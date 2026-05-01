ETV Bharat / Videos

'నా కోసం కాదు-ప్రజల కోసం పని చేయండి' - అధికారుల తీరును ప్రజల ముందుంచిన చంద్రబాబు - CM CHANDRABABU FIRE ON OFFICERS

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
ఓ వైపు ప్రసంశలు మరోవైపు చురకలు - అధికారుల పని తీరును ప్రజల ముందుంచిన చంద్రబాబు (ETV)

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : May 1, 2026 at 5:34 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

CM Chandrababu Estimate Performance of Officials : తాను కళ్లు మూసుకుంటే తననే మోసం చేసేలా ఉన్నారంటూ అధికారులు, ఉద్యోగులకు ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు చురకులు అంటించారు. కృష్ణా జిల్లా పమిడిముక్కల పర్యటనలో ఉన్న సీఎం వివిధ శాఖల అధికారుల పని తీరును ప్రజలు ముందు ఉంచారు. బియ్యం రీసైక్లింగ్​కు వెళ్తోందా? అంటూ పౌరసరఫరాల అధికారిని నిలదీశారు. గంజాయ్ నిర్మూలన విషయంలో ప్రజల్లో వ్యతిరేకత ఉన్నందున సరిచేసుకోవాలని జిల్లా ఎస్పీకి సీఎం హితవు పలికారు. మధ్యాహ్న భోజన పథకం బాలేదంటూ అధికారి పనితీరుపై ముఖ్యమంత్రి అసంతృప్తి వ్యక్తం చేశారు. తన కోసం కాకుండా ప్రజల కోసం పని చేయాలని హితబోధ చేశారు. దేవదాయ శాఖ మూడు శాతం మైనస్​లో ఉన్నందున సరిచేసుకోవాలని ముఖ్యమంత్రి స్పష్టం చేశారు. 

డ్రైవింగ్ లైసెన్స్​ల మంజూరులోనూ వెనకపడ్డారంటూ మరోసారి బ్రేక్ ఇన్​స్పెక్టర్​ను సీఎం మందలించారు. ధాన్యం సేకరణ, యూరియా పంపిణీలో పనితీరు అస్సలు బాలేదని సీఎం తేల్చిచెప్పారు. అగ్నిమాపక, శాప్ అధికారుల పనితీరుపైనా ముఖ్యమంత్రి తీవ్ర అసంతృప్తి వ్యక్తం చేశారు. కళాశాల విద్య అధికారి సభకు గైర్హాజరు కావటంపై కలెక్టర్​ను సీఎం ప్రశ్నించారు. ఈ సందర్భంగా అధికారులు ప్రజలు మెచ్చేలా పాలన చేస్తే ఎక్కడున్నా వెతుక్కుంటూ వచ్చి దండ వేస్తానని సీఎం చంద్రబాబు స్పష్టం చేశారు. అలా కాకుండా ప్రజల్ని ఇబ్బందిపెట్టినా, సరిగా పనిచేయకపోయినా, అనుకున్న లక్ష్యాల్ని చేరుకోకపోయినా ఎట్టిపరిస్థితుల్లోనూ ఉపేక్షించబోనని తేల్చిచెప్పారు.

For All Latest Updates

TAGGED:

CM ON PERFORMANCE OF OFFICIALS
OFFICERS PERFORMANCE AT PUBLIC
CM CBN FIRE ON OFFICERS
CM ESTIMATE OFFICIALS PERFORMANCE
CM CHANDRABABU FIRE ON OFFICERS

ABOUT THE AUTHOR

author-img

ETV Bharat Andhra Pradesh Team

...view details

ఇలాంటి కథనాలు

Huge Rush in Vijayawada Indrakeeladri

భక్తులతో కిక్కిరిసిన ఇంద్రకీలాద్రి - ప్రోటోకాల్ దర్శనాలు రద్దు

May 1, 2026 at 7:40 PM IST
Vijayawada Bypass Creating Confusion and Safety Concerns With Connectivity

ఎటువెళ్లాలో తెలియక గందరగోళం - 'విజయవాడ బైపాస్'​పై వాహనదారుల కష్టాలు

May 1, 2026 at 4:07 PM IST
Mahanadu Arrangements in Nellore District

నెల్లూరు జిల్లాలో 'మహానాడు' - స్థలం పరిశీలించిన టీడీపీ నేతలు

May 1, 2026 at 4:06 PM IST
Basavatarakam Cancer Hospital Construction Begins in Amaravati

అమరావతిలో బసవతారకం హాస్పిటల్ - నిర్మాణ పనులను ప్రారంభించిన బాలకృష్ణ

May 1, 2026 at 4:02 PM IST

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.