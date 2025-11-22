LIVE: శ్రీసత్యసాయి ఇనిస్టిట్యూట్ 44వ స్నాతకోత్సవం - పాల్గొన్న ఉప రాష్ట్రపతి, సీఎం - VICE PRESIDENT VISIT PUTTAPARTHI
Vice President CP Radhakrishnan Puttaparthi Tour Live : పుట్టపర్తిలో శ్రీ సత్యసాయి బాబా శత జయంతి ఉత్సవాలు కొనసాగుతున్నాయి. ఇప్పటికే రాష్ట్రపతి ద్రౌపదీ ముర్ము, ప్రధాని మోదీ ఈ ఉత్సవాల్లో పాల్గొన్నారు. తాజాగా ఉప రాష్ట్రపతి రాధాకృష్ణన్ పుట్టపర్తి వచ్చారు. పుట్టపర్తికి వచ్చిన ఆయనకు సీఎం చంద్రబాబు స్వాగతం పలికారు. అనంతరం శ్రీ సత్యసాయి ఇనిస్టిట్యూట్ ఆఫ్ హయ్యర్ లెర్నింగ్ స్నాతకోత్సవంలో ఉపరాష్ట్రపతి సీపీ రాధాకృష్ణన్, ముఖ్యమంత్రి నారా చంద్రబాబు నాయుడు పాల్గొన్నారు. రాత్రికి పుట్టపర్తిలోనే ముఖ్యమంత్రి బస చేయనున్నారు. రేపు ఉదయం శ్రీసత్యసాయి శతజయంతి ఉత్సవాల్లో పాల్గొంటారు. రాష్ట్రపతి ద్రౌపదీ ముర్ము నేడు ఉదయం పుట్టపర్తి ప్రశాంతి నిలయంలో నిర్వహించిన శ్రీసత్యసాయి శత జయంతి వేడుకల్లో పాల్గొన్నారు. పుట్టపర్తి విమానాశ్రయంలో రాష్ట్రపతి ముర్ముకు ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు, మంత్రి లోకేశ్,య్యావుల కేశవ్, కందుల దుర్గేష్ ఘన స్వాగతం పలికారు.అక్కడి నుంచి ముర్ము నేరుగా ప్రశాంతి నిలయానికి వెళ్లారు. కుల్వంత్ హాలులో సత్యసాయి మహాసమాధిని దర్శించుకున్నారు. సత్యసాయి వందేళ్ల వేడుకల సందర్భంగా ఏర్పాటు చేసిన ప్రత్యేక కార్యక్రమంలో ముర్ము పాల్గొన్నారు. ఈ క్రమంలో రాష్ట్రపతి ప్రసంగించారు. పుట్టపర్తి నుంచి ప్రత్యక్ష ప్రసారం.
