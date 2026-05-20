LIVE: గంగమ్మ తల్లికి పట్టువస్త్రాలు సమర్పించిన సీఎం చంద్రబాబు దంపతులు - ప్రత్యక్షప్రసారం - CM CHANDRABABU KUPPAM VISIT
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : May 20, 2026 at 11:47 AM IST
CM Chandrababu offer silk robes to Goddess Gangamamba Live: నేడు కుప్పంలో సీఎం చంద్రబాబు పర్యటించనున్నారు. మధ్యాహ్నం శ్రీ ప్రసన్న తిరుపతి గంగమాంబ ఆలయానికి వచ్చి అమ్మవారికి సీఎం చంద్రబాబు దంపతులు పట్టువస్త్రాలు సమర్పించనున్నారు. అనంతరం ప్రత్యేక పూజల్లో పాల్గొననున్నారు. దర్శనం అనంతరం కడపల్లె నివాసానికి చంద్రబాబు తిరుగు ప్రయాణం కానున్నారు. మధ్యాహ్నం 3 గంటలకు తుంసి నుంచి బెంగళూరుకు సాయంత్రం 4.25 గం.కు ఆర్ట్ ఆఫ్ లివింగ్ ఇంటర్నేషనల్ సెంటర్కు సీఎం వెళ్లనున్నారు. సాయంత్రం 4.30 నుంచి రాత్రి 7.30 వరకు జరిగే ఆర్ట్ ఆఫ్ లివింగ్ కార్యక్రమానికి సీఎం హాజరుకానున్నారు. రాత్రి 9.45 గం.కు విజయవాడ ఉండవల్లిలోని నివాసానికి సీఎం చేరుకుంటారు. శ్రీపొట్టిశ్రీరాములు నెల్లూరు జిల్లాలో పర్యటన ముగించుకొని శ్రీపొట్టిశ్రీరాములు నెల్లూరు జిల్లాలో పర్యటన ముగించుకొని కుప్పం వెళ్లాల్సి ఉండగా వాతావరణం అనుకూలించని కారణంగా చంద్రబాబు నాయుడు నెల్లూరు పర్యటన అనంతరం విజయవాడ వెళ్లిపోయారు. గంగమాంబ అమ్మవారికి పట్టువస్త్రాలు సమర్పించనున్న సందర్బంగా ప్రత్యక్షప్రసారం.
