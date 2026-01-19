LIVE : మేడారం ఆలయ అభివృద్ది పనులను ప్రారంభిస్తున్న సీఎం రేవంత్ రెడ్డి - ప్రత్యక్షప్రసారం - MEDARAM LIVE
Published : January 19, 2026 at 6:45 AM IST
Medaram Opening Ceremony Live : మేడారం మహాజాతర అట్టహాసంగా ప్రారంభమైంది. ఆదివాసీ సంస్కృతి ఉట్టి పడేలా అత్యద్భుతంగా పునర్నిర్మాణం చేసిన ఆలయాన్ని ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి భక్తులకు అంకితం చేశారు. పలువురు మంత్రులు ఈ కార్యక్రమంలో పాల్గొన్నారు..
మేడారం సమ్మక్క సారలమ్మ ఆలయాన్ని అభివృద్ధి చేయడం అరుదైన అవకాశంగా భావిస్తున్నట్లు ముఖ్యమంత్రి రేవంత్రెడ్డి అన్నారు. తల్లుల ఆశీర్వాదం వల్లే రాష్ట్రంలో ప్రజా ప్రభుత్వం అధికారంలోకి వచ్చిందని తిరుమల-తిరుపతి, కుంభమేళా స్థాయిలో మేడారంలో సకల సౌకర్యాలు కల్పిస్తామని సీఎం హామీ ఇచ్చారు. జంపన్న వాగులో నిరంతరం నీళ్లు ఉండేలా చర్యలు చేపడతామన్న ఆయన మంత్రులతో కలిసి మేడారం వచ్చిన సీఎం రాత్రి అక్కడే బస చేశారు. కోరిన కోరికలు తీరుస్తూ భక్తుల పాలిట కొంగు బంగారంగా నిలిచే సమ్మక్క సారలమ్మ ఆలయ అభివృద్ధి పనుల్లో పాల్గొనడంపై ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ సంతోషం వ్యక్తం చేశారు. ఉపముఖ్యమంత్రి సహా మంత్రులు కలిసిన ఆదివారం సాయంత్రం అక్కడకి వచ్చిన సీఎం రేవంత్ పోలీస్ కమాండ్ కంట్రోల్లో సీసీ కెమెరాల అనుసంధానం డ్రోన్ కెమెరాల పనితీరు ఏఐ టెక్నాలజీ పనితీరును పరిశీలించారు. హరిత హోటల్ ప్రాంగణంలో మంత్రులతో కలిసి క్యాబినెట్ భేటీ నిర్వహించిన ముఖ్యమంత్రి, ఉపముఖ్యమంత్రి భట్టి విక్రమార్క, మంత్రులతో కలిసి ఆలయ ప్రధాన ద్వారం వద్ద ఏర్పాటు చేసిన సాంస్కృతిక కార్యక్రమాలను తిలకించారు. కాగా నేడు ఆలయాన్ని సీఎం ప్రారంభించనున్నారు. ఈ విషయాలను ఈటీవీ భారత్ ప్రత్యక్ష ప్రసారం ద్వారా వీక్షిద్దాం.
