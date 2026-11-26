గాటీ పోలింగ్ కేంద్రం వద్ద ఘర్షణ - జుట్టు పట్టుకుని కొట్టుకున్న మహిళలు
🎬 Watch Now: Feature Video
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : November 26, 2026 at 4:29 PM IST
Ghati Polling Center Clashes : రాష్ట్రంలో మలివిడత మున్సిపల్ ఎన్నికల్లో భాగంగా ఇవాళ 23 పట్టణ స్థానిక సంస్థలకు పోలింగ్ నిర్వహిస్తున్నారు. మేయర్ స్థానాలకు 36 మంది, ఛైర్పర్సన్ స్థానాలకు 134 మంది పోటీపడుతున్నారు. మొత్తం 964 డివిజన్లు, వార్డుల్లో 2968 మంది బరిలో ఉన్నారు. ఈ క్రమంలోనే పలు పోలింగ్ కేంద్రాల వద్ద ఉద్రిక్త పరిస్థితులు నెలకొన్నాయి. కాకినాడ నగరపాలక సంస్థ ఎన్నికల ఓటింగ్ సందర్భంగా గాటీ పోలింగ్ కేంద్రం వద్ద మహిళలు గొడవకు దిగారు.
ఓటేసేందుకు వచ్చిన ఓటర్లను తమకే ఓటు వేయాలంటూ వైఎస్సార్సీపీ, కూటమి మద్దతుదారుల వారు కోరడంతో వివాదం మొదలైంది. ఈ క్రమంలో రెండు వర్గాలకు చెందిన మహిళల మధ్య వాగ్వాదం కాస్తా తోపులాటకు దారి తీసింది. అది కాస్తా మాటామాటా పెరగడంతో ఒకరినొకరు జుట్టు పట్టుకుని కొట్టుకున్నారు. దీంతో పోలింగ్ కేంద్రం వద్ద కాసేపు ఉద్రిక్తత నెలకొంది. ఈ నేపథ్యంలోనే పోలీసులు జోక్యం చేసుకుని ఇరువర్గాలను చెదరగొట్టి పరిస్థితిని అదుపులోకి తెచ్చారు.
Ghati Polling Center Clashes : రాష్ట్రంలో మలివిడత మున్సిపల్ ఎన్నికల్లో భాగంగా ఇవాళ 23 పట్టణ స్థానిక సంస్థలకు పోలింగ్ నిర్వహిస్తున్నారు. మేయర్ స్థానాలకు 36 మంది, ఛైర్పర్సన్ స్థానాలకు 134 మంది పోటీపడుతున్నారు. మొత్తం 964 డివిజన్లు, వార్డుల్లో 2968 మంది బరిలో ఉన్నారు. ఈ క్రమంలోనే పలు పోలింగ్ కేంద్రాల వద్ద ఉద్రిక్త పరిస్థితులు నెలకొన్నాయి. కాకినాడ నగరపాలక సంస్థ ఎన్నికల ఓటింగ్ సందర్భంగా గాటీ పోలింగ్ కేంద్రం వద్ద మహిళలు గొడవకు దిగారు.
ఓటేసేందుకు వచ్చిన ఓటర్లను తమకే ఓటు వేయాలంటూ వైఎస్సార్సీపీ, కూటమి మద్దతుదారుల వారు కోరడంతో వివాదం మొదలైంది. ఈ క్రమంలో రెండు వర్గాలకు చెందిన మహిళల మధ్య వాగ్వాదం కాస్తా తోపులాటకు దారి తీసింది. అది కాస్తా మాటామాటా పెరగడంతో ఒకరినొకరు జుట్టు పట్టుకుని కొట్టుకున్నారు. దీంతో పోలింగ్ కేంద్రం వద్ద కాసేపు ఉద్రిక్తత నెలకొంది. ఈ నేపథ్యంలోనే పోలీసులు జోక్యం చేసుకుని ఇరువర్గాలను చెదరగొట్టి పరిస్థితిని అదుపులోకి తెచ్చారు.