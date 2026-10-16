LIVE: దుర్గమ్మకు పట్టువస్త్రాలు సమర్పించిన సీఎం చంద్రబాబు దంపతులు - ప్రత్యక్ష ప్రసారం
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : October 16, 2026 at 4:44 PM IST
CM Couple Present Silk Garments to Goddess Kanaka Durga: విజయదశమి శరన్నవరాత్రి ఉత్సవాలు వైభవంగా కొనసాగుతున్నాయి. ఈ సందర్భంగా విజయకీలాద్రి దివ్యక్షేత్రం ఇంద్రకీలాద్రిపై కొలువై ఉన్న శ్రీ కనకదుర్గమ్మవారికి భక్తి శ్రద్ధలతో పూజలు చేస్తున్నారు. అమ్మవారు వివిధ అలంకరణతో భక్తులకు దర్శనమిస్తున్నారు. ఈ క్రమంలో నేడు ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు దంపతులు అమ్మవారికి సీఎం చంద్రబాబు పట్టువస్త్రాలు సారె సమర్పించారు.
దుర్గమ్మకు పట్టువస్త్రాలు సమర్పించిన సీఎం దంపతులు: మూలా నక్షత్రం రోజు కావడంతో నేడు అమ్మవారు సరస్వతీదేవి అలంకారంలో దర్శనమిస్తున్నారు. అమ్మవారి దర్శనానికి భక్తులు భారీగా తరలివచ్చారు. దీంతో క్యూలైన్లన్నీ నిండిపోయాయి. ఇంద్రకీలాద్రిపై అన్నిరకాల వీఐపీ, సిఫారసు దర్శనాలను నేడు రద్దు చేశారు. అన్ని క్యూలైన్ల నుంచి ఉచితంగానే దర్శనానికి భక్తులను అనుమతిస్తున్నారు. సరస్వతీదేవి అలంకారంలో ఉన్న అమ్మవారిని దుర్గగుడి ఛైర్మన్, ఈవో, సీపీ, ఉన్నతాధికారులు దర్శించుకున్నారు. భక్తులు పెద్ద ఎత్తున దుర్గమ్మ తల్లిని దర్శిస్తున్నారు. ఈ ఉత్సవాల్లో భాగంగా అధికారులు దుర్గగుడి వద్ద ప్రత్యేక ఏర్పాట్లు చేశారు.
CM Couple Present Silk Garments to Goddess Kanaka Durga: విజయదశమి శరన్నవరాత్రి ఉత్సవాలు వైభవంగా కొనసాగుతున్నాయి. ఈ సందర్భంగా విజయకీలాద్రి దివ్యక్షేత్రం ఇంద్రకీలాద్రిపై కొలువై ఉన్న శ్రీ కనకదుర్గమ్మవారికి భక్తి శ్రద్ధలతో పూజలు చేస్తున్నారు. అమ్మవారు వివిధ అలంకరణతో భక్తులకు దర్శనమిస్తున్నారు. ఈ క్రమంలో నేడు ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు దంపతులు అమ్మవారికి సీఎం చంద్రబాబు పట్టువస్త్రాలు సారె సమర్పించారు.
దుర్గమ్మకు పట్టువస్త్రాలు సమర్పించిన సీఎం దంపతులు: మూలా నక్షత్రం రోజు కావడంతో నేడు అమ్మవారు సరస్వతీదేవి అలంకారంలో దర్శనమిస్తున్నారు. అమ్మవారి దర్శనానికి భక్తులు భారీగా తరలివచ్చారు. దీంతో క్యూలైన్లన్నీ నిండిపోయాయి. ఇంద్రకీలాద్రిపై అన్నిరకాల వీఐపీ, సిఫారసు దర్శనాలను నేడు రద్దు చేశారు. అన్ని క్యూలైన్ల నుంచి ఉచితంగానే దర్శనానికి భక్తులను అనుమతిస్తున్నారు. సరస్వతీదేవి అలంకారంలో ఉన్న అమ్మవారిని దుర్గగుడి ఛైర్మన్, ఈవో, సీపీ, ఉన్నతాధికారులు దర్శించుకున్నారు. భక్తులు పెద్ద ఎత్తున దుర్గమ్మ తల్లిని దర్శిస్తున్నారు. ఈ ఉత్సవాల్లో భాగంగా అధికారులు దుర్గగుడి వద్ద ప్రత్యేక ఏర్పాట్లు చేశారు.