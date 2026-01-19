ETV Bharat / Videos

LIVE : మేడారం ఆలయ అభివృద్ది పనులను ప్రారంభిస్తున్న తెలంగాణ సీఎం రేవంత్ రెడ్డి - ప్రత్యక్షప్రసారం - MEDARAM OPENING CEREMONY

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
మేడారం ఆలయ అభివృద్ది పనులను ప్రారంభిస్తున్న తెలంగాణ సీఎం రేవంత్ రెడ్డి (ETV Bharat)

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : January 19, 2026 at 7:11 AM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

Medaram Opening Ceremony Live : తెలంగాణలోని ములుగు జిల్లా మేడారం మహాజాతర అట్టహాసంగా ప్రారంభమైంది. ఆదివాసీ సంస్కృతి  ఉట్టి పడేలా అత్యద్భుతంగా పునర్నిర్మాణం చేసిన  ఆలయాన్ని తెలంగాణ ముఖ్యమంత్రి రేవంత్‌ రెడ్డి  భక్తులకు  అంకితం చేశారు. పలువురు మంత్రులు ఈ  కార్యక్రమంలో  పాల్గొన్నారు..

మేడారం సమ్మక్క సారలమ్మ ఆలయాన్ని అభివృద్ధి చేయడం అరుదైన అవకాశంగా భావిస్తున్నట్లు ముఖ్యమంత్రి రేవంత్‌రెడ్డి అన్నారు. తల్లుల ఆశీర్వాదం వల్లే రాష్ట్రంలో ప్రజా ప్రభుత్వం అధికారంలోకి వచ్చిందని తిరుమల-తిరుపతి, కుంభమేళా స్థాయిలో మేడారంలో సకల సౌకర్యాలు కల్పిస్తామని సీఎం హామీ ఇచ్చారు. జంపన్న వాగులో నిరంతరం నీళ్లు ఉండేలా చర్యలు చేపడతామన్న ఆయన మంత్రులతో కలిసి మేడారం వచ్చిన సీఎం రాత్రి అక్కడే బస చేశారు. కోరిన కోరికలు తీరుస్తూ భక్తుల పాలిట కొంగు బంగారంగా నిలిచే సమ్మక్క సారలమ్మ ఆలయ అభివృద్ధి పనుల్లో పాల్గొనడంపై ముఖ‌్యమంత్రి రేవంత్‌ సంతోషం వ్యక్తం చేశారు. ఉపముఖ్యమంత్రి సహా మంత్రులు కలిసిన ఆదివారం సాయంత్రం అక్కడకి వచ్చిన సీఎం రేవంత్‌ పోలీస్ కమాండ్ కంట్రోల్‌లో సీసీ కెమెరాల అనుసంధానం డ్రోన్ కెమెరాల పనితీరు ఏఐ టెక్నాలజీ పనితీరును పరిశీలించారు. హరిత హోటల్ ప్రాంగణంలో మంత్రులతో కలిసి క్యాబినెట్ భేటీ నిర్వహించిన ముఖ్యమంత్రి, ఉపముఖ్యమంత్రి భట్టి విక్రమార్క, మంత్రులతో కలిసి ఆలయ ప్రధాన ద్వారం వద్ద ఏర్పాటు చేసిన సాంస్కృతిక కార్యక్రమాలను తిలకించారు. కాగా నేడు ఆలయాన్ని సీఎం ప్రారంభించనున్నారు. ఈ విషయాలను ఈటీవీ భారత్​ ప్రత్యక్ష ప్రసారం ద్వారా వీక్షిద్దాం.

Medaram Opening Ceremony Live : తెలంగాణలోని ములుగు జిల్లా మేడారం మహాజాతర అట్టహాసంగా ప్రారంభమైంది. ఆదివాసీ సంస్కృతి  ఉట్టి పడేలా అత్యద్భుతంగా పునర్నిర్మాణం చేసిన  ఆలయాన్ని తెలంగాణ ముఖ్యమంత్రి రేవంత్‌ రెడ్డి  భక్తులకు  అంకితం చేశారు. పలువురు మంత్రులు ఈ  కార్యక్రమంలో  పాల్గొన్నారు..

