LIVE: చంద్రబాబుకు ‘బిజినెస్ రిఫార్మర్ ఆఫ్ ద ఇయర్" అవార్డు- ప్రత్యక్ష ప్రసారం - ET AWARDS FOR CORPORATE EXCELLENCE
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : April 25, 2026 at 6:05 PM IST|
Updated : April 25, 2026 at 6:10 PM IST
ET Awards for Corporate Excellence 2026 Mumbai Live: ముంబైలోని ఎకనమిక్ టైమ్స్ 26వ కార్పొరేట్ ఎక్స్లెన్స్ అవార్డుల ప్రధానోత్సవంలో ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు పాల్గొన్నారు. ఈ కార్యక్రమంలో ముఖ్య అతిథిగా ఆర్థిక మంత్రి నిర్మలా సీతారామన్ , గౌరవ అతిథిగా చంద్రబాబు పాల్గొన్నారు. దేశంలోని ప్రముఖ దినపత్రిక 'ది ఎకనామిక్ టైమ్స్' అందించే అవార్డు ఈ సారి ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబును వరించింది. ఆంధ్రప్రదేశ్లో వ్యాపార అనుకూల విధానాల అమలు, పారిశ్రామిక సంస్కరణలు, రాష్ట్రానికి పెద్దఎత్తున పెట్టుబడులు ఆకర్షిస్తున్నందుకు గానూ సీఎం చంద్రబాబు నాయుడుకు ‘బిజినెస్ రీఫార్మర్ ఆఫ్ ది ఇయర్’ అవార్డు ఇస్తున్నట్టు ఎకనామిక్ టైమ్స్ ప్రకటించిన సంగతి తెలిసిందే. కేంద్ర ఆర్థిక మంత్రి నిర్మలా సీతారామన్ చేతుల మీదుగా ఈ అవార్డును చంద్రబాబుకు ప్రదానం చేశారు. ఈ అవార్డును దేశంలోని ప్రముఖ పారిశ్రామికవేత్తలు, ఆర్థిక నిపుణులు, న్యాయవేత్తలతో కూడిన అత్యున్నత స్థాయి జ్యూరీ ఎంపిక చేసింది. ప్రస్తుతం ఎకనమిక్ టైమ్స్ పత్రిక చంద్రబాబుకు ‘బిజినెస్ రిఫార్మర్ ఆఫ్ ద ఇయర్" అవార్డు ప్రదానం ప్రత్యక్ష ప్రసారం ద్వారా చూద్దాం.
