LIVE : తాళ్లపాలెంలో సీఎం చంద్రబాబు- విద్యార్థులతో ముఖాముఖి - ప్రత్యక్ష ప్రసారం - CM CHANDRABABU TALLAPALEM TOUR LIVE
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : December 20, 2025 at 12:53 PM IST|
Updated : December 20, 2025 at 1:04 PM IST
CM Chandrababu Tallapalem Visit LIVE : అనకాపల్లి జిల్లా తాళ్లపాలెంలో సీఎం చంద్రబాబు పర్యటిస్తున్నారు. ఈ క్రమంలోనే ముఖ్యమంత్రి తాళ్లపాలెంలోని 'స్వర్ణాంధ్ర-స్వచ్ఛాంధ్ర' కార్యక్రమంలో పాల్గొన్నారు. ఆ తర్వాత ఏపీఎస్ డబ్ల్యూఆర్ స్కూల్ విద్యార్థులతో ముఖాముఖిలో పాల్గొన్నారు. అనంతరం బంగారయ్యపేటలోని సంపద కేంద్రాన్ని పరిశీలించారు. మధ్యాహ్నం తాళ్లపాలెంలోని ప్రజావేదిక సభలో పాల్గొననున్నారు. ఉగ్గినపాలెంలో నియోజకవర్గ పార్టీ నేతలు, కార్యకర్తలతో భేటీ కానున్నారు. సాయంత్రం వాజ్పేయీ విగ్రహాన్ని ఆవిష్కరించనున్నారు. నక్కపల్లి మండలంలో ఏర్పాటవుతున్న బల్క్డ్రగ్ పార్కును వ్యతిరేకిస్తున్న మత్స్యకారులు తమ సమస్య పరిష్కారానికి సీఎం చంద్రబాబును కలవనున్న నేపథ్యంలో దీనిపై సర్వత్రా ఉత్కంఠ నెలకొంది. రెండు నెలలపాటు ఆందోళన చేసిన మత్స్యకారులు ఎట్టకేలకు మంత్రి వంగలపూడి అనిత చొరవతో సీఎంతో చర్చలకు అంగీకరించారు. తాళ్లపాలెం సీఎం పర్యటనలో కలిసేందుకు అనుమతి లభించింది. దీంతో మంత్రి అనిత ఆధ్వర్యంలో 30 మంది మత్స్యకారుల బృందం సీఎంను కలవనున్నారు. వీరికోసం అధికారులు ప్రత్యేక ఏర్పాట్లు చేస్తున్నారు. ప్రస్తుతం తాళ్లపాలెంలో ముఖ్యమంత్రి పర్యటన ప్రత్యక్ష ప్రసారం ద్వారా వీక్షిద్దాం.
