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Live: పల్నాడు జిల్లాలో రుణమేళా - రుణాలు పంపిణీ చేసిన కేంద్రమంత్రి నిర్మలాసీతారామన్​, సీఎం చంద్రబాబు - ప్రత్యక్షప్రసారం - CREDIT OUTREACH PROGRAM LIVE

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Credit Outreach Program at Palnadu (ETV Bharat)

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : July 17, 2026 at 12:36 PM IST

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Credit Outreach Program at Palnadu : పల్నాడు జిల్లాలో కేంద్ర ఆర్థిక మంత్రి  నిర్మలా సీతారామన్, ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు పర్యటించారు. నరసరావుపేట కోడెల శివప్రసాదరావు క్రీడా ప్రాంగణంలో ప్రతిష్ఠాత్మక 'క్రెడిట్ అవుట్‌రీచ్' మెగా రుణమేళా కార్యక్రమంలో నిర్మలా సీతారామన్, చంద్రబాబు పాల్గొన్నారు. రాష్ట్ర చరిత్రలోనే ఎన్నడూ లేనివిధంగా రైతులు, స్వయం సహాయక సంఘాల మహిళలు, యువత, చిరు వ్యాపారుల ఆర్థిక బలోపేతమే లక్ష్యంగా రూ.3,216 కోట్ల రుణాలను కేంద్రమంత్రి నిర్మలా సీతారామన్, ముఖ్యమంత్రి నారా చంద్రబాబునాయుడు కలిసి పంపిణీ చేశారు. ఈ కార్యక్రమంలో మంత్రి పయ్యావుల కేశవ్, ఎంపీలు, బ్యాంక్ ప్రతినిధులు పాల్గొన్నారు. క్రెడిట్‌ అవుట్‌ రీచ్‌ ప్రోగ్రాం సందర్భంగా నిర్వహించిన బహిరంగ సభ వేదిక వద్ద మడలాల వారీగా 24 గ్యాలరీలు ఏర్పాటు చేశారు. ఆ మండల తహసీల్దార్‌కు బాధ్యతలు అప్పగించారు. తహసీల్దార్‌తో పాటు డిప్యూటీ తహసీల్దార్‌, డిప్యూటీ ఎంపీడీవో, పీఆర్‌ ఏఈ, ఏపీవోలను ఇన్‌ఛార్జిలుగా నియమించారు. ప్రస్తుతం ఈ కార్యక్రమాన్ని ఈటీవీ భారత్ ప్రత్యక్షప్రసారం ద్వారా వీక్షిద్దాం.

Credit Outreach Program at Palnadu : పల్నాడు జిల్లాలో కేంద్ర ఆర్థిక మంత్రి  నిర్మలా సీతారామన్, ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు పర్యటించారు. నరసరావుపేట కోడెల శివప్రసాదరావు క్రీడా ప్రాంగణంలో ప్రతిష్ఠాత్మక 'క్రెడిట్ అవుట్‌రీచ్' మెగా రుణమేళా కార్యక్రమంలో నిర్మలా సీతారామన్, చంద్రబాబు పాల్గొన్నారు. రాష్ట్ర చరిత్రలోనే ఎన్నడూ లేనివిధంగా రైతులు, స్వయం సహాయక సంఘాల మహిళలు, యువత, చిరు వ్యాపారుల ఆర్థిక బలోపేతమే లక్ష్యంగా రూ.3,216 కోట్ల రుణాలను కేంద్రమంత్రి నిర్మలా సీతారామన్, ముఖ్యమంత్రి నారా చంద్రబాబునాయుడు కలిసి పంపిణీ చేశారు. ఈ కార్యక్రమంలో మంత్రి పయ్యావుల కేశవ్, ఎంపీలు, బ్యాంక్ ప్రతినిధులు పాల్గొన్నారు. క్రెడిట్‌ అవుట్‌ రీచ్‌ ప్రోగ్రాం సందర్భంగా నిర్వహించిన బహిరంగ సభ వేదిక వద్ద మడలాల వారీగా 24 గ్యాలరీలు ఏర్పాటు చేశారు. ఆ మండల తహసీల్దార్‌కు బాధ్యతలు అప్పగించారు. తహసీల్దార్‌తో పాటు డిప్యూటీ తహసీల్దార్‌, డిప్యూటీ ఎంపీడీవో, పీఆర్‌ ఏఈ, ఏపీవోలను ఇన్‌ఛార్జిలుగా నియమించారు. ప్రస్తుతం ఈ కార్యక్రమాన్ని ఈటీవీ భారత్ ప్రత్యక్షప్రసారం ద్వారా వీక్షిద్దాం.

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CM CHANDRABABU LIVE
NIRMALA SITHARAMAN LIVE
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CREDIT OUTREACH PROGRAM LIVE
CBN AND NIRMALA SITHARAMAN LIVE

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ETV Bharat Andhra Pradesh Team

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