LIVE: అమరావతిలో జగన్నాథ రథయాత్రలో సీఎం చంద్రబాబు - ప్రత్యక్షప్రసారం - AMARAVATI JAGANNATH RATH YATRA LIVE
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : July 16, 2026 at 5:36 PM IST|
Updated : July 16, 2026 at 6:17 PM IST
Amaravati Jagannath Rath Yatra Live : జగమంత కుటుంబంలో జనరక్షకుడు, జీవన నాటకానికి సూత్రధారి ఆ స్వామి. నాటక సారాంశాన్ని భక్తజన సందోహానికి సందేశంగా అందిస్తూ జగన్నాథుడయ్యాడు. ఆ స్వామి ప్రతి అవతారం ఆరాధ్యం, ప్రతి కదలికా అనుసరణీయం. పూరీ జగన్నాథ రథయాత్ర మానవ సంబంధాల పరంగా లోతైన సందేశాన్ని ఇస్తుంది. ప్రేమతో కూడిన సామాజిక అనుబంధాన్ని చాటిచెప్పే వేదిక. కులం, మతం, హోదా అనే తేడా లేకుండా సామాన్యుల నుంచి సంపన్నుల వరకూ అందరూ కలిసి రథాన్ని లాగుతారు. భక్తి, సేవలో అంతా ఒక్కటే, సర్వం జగన్నాథం అనే సమసమాజ భావనకు ఈ ఉత్సవం అద్దం పడుతుంది. కలిసి పండుగలు చేసుకోవడం, కష్టసుఖాలను పంచుకోవడం ద్వారా బంధాలు బలపడతాయి. రాష్ట్రంలో పలు ప్రాంతాల్లో జగన్నాథుడి రథయాత్రను ఘనంగా నిర్వహించారు. జగన్నాథుడు, బలభద్రుడు, సుభద్రల ఉత్సవ మూర్తులను ప్రత్యేకంగా అలంకరించిన రథాలపై ఊరేగింపు చేపట్టారు. ఈ సందర్భంగా అధిక సంఖ్యలో భక్తులు పాల్గొని స్వామివారిని దర్శించుకున్నారు. జై జగన్నాథ్ నామస్మరణతో మార్మోమోగాయి. పలు స్వచ్ఛంద సంస్థలు భక్తులకు ప్రసాదం వితరణ చేశారు. అమరావతిలో నిర్వహించిన జగన్నాథ రథయాత్రలో సీఎం చంద్రబాబు పాల్గొన్నారు.
Amaravati Jagannath Rath Yatra Live : జగమంత కుటుంబంలో జనరక్షకుడు, జీవన నాటకానికి సూత్రధారి ఆ స్వామి. నాటక సారాంశాన్ని భక్తజన సందోహానికి సందేశంగా అందిస్తూ జగన్నాథుడయ్యాడు. ఆ స్వామి ప్రతి అవతారం ఆరాధ్యం, ప్రతి కదలికా అనుసరణీయం. పూరీ జగన్నాథ రథయాత్ర మానవ సంబంధాల పరంగా లోతైన సందేశాన్ని ఇస్తుంది. ప్రేమతో కూడిన సామాజిక అనుబంధాన్ని చాటిచెప్పే వేదిక. కులం, మతం, హోదా అనే తేడా లేకుండా సామాన్యుల నుంచి సంపన్నుల వరకూ అందరూ కలిసి రథాన్ని లాగుతారు. భక్తి, సేవలో అంతా ఒక్కటే, సర్వం జగన్నాథం అనే సమసమాజ భావనకు ఈ ఉత్సవం అద్దం పడుతుంది. కలిసి పండుగలు చేసుకోవడం, కష్టసుఖాలను పంచుకోవడం ద్వారా బంధాలు బలపడతాయి. రాష్ట్రంలో పలు ప్రాంతాల్లో జగన్నాథుడి రథయాత్రను ఘనంగా నిర్వహించారు. జగన్నాథుడు, బలభద్రుడు, సుభద్రల ఉత్సవ మూర్తులను ప్రత్యేకంగా అలంకరించిన రథాలపై ఊరేగింపు చేపట్టారు. ఈ సందర్భంగా అధిక సంఖ్యలో భక్తులు పాల్గొని స్వామివారిని దర్శించుకున్నారు. జై జగన్నాథ్ నామస్మరణతో మార్మోమోగాయి. పలు స్వచ్ఛంద సంస్థలు భక్తులకు ప్రసాదం వితరణ చేశారు. అమరావతిలో నిర్వహించిన జగన్నాథ రథయాత్రలో సీఎం చంద్రబాబు పాల్గొన్నారు.