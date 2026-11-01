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ఏపీలో మున్సిపల్ ఎన్నికల వేడి - టీడీపీ, వైఎస్సార్సీపీ మధ్య ఘర్షణలు

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ఏపీలో మున్సిపల్ ఎన్నికల వేడి - టీడీపీ, వైఎస్సార్సీపీ మధ్య ఘర్షణలు (ETV)

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : November 1, 2026 at 1:56 PM IST

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Clashes Between TDP and YSRCP Leaders in Anantapur : మున్సిపల్ ఎన్నికల వేళ అనంతపురంలోని నగరపాలక సంస్థ పరిధిలో పలు డివిజన్లలో టీడీపీ-వైఎస్సార్సీపీ నాయకుల మధ్య స్వల్ప ఘర్షణలు జరిగాయి. 38వ డివిజన్ పరిధిలో టీడీపీ నేతలు గుర్తుతెలియని వ్యక్తులతో దొంగ ఓట్లు వేయిస్తున్నారంటూ వైఎస్సార్సీపీ నేతలు ఆరోపించారు. ఈ నేపథ్యంలో పోలింగ్ కేంద్రంలోకి వెళ్లిన గుర్తుతెలియని వ్యక్తులను వెంబడించి వారిపై దాడి చేశారు. దీంతో టీడీపీ- వైఎస్సార్సీపీ నేతల మధ్య తోపులాట చోటు చేసుకుంది. పోలీసులు జోక్యం చేసుకుని వారిని అక్కడి నుంచి పంపించేశారు. మరో ఘటనలో 40వ డివిజన్ పరిధిలో వైఎస్సార్సీపీ మేయర్ అభ్యర్థి రమేష్ గౌడ్ పోలింగ్ కేంద్రాన్ని పరిశీలించడానికి వెళ్లాగా, టీడీపీ నేతలు అడ్డుకునే ప్రయత్నం చేశారు. ఓటమి భయంతోనే ఇవాళ టీడీపీ నేతలు గుర్తు తెలియని వ్యక్తులను పిలిపించి దొంగ ఓట్లు వేయిస్తున్నారని ఆయన ఆరోపించారు. పోలీసులు సైతం ప్రేక్షకపాత్ర వహిస్తున్నారని, ప్రజాస్వామ్యంలో ఇలాంటి ఎన్నికలు ఎక్కడ జరగలేదని మండిపడ్డారు. 

Clashes Between TDP and YSRCP Leaders in Anantapur : మున్సిపల్ ఎన్నికల వేళ అనంతపురంలోని నగరపాలక సంస్థ పరిధిలో పలు డివిజన్లలో టీడీపీ-వైఎస్సార్సీపీ నాయకుల మధ్య స్వల్ప ఘర్షణలు జరిగాయి. 38వ డివిజన్ పరిధిలో టీడీపీ నేతలు గుర్తుతెలియని వ్యక్తులతో దొంగ ఓట్లు వేయిస్తున్నారంటూ వైఎస్సార్సీపీ నేతలు ఆరోపించారు. ఈ నేపథ్యంలో పోలింగ్ కేంద్రంలోకి వెళ్లిన గుర్తుతెలియని వ్యక్తులను వెంబడించి వారిపై దాడి చేశారు. దీంతో టీడీపీ- వైఎస్సార్సీపీ నేతల మధ్య తోపులాట చోటు చేసుకుంది. పోలీసులు జోక్యం చేసుకుని వారిని అక్కడి నుంచి పంపించేశారు. మరో ఘటనలో 40వ డివిజన్ పరిధిలో వైఎస్సార్సీపీ మేయర్ అభ్యర్థి రమేష్ గౌడ్ పోలింగ్ కేంద్రాన్ని పరిశీలించడానికి వెళ్లాగా, టీడీపీ నేతలు అడ్డుకునే ప్రయత్నం చేశారు. ఓటమి భయంతోనే ఇవాళ టీడీపీ నేతలు గుర్తు తెలియని వ్యక్తులను పిలిపించి దొంగ ఓట్లు వేయిస్తున్నారని ఆయన ఆరోపించారు. పోలీసులు సైతం ప్రేక్షకపాత్ర వహిస్తున్నారని, ప్రజాస్వామ్యంలో ఇలాంటి ఎన్నికలు ఎక్కడ జరగలేదని మండిపడ్డారు. 

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TAGGED:

CLASHES BETWEEN TDP AND YSRCP
MUNICIPAL ELECTIONS IN ANANTAPUR
FIGHT BETWEEN TDP AND YSRCP
TENSION SITUATION AT ANANTAPUR
AP LOCAL BODY ELECTIONS 2026

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