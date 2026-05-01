'నా కోసం కాదు-ప్రజల కోసం పని చేయండి' - అధికారుల తీరును ప్రజల ముందుంచిన చంద్రబాబు - CM CHANDRABABU FIRE ON OFFICERS
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : May 1, 2026 at 5:34 PM IST
CM Chandrababu Estimate Performance of Officials : తాను కళ్లు మూసుకుంటే తననే మోసం చేసేలా ఉన్నారంటూ అధికారులు, ఉద్యోగులకు ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు చురకులు అంటించారు. కృష్ణా జిల్లా పమిడిముక్కల పర్యటనలో ఉన్న సీఎం వివిధ శాఖల అధికారుల పని తీరును ప్రజలు ముందు ఉంచారు. బియ్యం రీసైక్లింగ్కు వెళ్తోందా? అంటూ పౌరసరఫరాల అధికారిని నిలదీశారు. గంజాయ్ నిర్మూలన విషయంలో ప్రజల్లో వ్యతిరేకత ఉన్నందున సరిచేసుకోవాలని జిల్లా ఎస్పీకి సీఎం హితవు పలికారు. మధ్యాహ్న భోజన పథకం బాలేదంటూ అధికారి పనితీరుపై ముఖ్యమంత్రి అసంతృప్తి వ్యక్తం చేశారు. తన కోసం కాకుండా ప్రజల కోసం పని చేయాలని హితబోధ చేశారు. దేవదాయ శాఖ మూడు శాతం మైనస్లో ఉన్నందున సరిచేసుకోవాలని ముఖ్యమంత్రి స్పష్టం చేశారు.
డ్రైవింగ్ లైసెన్స్ల మంజూరులోనూ వెనకపడ్డారంటూ మరోసారి బ్రేక్ ఇన్స్పెక్టర్ను సీఎం మందలించారు. ధాన్యం సేకరణ, యూరియా పంపిణీలో పనితీరు అస్సలు బాలేదని సీఎం తేల్చిచెప్పారు. అగ్నిమాపక, శాప్ అధికారుల పనితీరుపైనా ముఖ్యమంత్రి తీవ్ర అసంతృప్తి వ్యక్తం చేశారు. కళాశాల విద్య అధికారి సభకు గైర్హాజరు కావటంపై కలెక్టర్ను సీఎం ప్రశ్నించారు. ఈ సందర్భంగా అధికారులు ప్రజలు మెచ్చేలా పాలన చేస్తే ఎక్కడున్నా వెతుక్కుంటూ వచ్చి దండ వేస్తానని సీఎం చంద్రబాబు స్పష్టం చేశారు. అలా కాకుండా ప్రజల్ని ఇబ్బందిపెట్టినా, సరిగా పనిచేయకపోయినా, అనుకున్న లక్ష్యాల్ని చేరుకోకపోయినా ఎట్టిపరిస్థితుల్లోనూ ఉపేక్షించబోనని తేల్చిచెప్పారు.
