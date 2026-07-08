వైఎస్ జయంతి వేడుకల్లో గొడవ - రెండు వర్గాలుగా ఏర్పడి కొట్టుకున్న వైఎస్సార్సీపీ కార్యకర్తలు - CLASH BETWEEN YSRCP CADRE
🎬 Watch Now: Feature Video
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : July 8, 2026 at 2:01 PM IST
Clash between YSRCP Cadre Party Office in Ongole: ప్రకాశం జిల్లా ఒంగోలులోని వైఎస్సార్సీరీ కార్యాలయంలో ఫ్యాన్ పార్టీ క్యాడర్ మధ్య ఘర్షణ చెలరేగింది. ఒకరిపై మరొకరు దాడులు చేసుకున్నారు. మహిళలు జుట్లు పట్టుకుని కొట్టుకుంటే, పురుషులు చొక్కాలు చించుకున్నారు. ఇవాళ వైఎస్ఆర్ జయంతి సందర్భంగా ఒంగోలులోని పార్టీ కార్యాలయంలో నివాళులు అర్పించేందుకు ఏర్పాట్లు చేశారు. వైఎస్ఆర్ విగ్రహానికి నివాళులు అర్పించే క్రమంలో కొంత మంది మహిళా కార్యకర్తల కాళ్లు పురుషులు తొక్కారు. కాళ్లు తొక్కుతున్నారని మహిళలు ప్రశ్నించడంతో వారిపై దాడికి పాల్పడ్డారు.
వైఎస్సార్సీపీ కార్యకర్తల కొట్లాట: ఇరు వర్గాల మధ్య గొడవ పెద్దదైంది. దీంతో రెండు వర్గాలుగా మారిన వైఎస్సార్సీపీ క్యాడర్ పరస్పరం దాడికి పాల్పడ్డారు. దీంతో ఒక్కసారిగా పార్టీ కార్యాలయంలో గందరగోళం ఏర్పడింది. అసభ్యంగా తిట్టుకుంటూ కొట్టుకున్న ఘటన వీడియో సామాజిక మాధ్యమాల్లో చక్కర్లు కొడుతోంది. మహిళపై చేయి చేసుకోవడంతో విమర్శలు వెల్లువెత్తుతున్నాయి. వైఎస్ఆర్ జయంతి వేడుకల్లో కార్యకర్తల ప్రవర్తనపై విమర్శలు వెల్లువెత్తుతున్నాయి.
Clash between YSRCP Cadre Party Office in Ongole: ప్రకాశం జిల్లా ఒంగోలులోని వైఎస్సార్సీరీ కార్యాలయంలో ఫ్యాన్ పార్టీ క్యాడర్ మధ్య ఘర్షణ చెలరేగింది. ఒకరిపై మరొకరు దాడులు చేసుకున్నారు. మహిళలు జుట్లు పట్టుకుని కొట్టుకుంటే, పురుషులు చొక్కాలు చించుకున్నారు. ఇవాళ వైఎస్ఆర్ జయంతి సందర్భంగా ఒంగోలులోని పార్టీ కార్యాలయంలో నివాళులు అర్పించేందుకు ఏర్పాట్లు చేశారు. వైఎస్ఆర్ విగ్రహానికి నివాళులు అర్పించే క్రమంలో కొంత మంది మహిళా కార్యకర్తల కాళ్లు పురుషులు తొక్కారు. కాళ్లు తొక్కుతున్నారని మహిళలు ప్రశ్నించడంతో వారిపై దాడికి పాల్పడ్డారు.
వైఎస్సార్సీపీ కార్యకర్తల కొట్లాట: ఇరు వర్గాల మధ్య గొడవ పెద్దదైంది. దీంతో రెండు వర్గాలుగా మారిన వైఎస్సార్సీపీ క్యాడర్ పరస్పరం దాడికి పాల్పడ్డారు. దీంతో ఒక్కసారిగా పార్టీ కార్యాలయంలో గందరగోళం ఏర్పడింది. అసభ్యంగా తిట్టుకుంటూ కొట్టుకున్న ఘటన వీడియో సామాజిక మాధ్యమాల్లో చక్కర్లు కొడుతోంది. మహిళపై చేయి చేసుకోవడంతో విమర్శలు వెల్లువెత్తుతున్నాయి. వైఎస్ఆర్ జయంతి వేడుకల్లో కార్యకర్తల ప్రవర్తనపై విమర్శలు వెల్లువెత్తుతున్నాయి.