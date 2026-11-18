రామిరెడ్డిపల్లెలో టీడీపీ-వైఎస్సార్సీపీ శ్రేణుల ఘర్షణ - లాఠీఛార్జి
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : November 18, 2026 at 4:57 PM IST|
Updated : November 18, 2026 at 5:31 PM IST
కడప జిల్లా పులివెందుల నియోజకవర్గం వేంపల్లె మండలంలోని రామిరెడ్డిపల్లెలో సర్పంచ్, వార్డు సభ్యుల పదవులకు నామినేషన్ల దాఖలు ప్రక్రియ కొనసాగుతోంది. ఈ సందర్భంగా టీడీపీ, వైఎస్సార్సీపీ నాయకుల మధ్య ఉద్రిక్త పరిస్థితులు నెలకొన్నాయి. రామిరెడ్డిపల్లెలో ఏర్పాటు చేసిన నామినేషన్ కేంద్రం ద్వారా సమీపంలోని ముత్తుకూరు, నాగూరు, పాములూరు, అయ్యవారిపల్లె గ్రామాలకు చెందిన అభ్యర్థులు నామినేషన్లు దాఖలు చేయాల్సి ఉంది.
వైఎస్సార్సీపీ మద్దతు ఉన్న అభ్యర్థులు నామినేషన్లు దాఖలు చేయడానికి వచ్చారు. ఆ సమయంలో టీడీపీ, వైఎస్సార్సీపీ నాయకుల మధ్య వాగ్వాదం మొదలైంది. ఇది కాస్తా ఇరువర్గాల మధ్య ఘర్షణకు దారి తీసింది. నందిపల్లె మాజీ సర్పంచ్ మారం సులోచన కుమారుడు శ్రీకాంత్ రెడ్డికి, టీడీపీ నాయకులకు మధ్య భౌతిక దాడి జరిగినట్లు సమాచారం. పరిస్థితి అదుపు తప్పడంతో పోలీసులు జోక్యం చేసుకుని ఇరువర్గాలను కట్టడి చేసేందుకు లాఠీఛార్జి చేశారు. ఈ ఘటనతో రామిరెడ్డిపల్లెలో తీవ్ర ఉద్రిక్తత నెలకొంది. ఎన్నికలు సమీపిస్తున్న వేళ ఎలాంటి అవాంఛనీయ ఘటనలకు పాల్పడకూడదని అధికారులు సూచిస్తున్నారు.
కడప జిల్లా పులివెందుల నియోజకవర్గం వేంపల్లె మండలంలోని రామిరెడ్డిపల్లెలో సర్పంచ్, వార్డు సభ్యుల పదవులకు నామినేషన్ల దాఖలు ప్రక్రియ కొనసాగుతోంది. ఈ సందర్భంగా టీడీపీ, వైఎస్సార్సీపీ నాయకుల మధ్య ఉద్రిక్త పరిస్థితులు నెలకొన్నాయి. రామిరెడ్డిపల్లెలో ఏర్పాటు చేసిన నామినేషన్ కేంద్రం ద్వారా సమీపంలోని ముత్తుకూరు, నాగూరు, పాములూరు, అయ్యవారిపల్లె గ్రామాలకు చెందిన అభ్యర్థులు నామినేషన్లు దాఖలు చేయాల్సి ఉంది.
వైఎస్సార్సీపీ మద్దతు ఉన్న అభ్యర్థులు నామినేషన్లు దాఖలు చేయడానికి వచ్చారు. ఆ సమయంలో టీడీపీ, వైఎస్సార్సీపీ నాయకుల మధ్య వాగ్వాదం మొదలైంది. ఇది కాస్తా ఇరువర్గాల మధ్య ఘర్షణకు దారి తీసింది. నందిపల్లె మాజీ సర్పంచ్ మారం సులోచన కుమారుడు శ్రీకాంత్ రెడ్డికి, టీడీపీ నాయకులకు మధ్య భౌతిక దాడి జరిగినట్లు సమాచారం. పరిస్థితి అదుపు తప్పడంతో పోలీసులు జోక్యం చేసుకుని ఇరువర్గాలను కట్టడి చేసేందుకు లాఠీఛార్జి చేశారు. ఈ ఘటనతో రామిరెడ్డిపల్లెలో తీవ్ర ఉద్రిక్తత నెలకొంది. ఎన్నికలు సమీపిస్తున్న వేళ ఎలాంటి అవాంఛనీయ ఘటనలకు పాల్పడకూడదని అధికారులు సూచిస్తున్నారు.