మేడారం సమ్మక్క సారలమ్మ ఆలయాన్ని అభివృద్ధి చేయడం అరుదైన అవకాశంగా భావిస్తున్నట్లు ముఖ్యమంత్రి రేవంత్‌రెడ్డి అన్నారు. తల్లుల ఆశీర్వాదం వల్లే రాష్ట్రంలో ప్రజా ప్రభుత్వం అధికారంలోకి వచ్చిందని తిరుమల-తిరుపతి, కుంభమేళా స్థాయిలో మేడారంలో సకల సౌకర్యాలు కల్పిస్తామని సీఎం హామీ ఇచ్చారు. జంపన్న వాగులో నిరంతరం నీళ్లు ఉండేలా చర్యలు చేపడతామన్న ఆయన మంత్రులతో కలిసి మేడారం వచ్చిన సీఎం రాత్రి అక్కడే బస చేశారు. కోరిన కోరికలు తీరుస్తూ భక్తుల పాలిట కొంగు బంగారంగా నిలిచే సమ్మక్క సారలమ్మ ఆలయ అభివృద్ధి పనుల్లో పాల్గొనడంపై ముఖ‌్యమంత్రి రేవంత్‌ సంతోషం వ్యక్తం చేశారు. ఉపముఖ్యమంత్రి సహా మంత్రులు కలిసిన ఆదివారం సాయంత్రం అక్కడకి వచ్చిన సీఎం రేవంత్‌ పోలీస్ కమాండ్ కంట్రోల్‌లో సీసీ కెమెరాల అనుసంధానం డ్రోన్ కెమెరాల పనితీరు ఏఐ టెక్నాలజీ పనితీరును పరిశీలించారు. హరిత హోటల్ ప్రాంగణంలో మంత్రులతో కలిసి క్యాబినెట్ భేటీ నిర్వహించిన ముఖ్యమంత్రి, ఉపముఖ్యమంత్రి భట్టి విక్రమార్క, మంత్రులతో కలిసి ఆలయ ప్రధాన ద్వారం వద్ద ఏర్పాటు చేసిన సాంస్కృతిక కార్యక్రమాలను తిలకించారు. కాగా నేడు ఆలయాన్ని సీఎం ప్రారంభించనున్నారు. ఈ విషయాలను ఈటీవీ భారత్​ ప్రత్యక్ష ప్రసారం ద్వారా వీక్షిద్దాం.

For All Latest Updates

TAGGED:

CM AT MEDARAM MAHA JATARA
MEDARAM OPENING CEREMONY
REVANTH REDDY IN MEDARAM
మేడారం ప్రత్యక్షప్రసారం
MEDARAM OPENING CEREMONY

ABOUT THE AUTHOR

author-img

ETV Bharat Andhra Pradesh Team

...view details

ఇలాంటి కథనాలు

CM Chandrababu Pays Tribute to NTR At TDP Office LIVE

LIVE: టీడీపీ కేంద్ర కార్యాలయంలో ఎన్టీఆర్ వర్ధంతి కార్యక్రమం- పాల్గొన్న చంద్రబాబు-ప్రత్యక్ష ప్రసారం

January 18, 2026 at 12:06 PM IST
Chandrababu, Pawan Lay Foundation To Green Ammonia Factory In Kakinada LIVE

LIVE: కాకినాడలో గ్రీన్ అమ్మోనియా పరిశ్రమకు సీఎం చంద్రబాబు శంకుస్థాపన - ప్రత్యక్ష ప్రసారం​

January 17, 2026 at 2:28 PM IST
CM Chandrababu press Meeting LIVE

LIVE: సీఎం చంద్రబాబు మీడియా సమావేశం - ప్రత్యక్ష ప్రసారం

January 15, 2026 at 3:25 PM IST
CM Chandrababu and Family at Naravaripalli LIVE

LIVE : నారావారిపల్లె సంక్రాంతి సంబరాల్లో సీఎం చంద్రబాబు కుటుంబం- ప్రత్యక్ష ప్రసారం

January 13, 2026 at 11:13 AM IST

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.