ETV Bharat / Videos

ఇరుసుమండ బ్లోఅవుట్ ప్రాంతాన్ని ఏరియల్ వ్యూ ద్వారా పరిశీలించిన సీఎం చంద్రబాబు - CM REVIEW ON BLOWOUT INCIDENT

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
ఇరుసుమండ బ్లోఅవుట్ ప్రాంతాన్ని ఏరియల్ వ్యూ ద్వారా పరిశీలించిన సీఎం చంద్రబాబు (ETV Bharat)

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : January 9, 2026 at 4:29 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

CM Chandrababu Aerial View At Blowout Area in Konaseema District: అంబేద్కర్ కోనసీమ జిల్లా మలికిపురం మండలం ఇరుసుమండ బ్లోఅవుట్ ప్రాంతాన్ని సీఎం చంద్రబాబు ఏరియల్ వ్యూ ద్వారా పరిశీలించారు. అనంతరం ఘటనపై ఓఎన్జీసీ అధికారులు, కోనసీమ జిల్లా కలెక్టర్ మహేశ్ కుమార్, ఎంపీ హరీశ్, ఎమ్మెల్యే వరప్రసాద్​లతో మండపేట నియోజకవర్గం, రాయవరంలో సమీక్షా సమావేశాన్ని నిర్వహించారు. బ్లో అవుట్ నివారణకు సంబంధించిన చర్యలను సీఎం చంద్రబాబు అధికారులను అడిగి తెలుసుకున్నారు. వ్యాపించిన మంటల కారణంగా దెబ్బతిన్న కొబ్బరిచెట్లకు నష్టపరిహారం అందించేందుకు చర్యలు తీసుకోవాలని చంద్రబాబు అధికారులను ఈ సందర్భంగా ఆదేశించారు. ఈ నెల 5వ తేదీన సంభవించిన బ్లో అవుట్ మంటల తీవ్రత ఈరోజుకు మరింత తగ్గింది. అయితే ఓఎన్‌జీసీ బ్లో అవుట్ నుంచి మంటలు ఇంకా కొనసాగుతున్నాయి. గత 2 రోజులు కంటే ఈరోజు మంటల తీవ్రత తగ్గింది. 400 జీపీఎం సామర్థ్యం గల భారీ పంపు యంత్రంతో మంటలపై నీటిని నిరంతరాయంగా పంపుతున్నారు.

CM Chandrababu Aerial View At Blowout Area in Konaseema District: అంబేద్కర్ కోనసీమ జిల్లా మలికిపురం మండలం ఇరుసుమండ బ్లోఅవుట్ ప్రాంతాన్ని సీఎం చంద్రబాబు ఏరియల్ వ్యూ ద్వారా పరిశీలించారు. అనంతరం ఘటనపై ఓఎన్జీసీ అధికారులు, కోనసీమ జిల్లా కలెక్టర్ మహేశ్ కుమార్, ఎంపీ హరీశ్, ఎమ్మెల్యే వరప్రసాద్​లతో మండపేట నియోజకవర్గం, రాయవరంలో సమీక్షా సమావేశాన్ని నిర్వహించారు. బ్లో అవుట్ నివారణకు సంబంధించిన చర్యలను సీఎం చంద్రబాబు అధికారులను అడిగి తెలుసుకున్నారు. వ్యాపించిన మంటల కారణంగా దెబ్బతిన్న కొబ్బరిచెట్లకు నష్టపరిహారం అందించేందుకు చర్యలు తీసుకోవాలని చంద్రబాబు అధికారులను ఈ సందర్భంగా ఆదేశించారు. ఈ నెల 5వ తేదీన సంభవించిన బ్లో అవుట్ మంటల తీవ్రత ఈరోజుకు మరింత తగ్గింది. అయితే ఓఎన్‌జీసీ బ్లో అవుట్ నుంచి మంటలు ఇంకా కొనసాగుతున్నాయి. గత 2 రోజులు కంటే ఈరోజు మంటల తీవ్రత తగ్గింది. 400 జీపీఎం సామర్థ్యం గల భారీ పంపు యంత్రంతో మంటలపై నీటిని నిరంతరాయంగా పంపుతున్నారు.

For All Latest Updates

TAGGED:

IRUSUMANDA ONGC BLOWOUT
ONGC BLOWOUT UPDATES
CBN ARIEAL VIEW AT BLOWOUT AREA
CBN REVIEW ON BLOWOUT INCIDENT
CM REVIEW ON BLOWOUT INCIDENT

ABOUT THE AUTHOR

author-img

ETV Bharat Andhra Pradesh Team

...view details

ఇలాంటి కథనాలు

RTC Bus Plugged into Pond at Bapatla District

చెరువులోకి దూసుకెళ్లిన 'పల్లెవెలుగు' - డ్రైవర్​ అప్రమత్తతతో తప్పిన ప్రమాదం

January 9, 2026 at 3:02 PM IST
LEOPARD IN TIRUMALA

శ్రీవారి మెట్టు మార్గంలో చిరుత సంచారం - భయాందోళనలో భక్తులు

January 9, 2026 at 2:15 PM IST
The Volleyball Tournament

జమ్మలమడుగులో వాలీబాల్ పోటీలు - సరదాగా ఆడిన మంత్రి సవిత

January 8, 2026 at 6:54 PM IST
Footage Of Before Blowout

'నిక్షేపాల అన్వేషణలో తలమునకలైన సిబ్బంది' - వెలుగులోకి బ్లోఅవుట్‌ ముందు దృశ్యాలు

January 7, 2026 at 3:58 PM IST

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.