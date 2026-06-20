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LIVE : ఉండవల్లిలో యోగాంధ్ర కార్యక్రమం - హాజరైన బాబా రాందేవ్​, సీఎం చంద్రబాబు - ప్రత్యక్షప్రసారం - CHANDRABABU AND BABA RAMDEV LIVE

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Chandrababu and Baba Ramdev Live (ETV Bharat)

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : June 20, 2026 at 9:35 AM IST

|

Updated : June 20, 2026 at 10:20 AM IST

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Chandrababu and Baba Ramdev Live : ఆరోగ్యాంధ్రప్రదేశ్‌ సాధన దిశగా ప్రజల దైనందిన జీవితంలో యోగాను భాగం చేసేలా ప్రభుత్వం చర్యలు చేపట్టింది. ఈ నెల 21న (ఆదివారం) అంతర్జాతీయ యోగా దినోత్సవాన్ని పురస్కరించుకుని ‘యోగాంధ్ర-2026’ కార్యక్రమంలో కోటి మందికి పైగా భాగస్వాములయ్యేలా ఏర్పాట్లు చేస్తోంది. రాష్ట్రవ్యాప్తంగా ఒక్కో జిల్లాలో ఒక్కో థీమ్‌తో ఈ నెల 7 నుంచి నిర్వహిస్తున్న యోగాంధ్ర కార్యక్రమాల్లో వివిధ వర్గాల ప్రజలు ఉత్సాహంగా పాల్గొన్నారు. అంతర్జాతీయ యోగా దినోత్సవంలో పాల్గొనేందుకు శుక్రవారం నాడు రాష్ట్రానికి వచ్చిన ప్రముఖ యోగా గురువు బాబా రాందేవ్, పతంజలి సంస్థ ఎండీ ఆచార్య బాలకృష్ణ ఉండవల్లిలోని నివాసంలో ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబును మర్యాదపూర్వకంగా కలిశారు. వారిని సాదరంగా ఆహ్వానించిన చంద్రబాబు శాలువాలతో సత్కరించి వేెంకటేశ్వరస్వామి ప్రతిమను బహూకరించారు. ఇవాళ ఉండవల్లి గుహల దగ్గర నిర్వహించిన యోగా కార్యక్రమంలో యోగా గురు బాబా రామ్‌దేవ్‌తో యోగసనాలు వేశారు. అనంతరం ఏర్పాటు చేసిన మీడియా సమావేశంలో బాబా రాందేవ్​తో కలిసి ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు పాల్గొన్నారు.

Chandrababu and Baba Ramdev Live : ఆరోగ్యాంధ్రప్రదేశ్‌ సాధన దిశగా ప్రజల దైనందిన జీవితంలో యోగాను భాగం చేసేలా ప్రభుత్వం చర్యలు చేపట్టింది. ఈ నెల 21న (ఆదివారం) అంతర్జాతీయ యోగా దినోత్సవాన్ని పురస్కరించుకుని ‘యోగాంధ్ర-2026’ కార్యక్రమంలో కోటి మందికి పైగా భాగస్వాములయ్యేలా ఏర్పాట్లు చేస్తోంది. రాష్ట్రవ్యాప్తంగా ఒక్కో జిల్లాలో ఒక్కో థీమ్‌తో ఈ నెల 7 నుంచి నిర్వహిస్తున్న యోగాంధ్ర కార్యక్రమాల్లో వివిధ వర్గాల ప్రజలు ఉత్సాహంగా పాల్గొన్నారు. అంతర్జాతీయ యోగా దినోత్సవంలో పాల్గొనేందుకు శుక్రవారం నాడు రాష్ట్రానికి వచ్చిన ప్రముఖ యోగా గురువు బాబా రాందేవ్, పతంజలి సంస్థ ఎండీ ఆచార్య బాలకృష్ణ ఉండవల్లిలోని నివాసంలో ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబును మర్యాదపూర్వకంగా కలిశారు. వారిని సాదరంగా ఆహ్వానించిన చంద్రబాబు శాలువాలతో సత్కరించి వేెంకటేశ్వరస్వామి ప్రతిమను బహూకరించారు. ఇవాళ ఉండవల్లి గుహల దగ్గర నిర్వహించిన యోగా కార్యక్రమంలో యోగా గురు బాబా రామ్‌దేవ్‌తో యోగసనాలు వేశారు. అనంతరం ఏర్పాటు చేసిన మీడియా సమావేశంలో బాబా రాందేవ్​తో కలిసి ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు పాల్గొన్నారు.

Last Updated : June 20, 2026 at 10:20 AM IST

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BABA RAMDEV PRESS MEET
CHANDRABABU PRESS MEET
CHANDRABABU AND BABA RAMDEV LIVE

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ETV Bharat Andhra Pradesh Team

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