LIVE: తుమ్మలపల్లి కళాక్షేత్రంలో విభిన్న ప్రతిభావంతుల దినోత్సవం - పాల్గొన్న సీఎం చంద్రబాబు - CM IN INTERNATIONAL DISABILITY DAY
🎬 Watch Now: Feature Video
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : December 3, 2025 at 7:16 PM IST|
Updated : December 3, 2025 at 7:39 PM IST
CM Attended International Day of Persons with Disabilities Program Live: విజయవాడలోని తుమ్మలపల్లి కళాక్షేత్రంలో విభిన్న ప్రతిభావంతుల దినోత్సవం
సందర్భంగా నిర్వహిస్తున్న ప్రత్యేక కార్యక్రమంలో సీఎం చంద్రబాబు పాల్గొన్నారు. దివ్యాంగుల సమస్యలపై అవగాహన పెంపొందించడానికి వారి గౌరవం, హక్కులు, శ్రేయస్సు కోసం ప్రణాళికలు రూపొందించడానికి అంతర్జాతీయ దివ్యాంగుల దినోత్సవాన్ని జరుపుకుంటున్నామని ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు స్పష్టం చేశారు. ఈ సందర్భంగా విభిన్న ప్రతిభావంతులందరికీ శుభాకాంక్షలు తెలిపారు. ఆత్మవిశ్వాసంతో ఎవరికీ తీసిపోమంటూ దివ్యాంగులు సాధిస్తున్న విజయాలకు ఇటీవల అంధుల మహిళల టీ20 ప్రపంచకప్ లో మన్యం ప్రాంతానికి చెందిన యువ క్రికెటర్ కరుణ కుమారి చూపిన ప్రతిభ నిదర్శనమని కొనియడారు. దివ్యాంగుల పింఛన్ ను 3వేల రూపాయలల నుంచి 6వేల రూపాయలకు పెంచి వారి జీవితాలకు భరోసా కల్పించామని సీఎం స్పష్టం చేశారు. అంతర్జాతీయ దివ్యాంగుల దినోత్సవం సందర్భంగా దివ్యాంగులు ఆత్మస్థైర్యంతో అన్ని రంగాల్లో ముందుకు దూసుకెళ్లేందుకు, దివ్యాంగులు ఇతరులతో సమానంగా జీవించే హక్కును, భద్రతను, గౌరవాన్ని అందుకునేలా అండగా నిలబడేందుకు మనందరం ప్రతిజ్ఞ తీసుకుందామని పిలుపునిచ్చారు. అలాగే ఈ కార్యక్రమంలో మంత్రి డోలా శ్రీబాలవీరాంజనేయ స్వామి పాల్గొన్నారు. ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు మాట్లాడుతున్నారు. ప్రత్యక్ష ప్రసారం ద్వారా చూద్దాం.
CM Attended International Day of Persons with Disabilities Program Live: విజయవాడలోని తుమ్మలపల్లి కళాక్షేత్రంలో విభిన్న ప్రతిభావంతుల దినోత్సవం
సందర్భంగా నిర్వహిస్తున్న ప్రత్యేక కార్యక్రమంలో సీఎం చంద్రబాబు పాల్గొన్నారు. దివ్యాంగుల సమస్యలపై అవగాహన పెంపొందించడానికి వారి గౌరవం, హక్కులు, శ్రేయస్సు కోసం ప్రణాళికలు రూపొందించడానికి అంతర్జాతీయ దివ్యాంగుల దినోత్సవాన్ని జరుపుకుంటున్నామని ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు స్పష్టం చేశారు. ఈ సందర్భంగా విభిన్న ప్రతిభావంతులందరికీ శుభాకాంక్షలు తెలిపారు. ఆత్మవిశ్వాసంతో ఎవరికీ తీసిపోమంటూ దివ్యాంగులు సాధిస్తున్న విజయాలకు ఇటీవల అంధుల మహిళల టీ20 ప్రపంచకప్ లో మన్యం ప్రాంతానికి చెందిన యువ క్రికెటర్ కరుణ కుమారి చూపిన ప్రతిభ నిదర్శనమని కొనియడారు. దివ్యాంగుల పింఛన్ ను 3వేల రూపాయలల నుంచి 6వేల రూపాయలకు పెంచి వారి జీవితాలకు భరోసా కల్పించామని సీఎం స్పష్టం చేశారు. అంతర్జాతీయ దివ్యాంగుల దినోత్సవం సందర్భంగా దివ్యాంగులు ఆత్మస్థైర్యంతో అన్ని రంగాల్లో ముందుకు దూసుకెళ్లేందుకు, దివ్యాంగులు ఇతరులతో సమానంగా జీవించే హక్కును, భద్రతను, గౌరవాన్ని అందుకునేలా అండగా నిలబడేందుకు మనందరం ప్రతిజ్ఞ తీసుకుందామని పిలుపునిచ్చారు. అలాగే ఈ కార్యక్రమంలో మంత్రి డోలా శ్రీబాలవీరాంజనేయ స్వామి పాల్గొన్నారు. ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు మాట్లాడుతున్నారు. ప్రత్యక్ష ప్రసారం ద్వారా చూద్దాం.