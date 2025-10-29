ETV Bharat / Videos

LIVE: తుపాన్ ప్రభావిత ప్రాంతాల్లో సీఎం చంద్రబాబు పర్యటన - ప్రత్యక్షప్రసారం - CM CHANDRABABU AERIAL VIEW LIVE

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : October 29, 2025 at 3:26 PM IST

1 Min Read
CM Chandrababu Aerial View Live : మొంథా తుఫాన్ ప్రభావంతో రాష్ట్రంలో పలు చోట్ల భారీ నుంచి అతి భారీ వర్షాలు కురిశాయి. ప్రస్తుతం తుపాను తీవ్ర వాయుగుండంగా బలహీనపడింది. దీంతో మొంథా తుపాన్ ప్రభావిత ప్రాంతాల్లో సీఎం చంద్రబాబు హెలికాప్టర్ ద్వారా ఏరియల్ వ్యూ చేశారు. బాపట్ల, పల్నాడు, కృష్ణా, కోనసీమ, ఏలూరు జిల్లాల్లో ఏరియల్ వ్యూ ద్వారా సీఎం పరిస్థితులను పరిశీలించారు. చిలకలూరిపేట, పర్చూరు, చీరాల, బాపట్ల, కోడూరు, నాగాయలంక, కాట్రేనికోన, అంబాజీపేట, రాయవరం, ముదినేపల్లిలోనూ ఏరియల్‌ వ్యూ చేపట్టారు. అలాగే కోనసీమ జిల్లా అల్లవరం మండలం ఓడలరేవులో క్షేత్రస్థాయిలో పంటలను సీఎం పరిశీలించారు. అనంతరం ఓడలరేవులో హెలికాప్టర్ దిగి  రోడ్డు మార్గంలో ప్రయాణించి వర్షాలకు నీట మునిగిన పంట పొలాలను చూశారు. అయితే మొంథా తుపాను ప్రభావిత ప్రాంత ప్రజలకు నిత్యావసర సరకుల పంపిణీకి ఏపీ ప్రభుత్వం ఉత్తర్వులు జారీ చేసింది. ప్రభావిత కుటుంబాలు, మత్స్యకారులకు వీటిని ఉచితంగా పంపిణీ చేయనున్నారు. ప్రతి కుటుంబానికి బియ్యం 25 కిలోలు (మత్స్యకారులకు 50 కిలోలు), కిలో కందిపప్పు , లీటర్ నూనె, కిలో ఉల్లిపాయలు, కిలో బంగాళాదుంపలు, కిలో చక్కెర పంపిణీకి ఆదేశాలిచ్చారు. బియ్యం, కందిపప్పు, నూనె, చక్కెర సరఫరా చర్యలు వెంటనే ప్రారంభించాలని సివిల్ సప్లైస్ కమిషనర్‌ను ఆదేశించారు. ఉల్లిపాయలు, బంగాళాదుంపలు, ఇతర కూరగాయల సరఫరా బాధ్యతలను మార్కెటింగ్ కమిషనర్‌కు అప్పగించారు. ఏరియల్​ వ్యూ అనంతరం ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు మాట్లాడుతున్నారు. ప్రత్యక్ష ప్రసారం ద్వారా చూద్దాం. 

AP CM AERIAL VIEW LIVE
CM CHANDRABABU ON CYCLONE MONTHA
CHANDRABABU AERIAL VIEW IN AP
సీఎం చంద్రబాబు ఏరియల్ వ్యూ
CM CHANDRABABU AERIAL VIEW LIVE

ETV Bharat Andhra Pradesh Team

