.20 లక్షల కోట్ల పెట్టుబడులకు ఒప్పందాలు కుదుర్చుకున్నామని, క్యాబినెట్ అనుమతులు ఇచ్చిన తర్వాత ప్రాజెక్టులు గ్రౌండింగ్ చేయించాలని సీఎం చంద్రబాబు కలెక్టర్లకు సూచించారు.ప్రస్తుతం తాజాగా జరుగుతున్న కలెక్టర్ల సదస్సు ప్రత్యక్ష ప్రసారం ద్వారా వీక్షిద్దాం.