ETV Bharat / Videos

LIVE: శ్రీసత్యసాయి ఇనిస్టిట్యూట్ 44వ స్నాతకోత్సవం - పాల్గొన్న ఉప రాష్ట్రపతి, సీఎం - VICE PRESIDENT VISIT PUTTAPARTHI

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : November 22, 2025 at 4:24 PM IST

|

Updated : November 22, 2025 at 6:47 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

Vice President CP Radhakrishnan Puttaparthi Tour Live : పుట్టపర్తిలో శ్రీ సత్యసాయి బాబా శత జయంతి ఉత్సవాలు కొనసాగుతున్నాయి. ఇప్పటికే రాష్ట్రపతి ద్రౌపదీ ముర్ము, ప్రధాని మోదీ ఈ ఉత్సవాల్లో పాల్గొన్నారు. తాజాగా ఉప రాష్ట్రపతి రాధాకృష్ణన్​ పుట్టపర్తి వచ్చారు. పుట్టపర్తికి వచ్చిన ఆయనకు సీఎం చంద్రబాబు స్వాగతం పలికారు. అనంతరం శ్రీ సత్యసాయి ఇనిస్టిట్యూట్ ఆఫ్ హయ్యర్ లెర్నింగ్ స్నాతకోత్సవంలో ఉపరాష్ట్రపతి సీపీ రాధాకృష్ణన్, ముఖ్యమంత్రి  నారా చంద్రబాబు నాయుడు పాల్గొన్నారు. రాత్రికి పుట్టపర్తిలోనే ముఖ్యమంత్రి బస చేయనున్నారు. రేపు ఉదయం శ్రీసత్యసాయి శతజయంతి ఉత్సవాల్లో పాల్గొంటారు. రాష్ట్రపతి ద్రౌపదీ ముర్ము నేడు ఉదయం పుట్టపర్తి ప్రశాంతి నిలయంలో నిర్వహించిన శ్రీసత్యసాయి శత జయంతి వేడుకల్లో పాల్గొన్నారు. పుట్టపర్తి విమానాశ్రయంలో రాష్ట్రపతి ముర్ముకు ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు, మంత్రి లోకేశ్​,య్యావుల కేశవ్, కందుల దుర్గేష్ ఘన స్వాగతం పలికారు.అక్కడి నుంచి ముర్ము నేరుగా ప్రశాంతి నిలయానికి వెళ్లారు. కుల్వంత్ హాలులో సత్యసాయి మహాసమాధిని దర్శించుకున్నారు. సత్యసాయి వందేళ్ల వేడుకల సందర్భంగా ఏర్పాటు చేసిన ప్రత్యేక కార్యక్రమంలో ముర్ము పాల్గొన్నారు. ఈ క్రమంలో రాష్ట్రపతి ప్రసంగించారు. పుట్టపర్తి నుంచి ప్రత్యక్ష ప్రసారం.

Vice President CP Radhakrishnan Puttaparthi Tour Live : పుట్టపర్తిలో శ్రీ సత్యసాయి బాబా శత జయంతి ఉత్సవాలు కొనసాగుతున్నాయి. ఇప్పటికే రాష్ట్రపతి ద్రౌపదీ ముర్ము, ప్రధాని మోదీ ఈ ఉత్సవాల్లో పాల్గొన్నారు. తాజాగా ఉప రాష్ట్రపతి రాధాకృష్ణన్​ పుట్టపర్తి వచ్చారు. పుట్టపర్తికి వచ్చిన ఆయనకు సీఎం చంద్రబాబు స్వాగతం పలికారు. అనంతరం శ్రీ సత్యసాయి ఇనిస్టిట్యూట్ ఆఫ్ హయ్యర్ లెర్నింగ్ స్నాతకోత్సవంలో ఉపరాష్ట్రపతి సీపీ రాధాకృష్ణన్, ముఖ్యమంత్రి  నారా చంద్రబాబు నాయుడు పాల్గొన్నారు. రాత్రికి పుట్టపర్తిలోనే ముఖ్యమంత్రి బస చేయనున్నారు. రేపు ఉదయం శ్రీసత్యసాయి శతజయంతి ఉత్సవాల్లో పాల్గొంటారు. రాష్ట్రపతి ద్రౌపదీ ముర్ము నేడు ఉదయం పుట్టపర్తి ప్రశాంతి నిలయంలో నిర్వహించిన శ్రీసత్యసాయి శత జయంతి వేడుకల్లో పాల్గొన్నారు. పుట్టపర్తి విమానాశ్రయంలో రాష్ట్రపతి ముర్ముకు ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు, మంత్రి లోకేశ్​,య్యావుల కేశవ్, కందుల దుర్గేష్ ఘన స్వాగతం పలికారు.అక్కడి నుంచి ముర్ము నేరుగా ప్రశాంతి నిలయానికి వెళ్లారు. కుల్వంత్ హాలులో సత్యసాయి మహాసమాధిని దర్శించుకున్నారు. సత్యసాయి వందేళ్ల వేడుకల సందర్భంగా ఏర్పాటు చేసిన ప్రత్యేక కార్యక్రమంలో ముర్ము పాల్గొన్నారు. ఈ క్రమంలో రాష్ట్రపతి ప్రసంగించారు. పుట్టపర్తి నుంచి ప్రత్యక్ష ప్రసారం.

Last Updated : November 22, 2025 at 6:47 PM IST

For All Latest Updates

TAGGED:

VICE PRESIDENT CP RADHAKRISHNAN
VICE PRESIDENT AT AP TOUR
VICE PRESIDENT AT PUTTAPARTHI
VICE PRESIDENT AT PUTTAPARTHI LIVE
VICE PRESIDENT VISIT PUTTAPARTHI

ABOUT THE AUTHOR

author-img

ETV Bharat Andhra Pradesh Team

...view details

ఇలాంటి కథనాలు

President Draupadi Murmu Puttaparthi Tour Live

LIVE : శ్రీసత్యసాయి శతజయంతి ఉత్సవాల్లో పాల్గొన్న రాష్ట్రపతి, సీఎం చంద్రబాబు - ప్రత్యక్షప్రసారం

November 22, 2025 at 11:10 AM IST
DGP Press meet Live From Rampachowdavaram

Live: రంపచోడవరంలో డీజీపీ హరీష్​కుమార్​ గుప్తా మీడియా సమావేశం - ప్రత్యక్షప్రసారం

November 20, 2025 at 1:40 PM IST
CM_CHANDRABABU_LIVE

LIVE: పెండ్లిమర్రిలో రచ్చబండలో పాల్గొన్న సీఎం చంద్రబాబు - ప్రత్యక్షప్రసారం

November 19, 2025 at 4:35 PM IST
Sri Sathya Sai Centenary Celebrations in Puttaparthi Live

LIVE : పుట్టపర్తి సత్యసాయిబాబా శత జయంతి వేడుకలు - ప్రత్యక్షప్రసారం

November 19, 2025 at 10:23 AM IST

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

భారత్‌కు రూ.824 కోట్లు విలువైన అమెరికా ఆయుధాలు- ట్రంప్ సర్కారు పచ్చజెండా

అరుదైన శస్త్రచికిత్స- ఏడాదిన్నర బాలుడికి తోకను తొలగించిన వైద్యులు

గ్లోబ్​ ట్రాటర్​ ఈవెంట్​ ఫుల్​ వీడియో రిలీజ్​- ఎక్కడ చూడొచ్చంటే!

3300కి.మీ పాదయాత్ర- గంగోత్రి నుంచి రామేశ్వరం వరకు- కుటుంబం అరుదైన సంకల్పం!

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.