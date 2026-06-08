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LIVE : 'మీ భూమి-మీ హక్కు" కార్యక్రమంలో పాల్గొన్న సీఎం చంద్రబాబు - ప్రత్యక్షప్రసారం - CM CHANDRABABU PROGRAM LIVE

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CM Chandrababu Live From West Godavari District (ETV Bharat)

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : June 8, 2026 at 12:18 PM IST

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CM Chandrababu Live From West Godavari District : ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు ప్రతి నెలా పాల్గొంటున్న 'మీ భూమి-మీ హక్కు" కార్యక్రమాన్ని నేడు పశ్చిమ గోదావరి జిల్లా సిద్ధాంతంలో నిర్వహించారు. రైతులకు పట్టాదారు పాస్ పుస్తకాల పంపిణీ అనంతరం వారితో ప్రత్యేకంగా సీఎం భేటీ అయ్యారు. ఉదయం అమరావతి నుంచి బయలుదేరి 11 గంటలకు పెనుగొండ మండలం సిద్ధాంతం గ్రామానికి సీఎం చేరుకున్నారు. అనంతరం మీ భూమి – మీ హక్కు ప్రజా వేదిక సభలో పాల్గొన్నారు. మధ్యాహ్నం రైతులతో సమావేశమయ్యారు. తరువాత టీడీపీ శ్రేణులతో సమీక్షా సమావేశం నిర్వహించారు. కార్యక్రమాలను ముగించుకుని సాయంత్రం అమరావతి చేరుకున్నారు. అయితే జనవరి నుంచి ప్రభుత్వం రీ సర్వే నిర్వహించి పట్టాదారు పాస్ పుస్తకాలను అందిస్తోంది. ఇప్పటివరకు 26.46 లక్షల మంది రైతులకు పట్టాదారు పాస్ పుస్తకాలను ప్రభుత్వం అందించింది. ఏ రాష్ట్రంలోనూ లేని విధంగా తొలిసారి బ్లాక్‌చైన్ ఆధారిత భూ రికార్డుల వ్యవస్థను రాష్ట్ర ప్రభుత్వం అమలు చేస్తోంది. ప్రతి భూ యూనిట్‌కు శాశ్వత బ్లాక్‌చైన్ ఐడీ ఇస్తోంది.

CM Chandrababu Live From West Godavari District : ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు ప్రతి నెలా పాల్గొంటున్న 'మీ భూమి-మీ హక్కు" కార్యక్రమాన్ని నేడు పశ్చిమ గోదావరి జిల్లా సిద్ధాంతంలో నిర్వహించారు. రైతులకు పట్టాదారు పాస్ పుస్తకాల పంపిణీ అనంతరం వారితో ప్రత్యేకంగా సీఎం భేటీ అయ్యారు. ఉదయం అమరావతి నుంచి బయలుదేరి 11 గంటలకు పెనుగొండ మండలం సిద్ధాంతం గ్రామానికి సీఎం చేరుకున్నారు. అనంతరం మీ భూమి – మీ హక్కు ప్రజా వేదిక సభలో పాల్గొన్నారు. మధ్యాహ్నం రైతులతో సమావేశమయ్యారు. తరువాత టీడీపీ శ్రేణులతో సమీక్షా సమావేశం నిర్వహించారు. కార్యక్రమాలను ముగించుకుని సాయంత్రం అమరావతి చేరుకున్నారు. అయితే జనవరి నుంచి ప్రభుత్వం రీ సర్వే నిర్వహించి పట్టాదారు పాస్ పుస్తకాలను అందిస్తోంది. ఇప్పటివరకు 26.46 లక్షల మంది రైతులకు పట్టాదారు పాస్ పుస్తకాలను ప్రభుత్వం అందించింది. ఏ రాష్ట్రంలోనూ లేని విధంగా తొలిసారి బ్లాక్‌చైన్ ఆధారిత భూ రికార్డుల వ్యవస్థను రాష్ట్ర ప్రభుత్వం అమలు చేస్తోంది. ప్రతి భూ యూనిట్‌కు శాశ్వత బ్లాక్‌చైన్ ఐడీ ఇస్తోంది.

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ETV Bharat Andhra Pradesh Team

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