LIVE: బుర్రిపాలెంలో 3డీ ఇళ్ల నిర్మాణానికి భూమిపూజ - ప్రత్యక్షప్రసారం
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : October 4, 2026 at 11:25 AM IST
Foundation stone Laid for 3D House in Guntur : పేదల ఇళ్ల నిర్మాణంలో ప్రభుత్వం మరో మందడుగు వేస్తోంది. కొత్తగా 3 లక్షల గృహనిర్మాణాలకు నేడు పునాది చేస్తోంది. కేంద్రమంత్రి శివరాజ్ సింగ్ చౌహాన్తో కలిసి సీఎం చంద్రబాబు గుంటూరు జిల్లా బుర్రిపాలంలో శంకుస్థాపన చేశారు. దేశంలోనే తొలిసారి పైలెట్ ప్రాజెక్ట్గా చేపడుతున్న 3D ఇళ్ల నిర్మాణానికీ శ్రీకారం చుట్టారు. అనంతరం బహిరంగ సభలో ప్రజలనుద్దేశించి సీఎం చంద్రబాబు మాట్లాడారు. ఆ తర్వాత లబ్ధిదారులతో కేంద్రమంత్రి శివరాజ్సింగ్ చౌహాన్, సీఎం చంద్రబాబు సమావేశమయ్యారు. అదేవిధంగా మొత్తం 177 గృహాలను కేంద్రం మంజూరు చేయగా, ఇందులో వంద బుర్రిపాలెంలో, 77 ఇళ్లను పొత్తూరులో నిర్మిస్తారు. పీఎంఏవై- గ్రామీణ్ 2.0లో బుర్రిపాలెంలో ఈడబ్ల్యూఎస్ కేటగిరి వారికి, గ్రామీణ గుంటూరు మండలం పొత్తూరులో దివ్యాంగులకు ఇవి మంజూరయ్యాయి. గృహ నిర్మాణాన్ని వేగవంతం చేసి వచ్చే మార్చి నాటికి మరో నాలుగు లక్షల 20 వేల గృహాలు పూర్తి చేయాలని ప్రభుత్వం లక్ష్యంగా పెట్టుకుంది.
Foundation stone Laid for 3D House in Guntur : పేదల ఇళ్ల నిర్మాణంలో ప్రభుత్వం మరో మందడుగు వేస్తోంది. కొత్తగా 3 లక్షల గృహనిర్మాణాలకు నేడు పునాది చేస్తోంది. కేంద్రమంత్రి శివరాజ్ సింగ్ చౌహాన్తో కలిసి సీఎం చంద్రబాబు గుంటూరు జిల్లా బుర్రిపాలంలో శంకుస్థాపన చేశారు. దేశంలోనే తొలిసారి పైలెట్ ప్రాజెక్ట్గా చేపడుతున్న 3D ఇళ్ల నిర్మాణానికీ శ్రీకారం చుట్టారు. అనంతరం బహిరంగ సభలో ప్రజలనుద్దేశించి సీఎం చంద్రబాబు మాట్లాడారు. ఆ తర్వాత లబ్ధిదారులతో కేంద్రమంత్రి శివరాజ్సింగ్ చౌహాన్, సీఎం చంద్రబాబు సమావేశమయ్యారు. అదేవిధంగా మొత్తం 177 గృహాలను కేంద్రం మంజూరు చేయగా, ఇందులో వంద బుర్రిపాలెంలో, 77 ఇళ్లను పొత్తూరులో నిర్మిస్తారు. పీఎంఏవై- గ్రామీణ్ 2.0లో బుర్రిపాలెంలో ఈడబ్ల్యూఎస్ కేటగిరి వారికి, గ్రామీణ గుంటూరు మండలం పొత్తూరులో దివ్యాంగులకు ఇవి మంజూరయ్యాయి. గృహ నిర్మాణాన్ని వేగవంతం చేసి వచ్చే మార్చి నాటికి మరో నాలుగు లక్షల 20 వేల గృహాలు పూర్తి చేయాలని ప్రభుత్వం లక్ష్యంగా పెట్టుకుంది.