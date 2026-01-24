ETV Bharat / Videos

LIVE: నగరిలో ప్రజావేదిక కార్యక్రమంలో సీఎం చంద్రబాబు - ప్రత్యక్షప్రసారం - CM CHANDRABABU AT PRAJA VEDIKA

CM Chandrababu (ETV Bharat)

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : January 24, 2026 at 12:30 PM IST

CM Chandrababu at Praja Vedika program in Nagari of Chittoor District Live: చిత్తూరు జిల్లా నగరిలో నేడు స్వర్ణాంధ్ర-స్వచ్ఛాంధ్ర కార్యక్రమం సీఎం చంద్రబాబు పాల్గొన్నారు. నగరి జూనియర్ కళాశాలలో హెలిప్యాడ్‌కు చేరుకోనున్న సీఎం, శాప్ స్పోర్ట్స్ గ్రౌండ్‌లో ఏర్పాటుచేసిన ప్రజావేదిక వద్దకు చేరుకున్నారు. ఈ క్రమంలో స్వర్ణాంధ్ర-స్వచ్ఛాంధ్ర కార్యక్రమం, బహిరంగసభలో ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు పాల్గొన్నారు. ఆ తర్వాత బాలురు, బాలికల ప్రీ మెట్రిక్, పోస్ట్ మెట్రిక్ వసతిగృహాలను పరిశీలించారు. హాస్టల్‍ పరిశీలించి నగరి ఏరియా ఆస్పత్రికి వెళ్లి ప్రజలతో మాట్లాడారు. జూనియర్ కళాశాల వద్ద టీడీపీ నేతలు, కార్యకర్తలతో సమావేశంలో సీఎం మాట్లాడారు. కూటమి ప్రభుత్వం అధికారంలోకి వచ్చాక ఎన్నికల్లో ఇచ్చిన హామీలను ఒక్కొక్కటిగా అమలు చేస్తోంది. అయినా ఉమ్మడి జిల్లాలో ఇంకా పారిశ్రామిక, వ్యవసాయ, చేనేత, సాగునీటికి సంబంధించిన సమస్యలు ఉన్నాయి. ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబునాయుడు శనివారం నగరికి వస్తున్న నేపథ్యంలో సమస్యలు పరిష్కారమవుతాయని అవసరమైన నిధులు మంజూరు చేస్తారని జిల్లా ప్రజలు ఆశగా ఎదురుచూస్తున్నారు. ప్రస్తుతం సీఎం బహిరంగసభ ప్రత్యక్ష ప్రసారం ద్వారా వీక్షిద్దాం.

CM CHANDRABABU AT PRAJA VEDIKA LIVE
CM CHANDRABABU AT NAGARI
CHANDRABABU VISIT CHITTOOR DISTRICT
CHANDRABABU NAIDU LIVE
CM CHANDRABABU AT PRAJA VEDIKA

ETV Bharat Andhra Pradesh Team

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

