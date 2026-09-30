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LIVE : ఎన్టీఆర్ జిల్లాలో పేదలకు ఇంటి పట్టాల పంపిణీ - పాల్గొన్న సీఎం చంద్రబాబు - ప్రత్యక్షప్రసారం

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ఎన్టీఆర్ జిల్లాలో పేదలకు ఇంటి పట్టాల పంపిణీ కార్యక్రమం (ETV Bharat)

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : September 30, 2026 at 2:19 PM IST

|

Updated : September 30, 2026 at 4:21 PM IST

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CM Chandrababu Pattas Distribution in NTR District Live : దశాబ్దాలుగా నివసిస్తున్న ఇళ్లకు సంపూర్ణ హక్కులతో పట్టాలు ఇవ్వాలని ఏళ్లుగా అధికారుల చుట్టూ తిరుగుతున్న వేల మంది పేదల జీవితాశయం నెరవేరింది. ఎన్టీఆర్ జిల్లా విజయవాడలోని తూర్పు, పశ్చిమ, మధ్యలతోపాటు మైలవరం, తిరువూరు, నందిగామ, జగ్గయ్యపేట, కృష్ణా పరిధిలో గన్నవరం నియోజకవర్గాల్లోని 24,042 కుటుంబాలకు పట్టాలను అందజేసేందుకు కూటమి ప్రభుత్వం పచ్చజెండా ఊపింది. అందులో భాగంగా సింగ్‌నగర్‌లోని మాకినేని బసవపున్నయ్య క్రీడామైదానంలో నేడు భారీ బహిరంగ సభలో వీళ్లందరికీ ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు పట్టాలను పంపిణీ చేశారు. ఉమ్మడి కృష్ణాలోని విజయవాడ గ్రామీణం, విజయవాడ తూర్పు, పశ్చిమ, ఉత్తర, మధ్య, జి.కొండూరు, ఇబ్రహీంపట్నం, మైలవరం, రెడ్డిగూడెం, కంచికచర్ల, నందిగామ, వీరులపాడు, తిరువూరు, జగ్గయ్యపేట, పెనుగంచిప్రోలు మండలాల్లోని పట్టణ పేదలకు ఈ సంపూర్ణ హక్కుల పట్టాలను ఇచ్చారు. దీంతో వీరి ఆనందానికి అవధుల్లేవు. గజం రూ.50 వేలు పలుకుతున్న అనేక ప్రాంతాల్లో నివసిస్తున్న వాళ్లు ఈ పట్టాలను అందుకున్నారు.

CM Chandrababu Pattas Distribution in NTR District Live : దశాబ్దాలుగా నివసిస్తున్న ఇళ్లకు సంపూర్ణ హక్కులతో పట్టాలు ఇవ్వాలని ఏళ్లుగా అధికారుల చుట్టూ తిరుగుతున్న వేల మంది పేదల జీవితాశయం నెరవేరింది. ఎన్టీఆర్ జిల్లా విజయవాడలోని తూర్పు, పశ్చిమ, మధ్యలతోపాటు మైలవరం, తిరువూరు, నందిగామ, జగ్గయ్యపేట, కృష్ణా పరిధిలో గన్నవరం నియోజకవర్గాల్లోని 24,042 కుటుంబాలకు పట్టాలను అందజేసేందుకు కూటమి ప్రభుత్వం పచ్చజెండా ఊపింది. అందులో భాగంగా సింగ్‌నగర్‌లోని మాకినేని బసవపున్నయ్య క్రీడామైదానంలో నేడు భారీ బహిరంగ సభలో వీళ్లందరికీ ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు పట్టాలను పంపిణీ చేశారు. ఉమ్మడి కృష్ణాలోని విజయవాడ గ్రామీణం, విజయవాడ తూర్పు, పశ్చిమ, ఉత్తర, మధ్య, జి.కొండూరు, ఇబ్రహీంపట్నం, మైలవరం, రెడ్డిగూడెం, కంచికచర్ల, నందిగామ, వీరులపాడు, తిరువూరు, జగ్గయ్యపేట, పెనుగంచిప్రోలు మండలాల్లోని పట్టణ పేదలకు ఈ సంపూర్ణ హక్కుల పట్టాలను ఇచ్చారు. దీంతో వీరి ఆనందానికి అవధుల్లేవు. గజం రూ.50 వేలు పలుకుతున్న అనేక ప్రాంతాల్లో నివసిస్తున్న వాళ్లు ఈ పట్టాలను అందుకున్నారు.

Last Updated : September 30, 2026 at 4:21 PM IST

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