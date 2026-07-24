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Live: రంపచోడవరంలో మెగా పీటీఎం - పాల్గొన్న సీఎం చంద్రబాబు, మంత్రి లోకేశ్​ - ప్రత్యక్ష ప్రసారం​ - MEGA PARENT TEACHER MEETING

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Mega Parent Teancher Meeting in Rampachodavaram (ETV Bharat)

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : July 24, 2026 at 12:14 PM IST

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Mega Parent Teacher Meeting in Rampachodavaram : పోలవరం జిల్లా రంపచోడవరంలోని ప్రభుత్వ ఉన్నత పాఠశాల, జూనియర్‌ కళాశాల ప్రాంగణంలో మెగా తల్లిదండ్రులు-ఉపాధ్యాయుల సమావేశాన్ని(పీటీఎం) ఏర్పాటు చేశారు. ఈ కార్యక్రమానికి ముఖ్యమంత్రి నారా చంద్రబాబు నాయుడు, విద్య, ఐటీశాఖల మంత్రి నారా లోకేశ్​ హాజరయ్యారు. ఈ సందర్భంగా విద్యార్థులు, తల్లిదండ్రులు, ఉపాధ్యాయులతో సమావేశమయ్యారు. అనంతరం వారితో కలిసి మధ్యాహ్న భోజనం చేశారు. అనంతరం ప్రజావేదిక కార్యక్రమంలో పాల్గొన్నారు. ఈ సందర్భంగా ఏర్పాటు చేసిన బహిరంగసభలో సీఎం మాట్లాడారు. అనంతరం మధ్యాహ్నం విద్యార్థులతో ముచ్చటించారు. ఆ తర్వాత ఐ. పోలవరంలో టీడీపీ కార్యకర్తలతో సమీక్ష నిర్వహించారు. రాష్ట్రవ్యాప్తంగా సుమారు 50 వేల విద్యాసంస్థల్లో మెగా పీటీఎం 4.0 కార్యక్రమం జరుగుతోంది. గతేడాది నిర్వహించిన మెగా పీటీఎం గిన్నిక్ బుక్​లో అతిపెద్ద ఈవెంట్​గా నమోదైంది. ఆ స్ఫూర్తితోనే ఈసారి కూడా పెద్ద సంఖ్యలో విద్యార్థుల తల్లిదండ్రులు కార్యక్రమంలో పాల్గొని ప్రధానంగా తమ బిడ్డల అభ్యసన నైపుణ్యాలను తెలుసుకోవాలని ప్రభుత్వం ఆకాంక్షిస్తోంది. ప్రస్తుతం మెగా పీటీఎం 4.0 కార్యక్రమాన్ని ఈటీవీ భారత్ ప్రత్యక్షప్రసారం ద్వారా వీక్షిద్దాం. 

Mega Parent Teacher Meeting in Rampachodavaram : పోలవరం జిల్లా రంపచోడవరంలోని ప్రభుత్వ ఉన్నత పాఠశాల, జూనియర్‌ కళాశాల ప్రాంగణంలో మెగా తల్లిదండ్రులు-ఉపాధ్యాయుల సమావేశాన్ని(పీటీఎం) ఏర్పాటు చేశారు. ఈ కార్యక్రమానికి ముఖ్యమంత్రి నారా చంద్రబాబు నాయుడు, విద్య, ఐటీశాఖల మంత్రి నారా లోకేశ్​ హాజరయ్యారు. ఈ సందర్భంగా విద్యార్థులు, తల్లిదండ్రులు, ఉపాధ్యాయులతో సమావేశమయ్యారు. అనంతరం వారితో కలిసి మధ్యాహ్న భోజనం చేశారు. అనంతరం ప్రజావేదిక కార్యక్రమంలో పాల్గొన్నారు. ఈ సందర్భంగా ఏర్పాటు చేసిన బహిరంగసభలో సీఎం మాట్లాడారు. అనంతరం మధ్యాహ్నం విద్యార్థులతో ముచ్చటించారు. ఆ తర్వాత ఐ. పోలవరంలో టీడీపీ కార్యకర్తలతో సమీక్ష నిర్వహించారు. రాష్ట్రవ్యాప్తంగా సుమారు 50 వేల విద్యాసంస్థల్లో మెగా పీటీఎం 4.0 కార్యక్రమం జరుగుతోంది. గతేడాది నిర్వహించిన మెగా పీటీఎం గిన్నిక్ బుక్​లో అతిపెద్ద ఈవెంట్​గా నమోదైంది. ఆ స్ఫూర్తితోనే ఈసారి కూడా పెద్ద సంఖ్యలో విద్యార్థుల తల్లిదండ్రులు కార్యక్రమంలో పాల్గొని ప్రధానంగా తమ బిడ్డల అభ్యసన నైపుణ్యాలను తెలుసుకోవాలని ప్రభుత్వం ఆకాంక్షిస్తోంది. ప్రస్తుతం మెగా పీటీఎం 4.0 కార్యక్రమాన్ని ఈటీవీ భారత్ ప్రత్యక్షప్రసారం ద్వారా వీక్షిద్దాం. 

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MEGA PTM IN RAMPACHODAVARAM
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ETV Bharat Andhra Pradesh Team

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