పంచాయతీ పోలింగ్లో ఉద్రిక్తత - బూత్ ఎదుట టీడీపీ, కాంగ్రెస్ వర్గాల మధ్య ఘర్షణ
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : November 29, 2026 at 6:50 PM IST
TDP Congress Clash Bapatla : బాపట్ల జిల్లా వేటపాలెం మండలం బచ్చులవారిపాలెంలో గ్రామపంచాయతీ ఎన్నికల పోలింగ్ సందర్భంగా ఉద్రిక్తత చోటు చేసుకుంది. బూత్ ఎదుట టీడీపీ, కాంగ్రెస్ వర్గీయుల మధ్య వివాదం ఘర్షణకు దారి తీసింది. ఇరువర్గాలు రాళ్లు, కర్రలతో పరస్పరం దాడులకు దిగాయి. ఈ ఘటనలో పలువురికి గాయాలు కావడంతో వారిని చికిత్స నిమిత్తం చీరాల ప్రభుత్వ ఆసుపత్రికి తరలించారు. బూత్ ఎదుట ఇరువర్గాలు ఆందోళనకు దిగడంతో గ్రామంలో ఉద్రిక్త వాతావరణం నెలకొంది.
చీరాల ప్రభుత్వ ఆస్పత్రికి ఎమ్మెల్యే కొండయ్య చేరుకున్నారు. బచ్చులవారిపాలెంలో జరిగిన ఘర్షణలో గాయపడిన క్షతగాత్రులను ఆయన పరామర్శించారు. ఈ సందర్భంగా ఎమ్మెల్యే కొండయ్య మాట్లాడుతూ పోలింగ్ బూత్ వద్దకు వచ్చి ఆమంచి దాడులు చేయించారని ఆరోపించారు. బయట నుంచి వచ్చిన రౌడీలతో ఆమంచి దాడి చేయించారని ఆయన ఆరోపించారు.
మరోవైపు రెండో విడత గ్రామపంచాయతీ ఎన్నికల్లో ఏకగ్రీవాలు మినహా 3,803 సర్పంచ్ స్థానాలకు ఎన్నికలు జరగగా 10,295 మంది అభ్యర్థులు పోటీ పడ్డారు. రెండో దశ పంచాయతీ ఎన్నికల్లో 1,170 సర్పంచ్లు ఏకగ్రీవమయ్యాయి. రెండో దశలో ఏకగ్రీవాలు మినహా 29,603 వార్డులకు ఎన్నికలు కాగా 63,395 మంది అభ్యర్థులు పోటీ పడ్డారు. 19,655 వార్డులు ఏకగ్రీవమయ్యాయి.
TDP Congress Clash Bapatla : బాపట్ల జిల్లా వేటపాలెం మండలం బచ్చులవారిపాలెంలో గ్రామపంచాయతీ ఎన్నికల పోలింగ్ సందర్భంగా ఉద్రిక్తత చోటు చేసుకుంది. బూత్ ఎదుట టీడీపీ, కాంగ్రెస్ వర్గీయుల మధ్య వివాదం ఘర్షణకు దారి తీసింది. ఇరువర్గాలు రాళ్లు, కర్రలతో పరస్పరం దాడులకు దిగాయి. ఈ ఘటనలో పలువురికి గాయాలు కావడంతో వారిని చికిత్స నిమిత్తం చీరాల ప్రభుత్వ ఆసుపత్రికి తరలించారు. బూత్ ఎదుట ఇరువర్గాలు ఆందోళనకు దిగడంతో గ్రామంలో ఉద్రిక్త వాతావరణం నెలకొంది.
చీరాల ప్రభుత్వ ఆస్పత్రికి ఎమ్మెల్యే కొండయ్య చేరుకున్నారు. బచ్చులవారిపాలెంలో జరిగిన ఘర్షణలో గాయపడిన క్షతగాత్రులను ఆయన పరామర్శించారు. ఈ సందర్భంగా ఎమ్మెల్యే కొండయ్య మాట్లాడుతూ పోలింగ్ బూత్ వద్దకు వచ్చి ఆమంచి దాడులు చేయించారని ఆరోపించారు. బయట నుంచి వచ్చిన రౌడీలతో ఆమంచి దాడి చేయించారని ఆయన ఆరోపించారు.
మరోవైపు రెండో విడత గ్రామపంచాయతీ ఎన్నికల్లో ఏకగ్రీవాలు మినహా 3,803 సర్పంచ్ స్థానాలకు ఎన్నికలు జరగగా 10,295 మంది అభ్యర్థులు పోటీ పడ్డారు. రెండో దశ పంచాయతీ ఎన్నికల్లో 1,170 సర్పంచ్లు ఏకగ్రీవమయ్యాయి. రెండో దశలో ఏకగ్రీవాలు మినహా 29,603 వార్డులకు ఎన్నికలు కాగా 63,395 మంది అభ్యర్థులు పోటీ పడ్డారు. 19,655 వార్డులు ఏకగ్రీవమయ్యాయి.