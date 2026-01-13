ETV Bharat / Videos

LIVE : నారావారిపల్లె సంక్రాంతి సంబరాల్లో సీఎం చంద్రబాబు కుటుంబం- ప్రత్యక్ష ప్రసారం - CM AT NARAVARIPALLI LIVE

CM Chandrababu and Family at Naravaripalli LIVE (ETV Bharat)

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : January 13, 2026 at 11:13 AM IST

1 Min Read
CM Chandrababu and Family at Naravaripalli LIVE: నారావారిపల్లెలో సంక్రాంతి సంబరాల్లో సీఎం చంద్రబాబు కుటుంబ సభ్యులతో కలిసి పాల్గొన్నారు. ఈ క్రమంలో భువనేశ్వరి, బ్రాహ్మణి ముగ్గుల పోటీలను పరిశీలించారు. సీఎం చంద్రబాబు ప్రజల నుంచి వినతిపత్రాలు స్వీకరించారు. పలు అభివృద్ధి పనులకు శంకుస్థాపనలు చేశారు. భోగి, సంక్రాంతి రోజున గ్రామంలో జరిగే వేడుకల్లో పాల్గొన్నారు. 15న సాయంత్రం వరకు సీఎం ఇక్కడే ఉండే అవకాశముంది. ఈ పర్యటన సందర్భంగా స్వగ్రామంలో ‘స్వర్ణనారావారిపల్లె’ ప్రాజెక్టుకు శ్రీకారం చుట్టారు. తిరుపతి, చంద్రగిరి సమీపంలో రూ.126 కోట్ల విలువైన పలు అభివృద్ధి పనులకు శంకుస్థాపనలు, ప్రారంభోత్సవాలు చేస్తున్నారు. రహదారులు, ఇండోర్‌ స్టేడియం, నైపుణ్య శిక్షణ కేంద్రం, పీహెచ్‌సీ, ఎస్వీయూలో వసతి గృహ సముదాయాలు, ఆసుపత్రుల్లో అదనపు వార్డులు, సౌకర్యాల గదులు, ఆలయాల మరమ్మతులు వంటివి ఈ జాబితాలో ఉన్నాయి. కల్యాణి డ్యాంతో పాటు మరో నాలుగు చెరువులకు నీవా బ్రాంచి నుంచి నీటిని తరలించే ప్రాజెక్టుకు శంకుస్థాపన చేస్తున్నారు.

CM FAMILY AT NARAVARIPALLI LIVE
SANKRANTI AT NARAVARIPALLI
CM CHANDRABABU AT NARAVARIPALLI
NARAVARIPALLI SANKRANTI
CM AT NARAVARIPALLI LIVE

ETV Bharat Andhra Pradesh Team

