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హీరో మోటార్స్‌ జీపీసీ శంకుస్థాపన కార్యక్రమంలో సీఎం చంద్రబాబు - ప్రత్యక్షప్రసారం - CHANDRABABU HERO MOTORS GPC PLANT

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Chandrababu Tirupati Dist Tour Live (ETV Bharat)

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : July 1, 2026 at 6:53 PM IST

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Chandrababu Tirupati Dist Tour Live : ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు తిరుపతి జిల్లాలో పర్యటించారు. ఈ క్రమంలో  ప్రముఖ ద్విచక్ర వాహన తయారీ సంస్థ హీరో మోటార్స్‌ గ్లోబల్‌ పార్ట్స్‌ సెంటర్‌ (జేపీసీ)కు సీఎం చంద్రబాబు శంకుస్థాపన చేశారు. సత్యవేడు మండలం మాదనపాళెం రెవెన్యూలోని హీరో మోటార్స్‌ నూతనంగా విస్తరించనున్న విడిభాగాల తయారీ కేంద్రానికి ఆయన భూమిపూజ చేశారు. రూ.750 కోట్ల పెట్టుబడితో జీపీసీ-2.0ను నిర్మించనుంది. ఇది అందుబాటులోకి వస్తే 4 వేల మందికి ఉద్యోగాలు రానున్నాయి. ఇప్పటికే శ్రీసిటీ సమీపంలోని ఈ కంపెనీ ఏడాదికి 1.5మిలియన్ల వాహనాలను ఉత్పత్తి చేస్తోంది. దేశ, విదేశాల్లోని మోటార్‌ సైకిళ్లు, స్కూటర్లు, ఈవీలకు విడిభాగాలను తయారు చేసేందుకుగాను జీపీసీని ఏర్పాటు చేయనుంది. ఇప్పటికే పీ-4  కార్యక్రమంలో మార్గదర్శిగా ఉన్న హీరో మోటార్స్‌ సంస్థ పలువురికి స్కాలర్‌షిప్‌లు ఇవ్వాలని నిర్ణయించుకుంది. స్వర్ణాంధ్ర ఫౌండేషన్‌ ద్వారా బ్రిజ్‌ మోహన్‌లాల్‌ ముంజల్‌ పేరుతో హీరోస్‌ ఆఫ్‌ టుమారో పేరిట స్కాలర్‌షిప్‌లు సీఎం ఆవిష్కరించారు. పోలీసులు వినియోగించుకునేలా తయారు చేసిన ఎలక్ట్రిక్‌ మొబిలిటీ వాహనాలను సీఎం అందించారు.

Chandrababu Tirupati Dist Tour Live : ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు తిరుపతి జిల్లాలో పర్యటించారు. ఈ క్రమంలో  ప్రముఖ ద్విచక్ర వాహన తయారీ సంస్థ హీరో మోటార్స్‌ గ్లోబల్‌ పార్ట్స్‌ సెంటర్‌ (జేపీసీ)కు సీఎం చంద్రబాబు శంకుస్థాపన చేశారు. సత్యవేడు మండలం మాదనపాళెం రెవెన్యూలోని హీరో మోటార్స్‌ నూతనంగా విస్తరించనున్న విడిభాగాల తయారీ కేంద్రానికి ఆయన భూమిపూజ చేశారు. రూ.750 కోట్ల పెట్టుబడితో జీపీసీ-2.0ను నిర్మించనుంది. ఇది అందుబాటులోకి వస్తే 4 వేల మందికి ఉద్యోగాలు రానున్నాయి. ఇప్పటికే శ్రీసిటీ సమీపంలోని ఈ కంపెనీ ఏడాదికి 1.5మిలియన్ల వాహనాలను ఉత్పత్తి చేస్తోంది. దేశ, విదేశాల్లోని మోటార్‌ సైకిళ్లు, స్కూటర్లు, ఈవీలకు విడిభాగాలను తయారు చేసేందుకుగాను జీపీసీని ఏర్పాటు చేయనుంది. ఇప్పటికే పీ-4  కార్యక్రమంలో మార్గదర్శిగా ఉన్న హీరో మోటార్స్‌ సంస్థ పలువురికి స్కాలర్‌షిప్‌లు ఇవ్వాలని నిర్ణయించుకుంది. స్వర్ణాంధ్ర ఫౌండేషన్‌ ద్వారా బ్రిజ్‌ మోహన్‌లాల్‌ ముంజల్‌ పేరుతో హీరోస్‌ ఆఫ్‌ టుమారో పేరిట స్కాలర్‌షిప్‌లు సీఎం ఆవిష్కరించారు. పోలీసులు వినియోగించుకునేలా తయారు చేసిన ఎలక్ట్రిక్‌ మొబిలిటీ వాహనాలను సీఎం అందించారు.

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TAGGED:

CHANDRABABU TIRUPATI DIST TOUR LIVE
CHANDRABABU HERO MOTORS GPC PLANT
HERO MOTORS GPC PLANT LIVE

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ETV Bharat Andhra Pradesh Team

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