కానిస్టేబుల్ ఉద్యోగాలకు ఎంపికైన వారికి నియామక పత్రాలు అందజేస్తున్న సీఎం-ప్రత్యక్ష ప్రసారం - CM DISTRIBUTES LETTERS TO CONSTABLE

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : December 16, 2025 at 5:24 PM IST

Updated : December 16, 2025 at 7:54 PM IST

CM Chandrababu Distributes Appointment Letters To Constable LIVE : రాష్ట్రంలో కానిస్టేబుల్‌ ఉద్యోగాలకు ఎంపికైన అభ్యర్థులకు ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు చేతుల మీదుగా నియామక పత్రాలు అందిస్తున్నారు. ఈ కార్యక్రమాన్ని రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఓ పండగలా నిర్వహిస్తోంది. ఇందుకోసం మంగళగిరి ఏపీఎస్పీ బెటాలియన్‌లోని పరేడ్‌ మైదానంలో భారీగా ఏర్పాట్లు చేశారు. ఈ కార్యక్రమానికి అభ్యర్థితో పాటు వారి కుటుంబ సభ్యులు మరో ఇద్దర్ని ఆహ్వానించారు. మొత్తం 5,757 మంది అభ్యర్థులు, వారి కుటుంబ సభ్యులు కలిపి 17,000 మందికి పైగా హాజరుకానున్నారు. ఏ జిల్లాకు చెందిన అభ్యర్థులను ఆ జిల్లా నుంచి పోలీసుశాఖే ప్రత్యేక బస్సుల్లో అమరావతికి తీసుకొచ్చింది. సభా ప్రాంగణంలోనూ జిల్లాల వారీగా అభ్యర్థులకు సీట్లు కేటాయించారు. ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబుతో పాటు ఉప ముఖ్యమంత్రి పవన్‌కల్యాణ్, విద్య, ఐటీ శాఖల మంత్రి నారా లోకేశ్, హోంమంత్రి అనిత, బీజేపీ రాష్ట్ర అధ్యక్షుడు పీవీఎన్‌ మాధవ్‌ ఈ కార్యక్రమానికి అతిథులుగా హాజరయ్యారు. ప్రస్తుతం ప్రత్యక్ష ప్రసారం ద్వారా ఈ కార్యక్రమాన్ని వీక్షిద్దాం.

Last Updated : December 16, 2025 at 7:54 PM IST

CM CHANDRABABU LIVE
APPOINTMENT LETTERS TO CONSTABLES
APPOINTMENT TO CONSTABLE CANDIDATES
కానిస్టేబుల్‌ అభ్యర్థులు
CM DISTRIBUTES LETTERS TO CONSTABLE

ETV Bharat Andhra Pradesh Team

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

