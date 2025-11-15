ETV Bharat / Videos

LIVE : సీఐఐ సదస్సు సక్సెస్​పై సీఎం చంద్రబాబు ప్రెస్​మీట్ - ప్రత్యక్షప్రసారం - CM CHANDRABABU PRESSMEET LIVE

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : November 15, 2025 at 6:03 PM IST

Updated : November 15, 2025 at 7:28 PM IST

CM Chandrababu Pressmeet Live : విశాఖలో జరుగుతున్న సీఐఐ సదస్సులో ఇప్పటి వరకూ రూ.13 లక్షల కోట్ల పెట్టుబడులు వచ్చాయని సీఎం చంద్రబాబు తెలిపారు. మొత్తంగా గడిచిన 18 నెలల్లోనే రూ.22 లక్షల కోట్ల పెట్టుబడులు రాష్ట్రానికి వచ్చినట్లు చెప్పారు. శ్రీసిటీలో మరికొన్ని యూనిట్లను చంద్రబాబు వర్చువల్‌గా ప్రారంభించారు. ఇక్కడ 12 ప్రాజెక్టుల ఏర్పాటుకు వివిధ కంపెనీలతో ఒప్పందాలు చేసుకున్నారు. రెండు రోజుల సీఐఐ భాగస్వామ్య సదస్సుకు వివిధ దేశాల నుంచి 30కి పైగా మంత్రులు ఈ భాగస్వామ్య సదస్సుకు హాజరయ్యారని చంద్రబాబు తెలిపారు. భాగస్వామ్యాలు, పెట్టుబడులు, ఎంవోయూలు ఇలా 67 సెషన్లను రెండ్రోజుల్లో నిర్వహించగలిగామని సీఎం వివరించారు. దావోస్ తరహాలో ఈ సెషన్లను నిర్వహించగలిగామని హర్షం వ్యక్తం చేశారు. సదస్సు ద్వారా పెట్టుబడులు మాత్రమే కాదు ఆలోచనల్ని కూడా పరస్పరం పంచుకోగలిగామన్నారు. 60 దేశాలకు చెందిన ప్రతినిధులు భాగస్వామ్య సదస్సుకు హాజరయ్యారని తెలిపారు. 700కు పైగా బీటూబీ సమావేశాలు జరిగాయన్నారు. దేశానికి ప్రధాని మోదీ లాంటి బలమైన నాయకత్వం ఉందని, కేంద్రంలో రాష్ట్రంలో సుస్థిర ప్రభుత్వాలున్నాయని ధీమా వ్యక్తం చేశారు. 2047 వికసిత్ భారత్ లక్ష్యాలకు అనుగుణంగానే ప్రణాళికల్ని పాలసీలను తయారు చేసుకుంటున్నామని తెలిపారు. 

