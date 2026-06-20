Live: ఉండవల్లి గుహల వద్ద "యోగాంధ్ర" కార్యక్రమం - ప్రత్యక్షప్రసారం - YOGANDHRA AT UNDAVALLI CAVES
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : June 20, 2026 at 8:22 AM IST
Yogandhra Program at Undavalli Caves : ఆరోగ్యాంధ్రప్రదేశ్ సాధన దిశగా ప్రజల దైనందిన జీవితంలో యోగాను భాగం చేసేలా ప్రభుత్వం చర్యలు చేపట్టింది. అంతర్జాతీయ యోగా దినోత్సవాన్ని సందర్భంగా నేడు చారిత్రక ఉండవల్లి గుహల వద్ద యోగాంధ్ర కార్యక్రమాన్ని నిర్వహించారు. యోగాంధ్ర కార్యక్రమానికిి సీఎం చంద్రబాబు, ప్రముఖ యోగా గురువు బాబారామ్దేవ్ ముఖ్య అతిథులుగా హాజరయ్యారు.
రాష్ట్రవ్యాప్తంగా కోటి మందికి పైగా ప్రజలను భాగస్వాములను చేయడమే ధ్యేయంగా అధికారులు విస్తృత ఏర్పాట్లు చేశారు. ప్రతి జిల్లాలోనూ ఒక ప్రత్యేక థీమ్తో ఈ కార్యక్రమాలను రూపొందించడం విశేషం. దైనందిన జీవితంలో యోగాను ఒక భాగం చేసుకోవాలని సీఎం పిలుపునిచ్చారు. బాబా రామ్దేవ్ పర్యవేక్షణలో జరిగిన ఈ యోగా కార్యక్రమంలో ప్రజలు, యువత, ప్రభుత్వ సిబ్బంది అత్యంత ఉత్సాహంగా పాల్గొన్నారు. ఉండవల్లి గుహల దగ్గర నిర్వహించిన యోగా కార్యక్రమంలో యోగా గురు బాబా రామ్దేవ్తో కలిసి ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు యోగా ఆసనాలు వేశారు.
Yogandhra Program at Undavalli Caves : ఆరోగ్యాంధ్రప్రదేశ్ సాధన దిశగా ప్రజల దైనందిన జీవితంలో యోగాను భాగం చేసేలా ప్రభుత్వం చర్యలు చేపట్టింది. అంతర్జాతీయ యోగా దినోత్సవాన్ని సందర్భంగా నేడు చారిత్రక ఉండవల్లి గుహల వద్ద యోగాంధ్ర కార్యక్రమాన్ని నిర్వహించారు. యోగాంధ్ర కార్యక్రమానికిి సీఎం చంద్రబాబు, ప్రముఖ యోగా గురువు బాబారామ్దేవ్ ముఖ్య అతిథులుగా హాజరయ్యారు.
రాష్ట్రవ్యాప్తంగా కోటి మందికి పైగా ప్రజలను భాగస్వాములను చేయడమే ధ్యేయంగా అధికారులు విస్తృత ఏర్పాట్లు చేశారు. ప్రతి జిల్లాలోనూ ఒక ప్రత్యేక థీమ్తో ఈ కార్యక్రమాలను రూపొందించడం విశేషం. దైనందిన జీవితంలో యోగాను ఒక భాగం చేసుకోవాలని సీఎం పిలుపునిచ్చారు. బాబా రామ్దేవ్ పర్యవేక్షణలో జరిగిన ఈ యోగా కార్యక్రమంలో ప్రజలు, యువత, ప్రభుత్వ సిబ్బంది అత్యంత ఉత్సాహంగా పాల్గొన్నారు. ఉండవల్లి గుహల దగ్గర నిర్వహించిన యోగా కార్యక్రమంలో యోగా గురు బాబా రామ్దేవ్తో కలిసి ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు యోగా ఆసనాలు వేశారు.